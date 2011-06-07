Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PlayStation Vita'yı duyurdu; Teknik özellikler, oyunlar ve fiyatlar!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,4b
1
76
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony yeni nesil portatif oyun konsolu PlayStation Vita'yı, Las Vegas'daki E3 Fuarıyla birlikte resmi olarak duyurdu. İlk tanıtımı Ocak ayında yapılan ve o dönemden bu yana NGP (Next Generation Portable) kod adıyla anılan yeni oyun konsolu için teknik özellikler ve oyunarla birlikte belkide en çok merak edilen detaylar olan çıkış tarihi ve son kullanıcı fiyat bilgileri de açıklandı. Gelin şimdi hep birlikte PS Vita'nın detaylarına yakından bir göz atalım.

Sony PlayStation Vita'yı duyurdu; Teknik özellikler, oyunlar ve fiyatlar!
Tam Boyutta Gör

PlayStation Vita sahip olduğu güçlü donanım özellikleri ve yeni bağlantı teknolojileriyle bu sınıftaki en güçlü mobil oyun konsolu olacak gibi görünüyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli işlemcinin kullanıldığı oyun konsolunda, Imagination firması tarafından geliştirilen çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ entegre grafik birimine yer veriliyor. PlayStation 3 seviyesinde performansı cep boyutuna indirgeyen PS Vita, 5-inç boyutunda ve 960 x 544 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik OLED ekrana sahip. Etkin oyun kontrolü için arka paneli de çoklu dokunmatik desteği sunacak şekilde tasarlanan konsol, önde ve arkada olmak üzere iki kameraya sahip. 3G, WiFi ve GPS gibi özelliklerle donatılan PS Vita, üç yönlü jireskop ve üç yönlü ivmeölçer ile toplamda 6 yönlü hassasiyet seviyesi sunuyor.

Sony PlayStation Vita'yı duyurdu; Teknik özellikler, oyunlar ve fiyatlar!
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans vaad eden güçlü donanım özellikleri ve gelişmiş bağlantı yeteneklerine ek olarak çok sayıda özel oyuna sahip olacağı belirtilen taşınabilir konsol, "Party" isimli yeni bir uygulamaya da sahip. Bu uygulama ile PlayStation Vita kullanıcıları sadece aynı çevrimiçi oyunlarda değil, farklı oyunlar ve diğer uygulamalar esnasında da birbirleriyle sesli sohbet gerçekleştirebiliyorlar. Uncharted: Golden Abyss, Ruin, ModNation Racers, LittleBigPlanet ve Street Fighter x Tekken gişbi oyunlara sahip olacak PS Vita'nın WiFi modeli 249 Avro, 3G+WiFi modeli ise 299 Avro seviyesindeki son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacaklar.

Sony PlayStation Vita'yı duyurdu; Teknik özellikler, oyunlar ve fiyatlar!
Tam Boyutta Gör

Donanimhaber.com PS Vita (NGP) özel videoları;




Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AsosyalBilgisayar 8 yıl en beğenilen

Red_Devil33

gözlüksüz 3d yoksa beş kuruş etmez

babanin evindede gozluksuz 3d vardi demi
3 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 8 yıl

Electronic2

İnşallah Türkiye'de ucuza satılır.



Hangi ürün Türkiye'de yurtdışı fiyatına yakın derecede ucuz satılmış yau sen de...
Electronic2İnşallah Türkiye'de ucuza satılır.Hangi ürün Türkiye'de yurtdışı fiyatına yakın derece...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 8 yıl
Bir kaç nintendocu herkesi eksilemiş.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
psvita 3g+wifi kullanıyorum memlunum ama dikkat edin! oyunlar örneğin littlebigplanet ve diğer oyunlar normal mağazada 99 tl tabi bazıları hariç moswanted ve mortal kombat psstore dan daha ucuza alabilirsiniz iyi günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commodore63 7 yıl
havaemi01
7 aydir 3ds kullaniyorum.3d hep acik ne bas agrisi ne goz agrisi,hic bisey yok,inanmayin bu kisilere...bunlar zaten sagliksiz kisilerdir.

şakamısın sende olmuyorsa bile hiç olmadığı anlamına gelemeyeceğini düşünmedinmi. bende 3 ay kullandım gözüm şaşı oldu, baş ağrısı değilde gözlerim ağrıyor kime oynattıysam göz ağrısını hemen söylediler hatta 3d yi kapatıp oynuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ps vita bence iyi bir alet.Aslında ps3 ile aynı sadece ekranı dokunmatik.benim istek listemde şu anda 2. sırada bulunuyor! SAYGILARIMLA SEVGİLERİMLE GALATASARAYLI EGE
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
cok sacma quote sn m4lmısın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-167B56659 7 yıl
7 aydir 3ds kullaniyorum.3d hep acik ne bas agrisi ne goz agrisi,hic bisey yok,inanmayin bu kisilere...bunlar zaten sagliksiz kisilerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
teknosa 900 tl ye sipariş alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlu Dal 7 yıl
Ne kadar sorunlu kişiler var herkese eksi vermişler eksi veren arkadaşlarıda anlıyorum kendileriyle çelişki içerisindeler. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Öncelikle merhaba demek istiyorum ve konuya çoğu nintendocular fransız bunu da belirtmek isterim benim elimde psp 1004 ve wii var nintenfoculara hakaret gibi olmasın ama wii almakta bayağı bir pişman oldum tabiki de zevkler ve renkler tartışılmaz ama ps3 alsaydım keşke dedim ama bunu görünce hepsinden vaz geçtim psp yi satıp biriktirdiğim paramla birlikte eğer tahmin ettiğim fiyatta ise 72 tl daha biriktirip 3g+wifi alabileceğim
Lütfen konuyu okumadan mesaj atmayın beğenmiyorsanız kendinize saklayın biz sony ci gençlik olarak buradayız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vector x-31 8 yıl
Guzel Alete benziyor fakat burda anlamsiz fiyatlardan satisa cilkar diye dusunuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliosman2323 8 yıl
cihaz harikaya benziyo konsolda rakipsiz sony istedigi gibi fiyat ceker tabiki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
32362 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, 3g ve
5 etiket daha playstation wifi sony oyun konsolu powervr
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda 8 yıl Güncel: Apple yeni iOS 5'i anlatıyor! "Alt Yazılı Video" 8 yıl HTC Sensation "En güçlüsünü isteyenlere" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim