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    HyperX, yeni Xbox kontrolcüsü ve oyuncu farelerini tanıttı

    HyperX, CES 2023’te Xbox kontrolcüsü ile birlikte kablolu ve kablosuz oyun faresi ürünlerini tanıttı. HyperX Clutch Gladiate ve Pulsefire Haste 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    HyperX Clutch Gladiate & Haste 2 Tam Boyutta Gör
    HyperX, ödüllü ürün serisini Xbox için lisanslı yeni HyperX Clutch Gladiate gelişmiş kablolu kontrolcü ve kablolu, kablosuz seçenekleri olan yeni nesil HyperX Pulsefire Haste 2 oyun mouse’ları ile genişletti.

    HyperX Clutch Gladiate Xbox kontrolcüsü özellikleri ve fiyatı

    HyperX Clutch Gladiate özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    HyperX Clutch Gladiate, Xbox oyuncularının oyun deneyimlerini iyileştirmeye ve performansı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için tasarlanmış kontrolcü. Resmi lisanslı kablolu Xbox kontrolcüsü, çift tetik kilidi ve yeniden ayarlanabilir arka düğmelere sahip. Dokulu tutma yerleri ile kontrolcünün rahat ve güvenli bir şekilde kavranmasını sağlıyor ve ayrıca kablolu kulaklığa kolayca bağlamak için 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Xbox kontrolcüsü, Mart ayında 35 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    HyperX Pulsefire Haste 2 kablolu ve kablosuz oyuncu faresi özellikleri, fiyatı

    HyperX Pulsefire Haste 2 oyuncu mouse'u özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    HyperX Pulsefire Haste 2 oyuncu faresi 53g ağırlığında ve daha hızlı harekete izin veren ultra hafif dış tasarıma sahip. Mouse, 8000Hz’e kadar polling rate değerine sahipken, yüksek hassasiyetli HyperX 26K sensörü ile hızlı ve akıcı imleç hareketleri sağlıyor. Fare ayrıca 100 milyon tıklamaya dayanıklı ve duyarlı HyperX Switch’i kullanıyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile DPI ayarları, RGB aydınlatma ve düğmeleri değiştirme, sensör performansı, makro kaydetme dahil birçok şey yapılabiliyor. Kablolu oyuncu mouse’u siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor.

    Kablosuz modeli, Bluetooth ve 2.4GHz oyun sınıfı kablosuz teknoloji olmak üzere çift kablosuz bağlantı sunuyor.62g ağırlığında olan fare, tek şarjla 100 saate kadar kullanım süresi veriyor. Mouse’lar Nisan ayında satışa sunulacak. Kablolu modelin fiyatı 60 dolar, kablosuz modelin fiyatı 80 dolar olarak açıklandı.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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