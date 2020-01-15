HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı

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ABD'li çevre birimleri üreticisi Naztech'in uygun fiyatlı performans ürünlerine odaklanan markası HyperGear, ülkemizde Bilkom distribütörlüğünde perakende mağazalarında yerini almış durumda.

Uygun fiyata kalite

HyperGear teknoloji meraklılarının sış görünme ve modaya önem verme ihtiyaçlarını karşılarken, bunu yüksek fiyat etiketleri olmadan yapmaya çalışıyor. Markanın taşınabilir şarj cihazları, şarj ve USB kablolarıyla yanında işlevsel kulaklıkları da göz dolduruyor.

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Hem Android hem Apple tarafında gerekli marka onaylarını da alan HyperGear böylece en güvenli ve uyumlu aksesuarları bir araya getiriyor. Ülkemizde markanın taşınabilir şarj istasyonları, araç şarjı ve kabloları ile birlikte kulaklık modelleri de satışa başlamış durumda.

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