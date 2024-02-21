PlayStation Portal'ın resmi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör PlayStation’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Bilkom, bugün düzenlenen basın toplantısında PlayStation’ın mobil el konsolu PlayStation Portal’ın Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

PS Portal fiyatı ve çıkış tarihi

PlayStation Portal, Bilkom güvencesiyle Sony Türkiye garantili olarak 11.999 TL fiyatı ile Mart ayında satışa sunulacak.

PlayStation Portal ne işe yarıyor?

PlayStation Portal, kablosuz internet üzerinden akış yöntemiyle PS5 oyunlarını mobil olarak oynamanıza imkan tanıyor. PS Portal’ı kullanabilmek için bir PS5 sahibi olmak ve oyunu PS5 üzerinden başlatmak gerekiyor. Wi-Fi streaming yöntemiyle PS5’teki görüntüyü ve kontrolleri Portal’a aktarıyor. Konsoldan bağımsız şekilde oyun oynatma yeteneği bulunmuyor. TV'nin müsait olmadığı durumlarda veya evin başka odalarında PS5 oyunlarını oynamak için kullanılabilir.

Playstation Portal kırıldı! PS5'ten bağımsız çalışıyor 23 sa. önce eklendi

PS5 fiyatları ne kadar?

Sony Türkiye garantisiyle satılan PS5 konsolları ve Sony DualSense kontrolcünün fiyatları bir kez daha paylaşıldı. Bilkom’dan yapılan açıklamaya göre Sony Türkiye garantili PS5 ve DualSense fiyatları şöyle:

PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD: 24.999 TL

PS5 Slim Standart Edition 1 TB SSD: 27.999 TL

Sony DualSense Kablosuz PS5 Oyun Kolu: 2.999 TL

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