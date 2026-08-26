BYD Yangwang U7'den 30 bin km rekoru: Batarya sağlığı %98,7

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing, test edilen aracın özel olarak modifiye edilmiş ya da ayarlanmış bir konsept olmadığını, bir bayiden rastgele seçilen standart üretim modeli olduğunu vurguladı. Xiaoqing, aracın güvenilirliğini kanıtlamak adına tüm bağımsız kuruluş ve kişilerin doğrulama testlerine açık olduklarını da sözlerine ekledi.
350'den fazla hızlı şarj ve 240 km/s sabit hız
Test süreci boyunca Yangwang U7 toplamda 350’den fazla flaş şarj döngüsüne maruz kaldı. Zorlu sürüş koşullarına ve yoğun şarj temposuna rağmen, işlem tamamlandığında aracın batarya kapasite koruma oranının %98,7 gibi rekor bir seviyede kaldığı açıklandı. Yetkililer, model henüz pazara sunulmadan önce toplam 758 test aracıyla 10,49 milyon kilometrelik gerçek sürüş mesafesinin geride bırakıldığını belirtti.
Çin’deki yeni dayanıklılık standartları odakta
Sektör uzmanları, yeni enerjili araçlara (NEV) getirilen bu katı standartların artık batarya menzili ve dayanıklılığının otomotiv sektörü için ana bir engel olmaktan çıktığının en somut kanıtı olduğunu vurguluyor. Temmuz ayında 485 adetlik satış rakamına ulaşan ve niş bir lüks segmentte konumlanan Yangwang için bu test, markanın mühendislik kaslarını tüm sektöre sergilediği kritik bir gövde gösterisi anlamı taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim