Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı

Geçtiğimiz nisan ayında 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de Arp-Madore 2026-424 isimli bir galaksi sisteminin inanılmaz görüntüsünü paylaştı. Tam 704 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu ilginç sistemde, çarpışma halindeki iki dev galaksinin dansını görüyoruz.
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Avrupa Uzay Ajansı (ESA),"Galaksi çarpışmaları evrenimizde sıkça görülen bir fenomen olsa da yukarıdaki fotoğraftaki gibi iki eşit boyutlu galaksinin kafa kafaya çarpışması çok nadir gerçekleşiyor. Arp-Madore galaksilerinin bu şiddetli karşılaşması, aynı zamanda sistemin etrafındaki göz alıcı halka yapısının oluşmasına neden olan etken. Bu halka yapısı sadece 100 milyon yıl gibi kısa bir süre sonra yok olacak." ifadelerini kullandı.
NASA ise Arp-Madore sistemini 'korkutucu bir yüze' benzetti. Fotoğraftaki iki galaksi yüzün gözlerini oluşturmuş.
Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evrenimizde ESA'nın da belirttiği gibi çarpışan galaksilere sıkça rastlanabiliyor. Devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine doğru çekilen galaksiler, etkileşimin başlamasıyla birlikte kaotik bir hale geçiş yapıyorlar. Yukarıdaki fotoğrafta bu kaotik durumun henüz ilk evrelerini görüyoruz.
Çarpışma halindeki galaksilerde en büyük değişim elbette galaksilerin yıldızlarında gözlemleniyor. Belki de milyarlarca yıldır aynı yörüngede hareket eden yıldızlar, yeni kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle bambaşka yörüngelere sürükleniyor. Ancak her şeye rağmen iki farklı yıldızın çarpışması bu tarz galaksi etkileşimlerinde çok nadir gözlemlenen bir olay. Zira galaksilerin çok büyük bir çoğunluğu tamamıyla boşluktan ibaret.
Arp-Madore 2026-424, biraz uzun sürecek olsa da (birkaç milyar yıl gibi) zamanla tek ve stabil bir galaksi haline ulaşacak. Bu arada Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.
https://www.spacetelescope.org/news/heic1919/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyamız ve Güneşimiz arasındaki ortalama mesafe 1 Parsek olarak tanımlanır. Ve bu da uzaydaki en küçük uzunluk ölçü birimidir: Tıpkı Dünyamızda kullandığımız nanometre gibi; hatta belki daha da küçük...
Uzay kabaca işte bu kadar büyük bir yer. Bu kadar büyük bir yerde ışık hızında hareket eden ışığın kendisi bile bir yerden başka bir yere giderken muazzam miktarda zaman geçer. İşte bu yüzden, bizim gökyüzünde gördüğümüz şeylerin tamamı; aslında geçmişin ta kendisidir.
Bize ancak hayretle seyretmek düşüyor.
Yine de şanssız az sayıda yıldız sistemlerinin başka bir aktif yıldıza, sönük bir yıldıza, beyaz cüceye, nötron yıldızına veya kara deliğe aşırı yaklaşması sonucu korkunç şeyler yaşama ihtimalleri de yok değil. Bu dediğim cisimlerin gezegene veya yıldıza çarpmasından çok yıldız sisteminin dengesini bozma ihtimali var. Sistemin yakınından geçen büyük kütleli bir gök cismi sistemdeki gezegenleri yörüngesinden çıkarabilir, sistem içindeki bir cismi sistemin dışına savurabilir, sistemdeki gezegenlerin birbirine çarpmasına sebep olabilir. Bunlar korkunç durumlar.
Misal bizim sistem için düşünürsek bir cisim Dünya'yı Jupiter, Saturn civarlarında bir yere fırlatırsa ya bunlara çarparız, ya bunların uydusu oluruz ya da ikisi de olmasa bile Dünya'da sıvı su kalmaz ve donarak ölürüz. Merkür-Venüs civarlarına savrulsak kızartma oluruz. Zor ama cisim Uranüs ile Neptün'ü birbirine çarptırsa çıkacak enkazdan mutlaka nasibimizi alırız. Hiçbiri olmasa Asteroit Kuşağı ve Kuiper Kuşağı içindeki meteor, kuyruklu yıldız gibi cisimleri iç güneş sisteminde dans ederken bulabiliriz.
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