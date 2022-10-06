HyperX ProCast XLR mikrofon duyuruldu

HyperX ProCast XLR özellikleri ve fiyatı
HyperX ProCast XLR mikrofon modeli profesyonel ses kalitesi arayan yayıncıları hedefliyor. XLR bağlantısı yanında yüksek kalite altın kaplama kondansatör ile en iyi ses yakalama performansını sunuyor.
Kondansatör ile detaylı kayıtlar yapan mikrofon kardiyoid modül ile de sesin kaynağına odaklanıyor. Geçişli -10dB PAD ile yüksek ses kaynakları yakalanabilirken 80Hz yüksek geçiş filtresi de istenmeyen düşük frekansları filtreliyor.
Dahili sarsıntı emici kaide yuvası titreşim seslerini azaltırken ayrılabilir HyperX Shield metal filtre de daha berrak bir ses yakalamaya yardımcı oluyor. Yuva adaptörü 3/8 ve 5/8 inçlik tutacaklara uyumlu. HyperX ProCast XLR mikrofon modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.