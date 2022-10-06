HyperX ProCast XLR mikrofon duyuruldu

Tam Boyutta Gör Son dönemde profesyonellere yönelik premium mikrofon ürünlerinin sayısı giderek artıyor. Logitech Blue markasından sonra HP HyperX markası da XLR bağlantısı kullanan üst seviye bir mikrofon duyurdu.

HyperX ProCast XLR özellikleri ve fiyatı

HyperX ProCast XLR mikrofon modeli profesyonel ses kalitesi arayan yayıncıları hedefliyor. XLR bağlantısı yanında yüksek kalite altın kaplama kondansatör ile en iyi ses yakalama performansını sunuyor.

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Kondansatör ile detaylı kayıtlar yapan mikrofon kardiyoid modül ile de sesin kaynağına odaklanıyor. Geçişli -10dB PAD ile yüksek ses kaynakları yakalanabilirken 80Hz yüksek geçiş filtresi de istenmeyen düşük frekansları filtreliyor.

Dahili sarsıntı emici kaide yuvası titreşim seslerini azaltırken ayrılabilir HyperX Shield metal filtre de daha berrak bir ses yakalamaya yardımcı oluyor. Yuva adaptörü 3/8 ve 5/8 inçlik tutacaklara uyumlu. HyperX ProCast XLR mikrofon modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

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HyperX ProCast XLR tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı