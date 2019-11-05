Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı

    Tam 704 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan Arp-Madore galaksi sistemi gerçekten de büyüleyici bir görüntüye sahip.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,6b
    1
    21
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Geçtiğimiz nisan ayında 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de Arp-Madore 2026-424 isimli bir galaksi sisteminin inanılmaz görüntüsünü paylaştı. Tam 704 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu ilginç sistemde, çarpışma halindeki iki dev galaksinin dansını görüyoruz.

    Konuyla ilgili açıklamalar yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA),"Galaksi çarpışmaları evrenimizde sıkça görülen bir fenomen olsa da yukarıdaki fotoğraftaki gibi iki eşit boyutlu galaksinin kafa kafaya çarpışması çok nadir gerçekleşiyor. Arp-Madore galaksilerinin bu şiddetli karşılaşması, aynı zamanda sistemin etrafındaki göz alıcı halka yapısının oluşmasına neden olan etken. Bu halka yapısı sadece 100 milyon yıl gibi kısa bir süre sonra yok olacak." ifadelerini kullandı.

    NASA ise Arp-Madore sistemini 'korkutucu bir yüze' benzetti. Fotoğraftaki iki galaksi yüzün gözlerini oluşturmuş.

    Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde ESA'nın da belirttiği gibi çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumun henüz ilk evrelerini görüyoruz.

    Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin çok büyük bir çoğunluğu tamamıyla boşluktan ibaret.

    Arp-Madore 2026-424, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.



    https://www.spacetelescope.org/news/heic1919/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    enrique 2 hf. en beğenilen
    o galaksilerin içindeki yıldız sistemlerinde bizim gibi yaşayan canlılar olabileceğini düşündükçe yaşadıkları büyük facia çok ürkütücü.
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 2 hf.
    Yani biz 704 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şimdiye tek galaksi olmuştur heralde.
    2 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dostum kertenkele 2 hf.
    Çarpışma dedikleri mesafe az buz değildir milyarlarca km vardır orda. Burdan ikisini aynı karede görüyoruz onlar birbirlerini görmüyorlardır bile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Uzay o kadar büyük bir yerdir ki; biz insanlar, bu büyüklük içerisindeki uzaklıkları tanımlayabilmek için "Parsek" adı verilen bir uzunluk ölçü birimi tanımlamak zorunda kalmış durumdayız...
    Dünyamız ve Güneşimiz arasındaki ortalama mesafe 1 Parsek olarak tanımlanır. Ve bu da uzaydaki en küçük uzunluk ölçü birimidir: Tıpkı Dünyamızda kullandığımız nanometre gibi; hatta belki daha da küçük...
    Uzay kabaca işte bu kadar büyük bir yer. Bu kadar büyük bir yerde ışık hızında hareket eden ışığın kendisi bile bir yerden başka bir yere giderken muazzam miktarda zaman geçer. İşte bu yüzden, bizim gökyüzünde gördüğümüz şeylerin tamamı; aslında geçmişin ta kendisidir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Kıyamet elbette kopacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Çarpışma mı birleşme mi?Büyük yeni alemlerin yaradılışı mı?
    Bize ancak hayretle seyretmek düşüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ertugrul_121 2 hf.
    adamlar dans diyor ne dansı bittrilyonca canlı öldü neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum.. aynısı bizim galaxside olsa dışarıdan izleyen akıllı varlıklar dans yapıyormu? diyecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BulaBaba 2 hf.
    Bir yere odaklanmış birinin kafası gibi görünüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sentilyon 2 hf.
    Yav yoktu 50sene önce kuiper am2026 çarpışma marpisma güneş dört milyar sonra olecekmis falan durda cahillik iyiymiş birde torunlarimin haslanarak veya donarak öleceğini düşünüp strese girmelim daha var 4 milyar yıla yav
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    enrique 2 hf. en beğenilen
    o galaksilerin içindeki yıldız sistemlerinde bizim gibi yaşayan canlılar olabileceğini düşündükçe yaşadıkları büyük facia çok ürkütücü.
    3 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hasan07-36 2 hf. enrique
    Bu konuda çok bilgili değilim ama büyük ihtimalle galaksilerdeki canlıların çok büyük çoğunluğu bu durumdan hiç etkilenmeyecek hocam.
    Yine de şanssız az sayıda yıldız sistemlerinin başka bir aktif yıldıza, sönük bir yıldıza, beyaz cüceye, nötron yıldızına veya kara deliğe aşırı yaklaşması sonucu korkunç şeyler yaşama ihtimalleri de yok değil. Bu dediğim cisimlerin gezegene veya yıldıza çarpmasından çok yıldız sisteminin dengesini bozma ihtimali var. Sistemin yakınından geçen büyük kütleli bir gök cismi sistemdeki gezegenleri yörüngesinden çıkarabilir, sistem içindeki bir cismi sistemin dışına savurabilir, sistemdeki gezegenlerin birbirine çarpmasına sebep olabilir. Bunlar korkunç durumlar.
    Misal bizim sistem için düşünürsek bir cisim Dünya'yı Jupiter, Saturn civarlarında bir yere fırlatırsa ya bunlara çarparız, ya bunların uydusu oluruz ya da ikisi de olmasa bile Dünya'da sıvı su kalmaz ve donarak ölürüz. Merkür-Venüs civarlarına savrulsak kızartma oluruz. Zor ama cisim Uranüs ile Neptün'ü birbirine çarptırsa çıkacak enkazdan mutlaka nasibimizi alırız. Hiçbiri olmasa Asteroit Kuşağı ve Kuiper Kuşağı içindeki meteor, kuyruklu yıldız gibi cisimleri iç güneş sisteminde dans ederken bulabiliriz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    spenx01 2 hf. enrique
    aradaki bosluklar cok buyuk. Tek bir carpisma olmama ihtimali cok yuksek. Hic kimse etkilenmemistir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RaptorFX 2 hf.
    Galaktus...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 2 hf.
    Yani biz 704 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şimdiye tek galaksi olmuştur heralde.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BOLDVIPER 2 hf. babgozd
    Bilmediğimden soruyorum yani biz şimdi uzaydaki çok uzak nesnelere baktığımızda o anki halini değilde geçmiş halini mi görüyoruz ? Kim bunu açıklayan acaba
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    8556 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    hubble uzay teleskobu, hubble ve
    10 etiket daha astronomi Uzay esa avrupa uzay ajansı nasa uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar 2 hf. Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı 2 hf. Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış 2 hf. Facebook şirket logosunu değiştirdi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı Sonraki Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 2 hf. Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu 2 hf. Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı 2 hf. Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0 2 hf. İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme 2 hf. Yeni bir araştırma, su bulunan her yerde yaşamın olabileceği ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor 2 hf. IMEI kayıt ücretine bir zam daha geliyor! 2 hf. SpaceX hayal kırıklığı oldu: NASA, Rus uzay araçlarıyla iki yıl daha devam edecek 2 hf. 2si1: iPhone 11 deneyimlerimiz ve kutu açılışı 2 hf. Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek? 2 hf. The Sims serisi Electronic Arts’a 5 milyar dolar kazandırdı 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim