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    Soru işaretleri kalktı: PlayStation'ın Türkiye distribütörü Bilkom oldu

    PlayStation'ın Türkiye'deki varlığını sürdürecek firma resmen açıklandı. Sony'nin Türkiye operasyonlarını sonlandırmasının ardından Türkiye'de Bilkom dönemi başlıyor.
    PlayStation Türkiye distribütörü resmen açıklandı! Sürpriz yok Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Sony, Playstation başta olmak üzere birçok ürün grubunda Türkiye’den çekileceğini duyurmuş ve bu da büyük bir belirsizliğe neden olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise tüm bu soru işaretleri ortadan kalktı. Sony, Playstation markası için Türkiye'de Bilkom ile anlaştı. 

    PlayStation Türkiye'de Bilkom dönemi

    Kaçıranlar için PlayStation Türkiye'nin varlığına ilişkin daha önceki iddialar, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin 2023 yılı sonuna kadar faaliyetleri durduracağı yönündeydi. Hatta bu süreçte aldığımız duyumlar Bilkom ve Tez Elektronik'e işaret etmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ise Playstation ürünlerinin Türkiye distribütörü resmiyete kavuştu.

    Yapılan resmi açıklamaya göre Playstation markası artık Bilkom'un Türkiye geneline yayılmış satış ağı üzerinden pazara sunulacak. Bu konuda Bilkom, PlayStation'ın dağıtım, lojistik ve satış sonrası operasyonlarını üstlenirken, pazarlama, kanal geliştirme, iş geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler alanlarında da marka adına çalışacak.

    Bilmeyeneler için, 1984 yılında Komili Grubu bünyesinde kurulan Bilkom, 2000 yılında Koç Bilgi Grubunun çatısı altına girdi. Bu bağlamda köklü bir şirket ve günümüzde pek çok teknoloji şirketinin distribütörü konumunda. Bunlar arasında Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dev markalar bulunuyor. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    ''Sony Interactive Entertainment ile imza attığımız bu güçlü iş birliğiyle, Sony Playstation ürünleri artık Bilkom güvencesiyle tüm oyun severler ile buluşacak. Türkiye genelindeki yaygın ve online satış kanallarımız ile ürünleri erişilebilir ve ulaşılabilir kılarken, aynı zamanda yetkin servis ve destek ağımız ile tüketici deneyimini en üst seviyede tutmak önceliklerimiz arasında. Tüm Playstation severlere hayırlı olsun. Şimdi oyun zamanı.''

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    PS 4, PS 5 ve
    5 etiket daha playstation türkiye bilkom PlayStation 5 Slim Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
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