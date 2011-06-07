Sony PlayStation Vita'yı duyurdu; Teknik özellikler, oyunlar ve fiyatlar!

Sony yeni nesil portatif oyun konsolu PlayStation Vita'yı, Las Vegas'daki E3 Fuarıyla birlikte resmi olarak duyurdu. İlk tanıtımı Ocak ayında yapılan ve o dönemden bu yana NGP (Next Generation Portable) kod adıyla anılan yeni oyun konsolu için teknik özellikler ve oyunarla birlikte belkide en çok merak edilen detaylar olan çıkış tarihi ve son kullanıcı fiyat bilgileri de açıklandı. Gelin şimdi hep birlikte PS Vita'nın detaylarına yakından bir göz atalım.

PlayStation Vita sahip olduğu güçlü donanım özellikleri ve yeni bağlantı teknolojileriyle bu sınıftaki en güçlü mobil oyun konsolu olacak gibi görünüyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli işlemcinin kullanıldığı oyun konsolunda, Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ entegre grafik birimine yer veriliyor. PlayStation 3 seviyesinde performansı cep boyutuna indirgeyen PS Vita, 5-inç boyutunda ve 960 x 544 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik OLED ekrana sahip. Etkin oyun kontrolü için arka paneli de çoklu dokunmatik desteği sunacak şekilde tasarlanan konsol, önde ve arkada olmak üzere iki kameraya sahip. 3G, WiFi ve GPS gibi özelliklerle donatılan PS Vita, üç yönlü jireskop ve üç yönlü ivmeölçer ile toplamda 6 yönlü hassasiyet seviyesi sunuyor.

Yüksek performans vaad eden güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş bağlantı yeteneklerine ek olarak çok sayıda özel oyuna sahip olacağı belirtilen taşınabilir konsol, "Party" isimli yeni bir uygulamaya da sahip. Bu uygulama ile PlayStation Vita kullanıcıları sadece aynı çevrimiçi oyunlarda değil, farklı oyunlar ve diğer uygulamalar esnasında da birbirleriyle sesli sohbet gerçekleştirebiliyorlar. Uncharted: Golden Abyss, Ruin, ModNation Racers, LittleBigPlanet ve Street Fighter x Tekken gişbi oyunlara sahip olacak PS Vita'nın WiFi modeli 249 Avro, 3G+WiFi modeli ise 299 Avro seviyesindeki son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacaklar.

Donanimhaber.com PS Vita (NGP) özel videoları;