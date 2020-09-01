Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı duyuruldu

    HyperX Cloud Stinger S kablolu oyuncu kulaklığı 50mm çok yönlü sürücüler ile en yoğun tecrübeyi sunuyor. Pasif gürültü engelleme ise sohbetleri berrak hale getiriyor.
    1 hf.
    907
    1
    Çevre Birimleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu donanımları pazarında varlığını arttırmaya çalışan Kingston alt markası HyperX, yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. HyperX Cloud Stinger S kablolu oyuncu kulaklığı buna son örnek.

    İlginizi Çekebilir Avatar HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı

    HyperX Cloud Stinger S özellikleri ve fiyatı

    HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı 50mm çok yönlü sürücüler ile sesi doğrudan kulak içine yönlendiriyor ve yüksek hassasiyetle takip etmenizi sağlıyor. Sanal 7.1 surround ile de oyun tecrübesi gelişiyor. Bunun için NGENUITY yazılımını kullanmak gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    Hassas mikrofon yukarı doğru kaldırıldığında sessize geçiyor. Mikrofonun pasif gürültü engelleme özelliği var. Discord ve TeamSpeak uygulamaları tarafından gürültü engelleme özelliği sertifikalandırılmış.

    Ses kontrolleri kulaklığın kablosu üzerindeki modül ile sağlanıyor. Kafa bandı ve kulaklık parçaları konfor için tasarlanan HyperX Cloud Stinger S için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/271596/hyperx-announces-cloud-stinger-s-gaming-headset Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xbox Game Pass Eylül ayı oyunları açıklandı 1 hf. RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler 1 hf. RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün 1 hf. RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu? 1 hf. Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı 1 hf. RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı 1 hf. Fortnite’a ışın izleme ve DLSS desteği geliyor 1 hf. Yeni Nissan Z Proto'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor 1 hf. iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi 1 hf. Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$ 1 hf. Apple kazara zararlı yazılıma onay verdi 1 hf. Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar! 1 hf. Rüzgâr türbini pervanelerinin boyanmasıyla kuş ölümlerinin azaldığı tespit edildi 1 hf. 2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda 1 hf. Samsung Galaxy Z Fold2 lansmanı canlı yayında 1 hf. Katla sok cebine "Samsung Galaxy Z Fold 2 ön inceleme ilk izlenim" 1 hf. Türkiye'deki yeni yasalar nedeniyle Google'dan yüzde 5'lik zam! 1 hf. Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir 1 hf. Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak? 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı duyuruldu Sonraki MediaTek Helio G95 yonga seti duyuruldu 1 hf. RTX 3090'ın PCB’si görüntülendi 1 hf. Makyajlı Peugeot 3008 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı 1 hf. 135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu! 1 hf. İddia: Çin ve Rusya'nın geliştirdiği kovid aşıları, grip aşısını baz alıyor ve etkinliği çok düşük 1 hf. İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL 1 hf. Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla bugün DH’de 1 hf. 40 güne kadar bekleme süresi vaat eden realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor 1 hf. Lenovo Tab P11 Pro orta seviyede iddialı olmak istiyor 1 hf. İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi 1 hf. EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı: İşte yeni fiyatı 1 hf. Snapdragon 732G yonga seti tanıtıldı 1 hf. Nimbus Data dünyanın en yüksek kapasiteli QLC NAND belleğini duyurdu 1 hf. Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi 1 hf. EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla [Güncelleme] 1 hf. Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos) 1 hf. Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı 1 hf. Lenovo Legion Slim 7i hafifliğiyle dikkat çekiyor 1 hf. Audi'den SUV'ları daha çevik ve konforlu hale getiren sistem: eAWS Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız