HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı duyuruldu

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Oyuncu donanımları pazarında varlığını arttırmaya çalışan Kingston alt markası HyperX, yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. HyperX Cloud Stinger S kablolu oyuncu kulaklığı buna son örnek.

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HyperX Cloud Stinger S özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı 50mm çok yönlü sürücüler ile sesi doğrudan kulak içine yönlendiriyor ve yüksek hassasiyetle takip etmenizi sağlıyor. Sanal 7.1 surround ile de oyun tecrübesi gelişiyor. Bunun için NGENUITY yazılımını kullanmak gerekiyor.

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Hassas mikrofon yukarı doğru kaldırıldığında sessize geçiyor. Mikrofonun pasif gürültü engelleme özelliği var. Discord ve TeamSpeak uygulamaları tarafından gürültü engelleme özelliği sertifikalandırılmış.

Ses kontrolleri kulaklığın kablosu üzerindeki modül ile sağlanıyor. Kafa bandı ve kulaklık parçaları konfor için tasarlanan HyperX Cloud Stinger S için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/271596/hyperx-announces-cloud-stinger-s-gaming-headset

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