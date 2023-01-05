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    ASUS ROG Raikiri Pro: Özelleştirilebilir, OLED ekranlı Xbox kontrolcüsü

    Asus Republic of Gamers (ROG), üç farklı bağlantı modu sunan özelleştirilebilir Xbox kontrolcüsünü tanıttı.  ROG Raikiri Pro özellikleri ile neler sunuyor?      
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    Asus ROG Raikiri Pro Xbox kontrolcüsü Tam Boyutta Gör
    CES 2023’te tanıtılan Asus ROG Raikiri Pro, üç bağlantı modu (Bluetooth, 2.4GHz RF ve USB-C kabloyla) sunan ilk Xbox lisanslı PC kontrolcüsü olma özelliğini taşıyor.

    OLED ekran

    ROG Raikiri Pro, kullanıcının profiller arasında geçiş yapmak veya mevcut profili, şarj olma ve güç durumunu, mikrofon durumunu görmek için kullanabileceği 1.3 inç OLED ekrana sahip. OLED ekranın üzerindeki iki düğme, oyunun ortasında bile farklı kontrolcü profilleri arasında geçiş yapmak veya değiştirmek için kullanabiliyor.

    Üç bağlantı modu

    Asus’un PC, laptop ve yeni nesil Xbox konsolu için tasarladığı kontrolcüsü, cihazlara kabloyla (USB-C) bağlantısının yanı sıra Bluetooth ve 2.4GHz RF ile bağlanabiliyor. Uyarlanabilir frekans atlama teknolojisi (AFH), rekabetçi oyunlar için gecikmesiz Bluetooth bağlantısı sağlamak üzere diğer cihazlarla etkileşimi en aza indiriyor.

    Özelleştirme seçenekleri

    Asus ROG Raikiri Pro Xbox kontrolcü özelleştirme Tam Boyutta Gör
    Asus ROG Raikiri Pro PC kontrolcüsü, kullanıcının ihtiyaç duyacağı tüm komutları ve özelleştirme seçeneklerini sunuyor. Armoury Crate programı, kullanıcının düğmeler yeniden ayarlamasına, OLED ekran ayarlarını yapmasına, kontrolcü profilini seçmesine ve kablosuz mod için düşük pil uyarıları ayarlamasına olanak tanıyor.

    Asus, kontrolcünün ergonomik şekliyle her elde mükemmel tutuş sağladığını, arka düğmelere erişimin rahat olduğunu söylüyor. Dört adet sol ve sağ arka düğme, dokulu, kaymaz bir yüzey oluşturan çapraz şeritlere sahip ve her basışta dokunsal geri bildirim sağlıyor. Düğmeler, karmaşık oyun içi komutlar için kısayol tuşu olarak programlanabiliyor veya daha yüksek düzeyde kontrol için joystick hassasiyetini ayarlamak için kullanabiliyor. Sol ve sağ tetikleyiciler, kullanıcı tercihine göre -Armoury Crate programı üzerinden- özelleştirilebiliyor.

    Asus ROG Raikiri Pro öne çıkan özellikleri

    asus rog raikiri pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Yerleşik OLED ekran: Özelleştirilebilir animasyonlar, durum göstergeleri ve profil değiştirme
    • Üç modlu bağlantı: Kablolu USB-C, düşük gecikmeli 2.4GHz RF, Bluetooth modu
    • Sezgisel arka kontroller:  4 adet sol ve sağ düğme, oyun içi komutlar veya joystick hassasiyeti için programlanabilir
    • Seçilebilir tetikleyiciler: Sol ve sağ tetik düğmeleri ölü bölgelerle birlikte kısa ve uzun aralıklı olarak ayarlanabilir
    • Üstün ses: Sürükleyici ses için yerleşik ESS DAC; artı olarak 3.5mm kulaklık girişi ve sessize alma düğmesi
    • Kapsamlı özelleştirme: Armoury Crate üzerinden düğmeleri, joystick hassasiyetini değiştirme ve başka ayarlamalar

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