HyperX tam kablosuz kulaklığı daha gelişmiş özellikler sunuyor

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Oyuncu donanımları tarafında olduğu kadar kablosuz kulaklık tarafında da iddialı olan Kingston HyperX oyuncu markası yeni kulaklığını duyurdu. HyperX Cloud MIX Buds tam kablosuz kulaklık modeli gelişmiş özelliklere sahip.

HyperX Cloud MIX Buds özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud MIX Buds kablosuz kulaklık 12mm büyük dinamik sürücüler barındırırken DTS Headphone:X teknolojisi ile daha yoğun, 7.1 surround ses ile de daha mekânsal sesler sunabiliyor. HyperX NGENUITY ile özelleştirilmiş ekolayzır profilleri kullanılabiliyor.

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Kulaklık hem Bluetooth hem de 2.4GHz üzerinden bağlantı kurabiliyor. Böylece adaptörü ile farklı cihazlardan aynı anda ses alabiliyorsunuz. Özellikle Nintendo Switch tarzı konsollarda Bluetooth tarafı meşgul olmuyor. Adaptör ayrıca geçiş için atanmış bir tuş barındırıyor.

Oyunlar için gecikme süresini de düşüren kulaklık tek şarj ile 10 saate yakın kullanılabiliyor. Kutusu ise 23 saat daha ekstra süre sağlıyor. HyperX Cloud MIX Buds kablosuz kulaklık modeli 150$ fiyat etiketi ile satılacak.

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HyperX Cloud MIX Buds tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı