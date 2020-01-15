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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı

    Uygun fiyata performanslı çevre birimleri geliştirmeyi amaç edinen ABD'li Naztech alt markası HyperGear, ülkemizde de Bilkom güvencesiyle raflara çıkmaya başladı.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı
    Tam Boyutta Gör

    ABD'li çevre birimleri üreticisi Naztech'in uygun fiyatlı performans ürünlerine odaklanan markası HyperGear, ülkemizde Bilkom distribütörlüğünde perakende mağazalarında yerini almış durumda.

    Uygun fiyata kalite

    HyperGear teknoloji meraklılarının sış görünme ve modaya önem verme ihtiyaçlarını karşılarken, bunu yüksek fiyat etiketleri olmadan yapmaya çalışıyor. Markanın taşınabilir şarj cihazları, şarj ve USB kablolarıyla yanında işlevsel kulaklıkları da göz dolduruyor.

    Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

    Hem Android hem Apple tarafında gerekli marka onaylarını da alan HyperGear böylece en güvenli ve uyumlu aksesuarları bir araya getiriyor. Ülkemizde markanın taşınabilir şarj istasyonları, araç şarjı ve kabloları ile birlikte kulaklık modelleri de satışa başlamış durumda.



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    DH Misafiri 6 gün
    Satışa başlanalı 6 ay oldu. Kaynak: Teknosa çalışanı.
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    Kerim5100 6 gün
    Mağara soğuk muydu yoksa ülkede 1 2 senedir satılan Hypergear eşyalar çakma mıydı :/
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    Gbness 6 gün AREryilmaz
    Yapılsın abi yapılsın ülkemize gelen yeni markaları görmüş oluyoz
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    AREryilmaz 6 gün
    Haber editörü yerine reklam editörü yazmalısın bence kardeş
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