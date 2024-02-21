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    Anlık Bildirim

    PlayStation Portal'ın resmi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Bilkom güvencesiyle Sony Türkiye garantili olarak satışa sunulacak PS Portal'ın Türkiye fiyatı ve Türkiye çıkış tarihi açıklandı. PS Portal fiyatı ne kadar?         
    PS Portal'ın resmi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıkla Tam Boyutta Gör
    PlayStation’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Bilkom, bugün düzenlenen basın toplantısında PlayStation’ın mobil el konsolu PlayStation Portal’ın Türkiye fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

    PS Portal fiyatı ve çıkış tarihi

    PlayStation Portal, Bilkom güvencesiyle Sony Türkiye garantili olarak 11.999 TL fiyatı ile Mart ayında satışa sunulacak.

    PlayStation Portal ne işe yarıyor?

    PlayStation Portal, kablosuz internet üzerinden akış yöntemiyle PS5 oyunlarını mobil olarak oynamanıza imkan tanıyor. PS Portal’ı kullanabilmek için bir PS5 sahibi olmak ve oyunu PS5 üzerinden başlatmak gerekiyor. Wi-Fi streaming yöntemiyle PS5’teki görüntüyü ve kontrolleri Portal’a aktarıyor. Konsoldan bağımsız şekilde oyun oynatma yeteneği bulunmuyor. TV'nin müsait olmadığı durumlarda veya evin başka odalarında PS5 oyunlarını oynamak için kullanılabilir.

    PS5 fiyatları ne kadar?

    Sony Türkiye garantisiyle satılan PS5 konsolları ve Sony DualSense kontrolcünün fiyatları bir kez daha paylaşıldı. Bilkom’dan yapılan açıklamaya göre Sony Türkiye garantili PS5 ve DualSense fiyatları şöyle:

    • PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD: 24.999 TL
    • PS5 Slim Standart Edition 1 TB SSD: 27.999 TL
    • Sony DualSense Kablosuz PS5 Oyun Kolu: 2.999 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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