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    HyperX tam kablosuz kulaklığı daha gelişmiş özellikler sunuyor

    HyperX Cloud MIX Buds oyuncu tam kablosuz kulaklık modeli Bluetooth 5.2 ve 2.4GHz standartlarını kullanarak aynı anda farklı cihazlara erişim sağlayabiliyor.    
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    HyperX Cloud MIX Buds
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    Oyuncu donanımları tarafında olduğu kadar kablosuz kulaklık tarafında da iddialı olan Kingston HyperX oyuncu markası yeni kulaklığını duyurdu. HyperX Cloud MIX Buds tam kablosuz kulaklık modeli gelişmiş özelliklere sahip.

    HyperX Cloud MIX Buds özellikleri ve fiyatı

    HyperX Cloud MIX Buds kablosuz kulaklık 12mm büyük dinamik sürücüler barındırırken DTS Headphone:X teknolojisi ile daha yoğun, 7.1 surround ses ile de daha mekânsal sesler sunabiliyor. HyperX NGENUITY ile özelleştirilmiş ekolayzır profilleri kullanılabiliyor.

    Kulaklık hem Bluetooth hem de 2.4GHz üzerinden bağlantı kurabiliyor. Böylece adaptörü ile farklı cihazlardan aynı anda ses alabiliyorsunuz. Özellikle Nintendo Switch tarzı konsollarda Bluetooth tarafı meşgul olmuyor. Adaptör ayrıca geçiş için atanmış bir tuş barındırıyor.

    Oyunlar için gecikme süresini de düşüren kulaklık tek şarj ile 10 saate yakın kullanılabiliyor. Kutusu ise 23 saat daha ekstra süre sağlıyor. HyperX Cloud MIX Buds kablosuz kulaklık modeli 150$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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