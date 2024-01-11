Soru işaretleri kalktı: PlayStation'ın Türkiye distribütörü Bilkom oldu

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony, Playstation başta olmak üzere birçok ürün grubunda Türkiye’den çekileceğini duyurmuş ve bu da büyük bir belirsizliğe neden olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise tüm bu soru işaretleri ortadan kalktı. Sony, Playstation markası için Türkiye'de Bilkom ile anlaştı.

PlayStation Türkiye'de Bilkom dönemi

Kaçıranlar için PlayStation Türkiye'nin varlığına ilişkin daha önceki iddialar, Sony’nin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandıracağı ve kamera dışındaki bölümlerin 2023 yılı sonuna kadar faaliyetleri durduracağı yönündeydi. Hatta bu süreçte aldığımız duyumlar Bilkom ve Tez Elektronik'e işaret etmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ise Playstation ürünlerinin Türkiye distribütörü resmiyete kavuştu.

Yapılan resmi açıklamaya göre Playstation markası artık Bilkom'un Türkiye geneline yayılmış satış ağı üzerinden pazara sunulacak. Bu konuda Bilkom, PlayStation'ın dağıtım, lojistik ve satış sonrası operasyonlarını üstlenirken, pazarlama, kanal geliştirme, iş geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler alanlarında da marka adına çalışacak.

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Bilmeyeneler için, 1984 yılında Komili Grubu bünyesinde kurulan Bilkom, 2000 yılında Koç Bilgi Grubunun çatısı altına girdi. Bu bağlamda köklü bir şirket ve günümüzde pek çok teknoloji şirketinin distribütörü konumunda. Bunlar arasında Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dev markalar bulunuyor. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

''Sony Interactive Entertainment ile imza attığımız bu güçlü iş birliğiyle, Sony Playstation ürünleri artık Bilkom güvencesiyle tüm oyun severler ile buluşacak. Türkiye genelindeki yaygın ve online satış kanallarımız ile ürünleri erişilebilir ve ulaşılabilir kılarken, aynı zamanda yetkin servis ve destek ağımız ile tüketici deneyimini en üst seviyede tutmak önceliklerimiz arasında. Tüm Playstation severlere hayırlı olsun. Şimdi oyun zamanı.''

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