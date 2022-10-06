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    HyperX ProCast XLR mikrofon duyuruldu

    HyperX ProCast XLR mikrofon modeli altın kaplama kondansatör ve kardiyoid modül ile birlikte profesyonel seviyede ses algılaması yapabiliyor. HyperX ProCast XLR özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    HyperX ProCast XLR Tam Boyutta Gör
    Son dönemde profesyonellere yönelik premium mikrofon ürünlerinin sayısı giderek artıyor. Logitech Blue markasından sonra HP HyperX markası da XLR bağlantısı kullanan üst seviye bir mikrofon duyurdu.

    HyperX ProCast XLR özellikleri ve fiyatı

    HyperX ProCast XLR mikrofon modeli profesyonel ses kalitesi arayan yayıncıları hedefliyor. XLR bağlantısı yanında yüksek kalite altın kaplama kondansatör ile en iyi ses yakalama performansını sunuyor.

    Kondansatör ile detaylı kayıtlar yapan mikrofon kardiyoid modül ile de sesin kaynağına odaklanıyor. Geçişli -10dB PAD ile yüksek ses kaynakları yakalanabilirken 80Hz yüksek geçiş filtresi de istenmeyen düşük frekansları filtreliyor.

    Dahili sarsıntı emici kaide yuvası titreşim seslerini azaltırken ayrılabilir HyperX Shield metal filtre de daha berrak bir ses yakalamaya yardımcı oluyor. Yuva adaptörü 3/8 ve 5/8 inçlik tutacaklara uyumlu. HyperX ProCast XLR mikrofon modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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