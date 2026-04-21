Xbox Game Pass fiyatlarına indirim geldi: Ultimate paket 529 TL'ye düştü!

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass abonelik ücretleri için merakla beklenen güncelleme geldi ve bugün itibarıyla abonelik fiyatlarına indirim yapıldı. Xbox’ın yeni CEO’su Asha Sharma, oyuncuların sesine kulak verdi.

Xbox Game Pass Türkiye Fiyatları (Nisan 2026) Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Game Pass Ultimate 799 TL 529 TL PC için Game Pass 449 TL 419 TL Game Pass Premium 409 TL 409 TL Game Pass Essential 269 TL 269 TL

Microsoft tarafından yapılan indirim ile Türkiye’de Xbox Game Pass Ultimate fiyatı yüzde 33 oranında düşerek 799 TL’den 529 TL’ye indi, PC için Game Pass fiyatı 449 TL’den 419 TL’ye düştü. Premium ve Essential paketlerinin fiyatı sabit kaldı. Kullanıcılar bugün itibarıyla yeni fiyatlarla aboneliklerini yenileyebiliyor.

Xbox bölümünün başına geçen yeni CEO Asha Sharma, Game Pass Ultimate abonelik ücretinin pek çok kişi için pahalı hale geldiğini ve bugünden itibaren Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada fiyatların düşürüldüğünü duyurdu. Ancak bu güncelleme ile birlikte önemli bir değişiklilik hayata geçirildi. Bundan böyle yeni çıkacak Call of Duty oyunları ilk günden Game Pass Ultimate kütüphanesine eklenmeyecek. Yaklaşık 1 yıl sonra Game Pass Ultimate’e dahil edilecek. Mevcut Call of Duty oyunları erişilebilir olmaya devam edecek. EA Play, Ubisoft+ Classics ve CoD oyunları haricinde "ilk günden Game Pass'te" avantajları devam edecek.

Microsoft geçtiğimiz sene Activision Blizzard’ı yaklaşık 70 milyar dolara satın almış ve bu maliyetin etkisiyle Ekim 2025’te Game Pass Ultimate fiyatını 309 TL’den 799 TL’ye çıkarmıştı. Bu zamla birlikte dünya genelinde pek çok kullanıcı aboneliklerini iptal etti, bir bölümü PlayStation’a geçiş yaptı. Oyuncuların tepkisi üzerine şirket geri adım attı.

