Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı

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Geçtiğimiz nisan ayında 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de Arp-Madore 2026-424 isimli bir galaksi sisteminin inanılmaz görüntüsünü paylaştı. Tam 704 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu ilginç sistemde, çarpışma halindeki iki dev galaksinin dansını görüyoruz.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA),"Galaksi çarpışmaları evrenimizde sıkça görülen bir fenomen olsa da yukarıdaki fotoğraftaki gibi iki eşit boyutlu galaksinin kafa kafaya çarpışması çok nadir gerçekleşiyor. Arp-Madore galaksilerinin bu şiddetli karşılaşması, aynı zamanda sistemin etrafındaki göz alıcı halka yapısının oluşmasına neden olan etken. Bu halka yapısı sadece 100 milyon yıl gibi kısa bir süre sonra yok olacak." ifadelerini kullandı.

NASA ise Arp-Madore sistemini 'korkutucu bir yüze' benzetti. Fotoğraftaki iki galaksi yüzün gözlerini oluşturmuş.

Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde ESA'nın da belirttiği gibi çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumun henüz ilk evrelerini görüyoruz.

Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin çok büyük bir çoğunluğu tamamıyla boşluktan ibaret.

Arp-Madore 2026-424, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.

https://www.spacetelescope.org/news/heic1919/