PlayStation Portal'ın resmi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

- PS Portal fiyatı ve çıkış tarihi
- PlayStation Portal ne işe yarıyor?
- PS5 fiyatları ne kadar?
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PS Portal fiyatı ve çıkış tarihi
PlayStation Portal, Bilkom güvencesiyle Sony Türkiye garantili olarak 11.999 TL fiyatı ile Mart ayında satışa sunulacak.
PlayStation Portal ne işe yarıyor?
PlayStation Portal, kablosuz internet üzerinden akış yöntemiyle PS5 oyunlarını mobil olarak oynamanıza imkan tanıyor. PS Portal’ı kullanabilmek için bir PS5 sahibi olmak ve oyunu PS5 üzerinden başlatmak gerekiyor. Wi-Fi streaming yöntemiyle PS5’teki görüntüyü ve kontrolleri Portal’a aktarıyor. Konsoldan bağımsız şekilde oyun oynatma yeteneği bulunmuyor. TV'nin müsait olmadığı durumlarda veya evin başka odalarında PS5 oyunlarını oynamak için kullanılabilir.
PS5 fiyatları ne kadar?
Sony Türkiye garantisiyle satılan PS5 konsolları ve Sony DualSense kontrolcünün fiyatları bir kez daha paylaşıldı. Bilkom’dan yapılan açıklamaya göre Sony Türkiye garantili PS5 ve DualSense fiyatları şöyle:
- PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD: 24.999 TL
- PS5 Slim Standart Edition 1 TB SSD: 27.999 TL
- Sony DualSense Kablosuz PS5 Oyun Kolu: 2.999 TL
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.