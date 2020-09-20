Hubble'dan büyüleyici Jüpiter ve Europa fotoğrafı

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Geçtiğimiz Nisan ayında 30. yaş gününü kutlayan Hubble, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop gözlerini bu sefer uzak galaksilere değil, Güneş Sistemi'mizin dev gezegeni Jüpiter'e çevirdi. Yukarıdaki muhteşem fotoğrafta Jüpiter ve Jüpiter'in ünlü uydusu Europa'yı görüyoruz.

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NASA tarafından yayınlanan bilgilere göre Hubble bu fotoğrafı 25 Ağustos 2020 tarihinde, Jüpiter Dünya'dan tam 653 milyon kilometre uzaklıktayken çekmiş. Fotoğrafta Jüpiter'in tüm detayları inanılmaz bir netlikte görülebiliyor. Gaz devinin türbülanslı atmosferi, Büyük Kırmızı Leke'si ve kırmızı lekenin etrafındaki diğer dev kasırgalar büyüleyici bir görüntü sunuyor. Jüpiter'in sadece kırmızı lekesi bile Dünya'dan çok daha büyük bir genişliğe sahip.

Hubble'ın fotoğrafındaki bir diğer dikkat çeken nokta ise, gezegenin orta-kuzey enlemlerinde görünen beyaz kasırga olmuş. Uzunca bir yapıya sahip olan bu kasırga saatte tam 563 kilometre hızla hareket ediyor. NASA kasırganın 18 Ağustos'ta oluştuğunu belirtti.

Fotoğrafın orijinal hali için buraya tıklayabilirsiniz.

NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 27 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.

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