BYD Yangwang U7'den 30 bin km rekoru: Batarya sağlığı %98,7

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Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks ve yüksek performans odaklı alt markası Yangwang, elektrikli sedan modeli U7 ile dayanıklılık sınırlarını zorlayan bir teste imza attı. Çin pazarında yaklaşık 95.400 dolar başlangıç fiyatına sahip olan ve markanın Blade Battery 2.0 teknolojisini taşıyan ilk model unvanını elinde bulunduran araç, 30.000 kilometrelik aralıksız pist testini 8 gün, 19 saat ve 58 dakikada tamamladı.

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yangwang Genel Müdürü Hu Xiaoqing, test edilen aracın özel olarak modifiye edilmiş ya da ayarlanmış bir konsept olmadığını, bir bayiden rastgele seçilen standart üretim modeli olduğunu vurguladı. Xiaoqing, aracın güvenilirliğini kanıtlamak adına tüm bağımsız kuruluş ve kişilerin doğrulama testlerine açık olduklarını da sözlerine ekledi.

350'den fazla hızlı şarj ve 240 km/s sabit hız

Tam Boyutta Gör Test, Çin’in güneyinde yer alan ve ortalama sıcaklığın 36°C’yi, bağıl nemin ise %80’i aştığı son derece zorlu hava şartlarına sahip Nanning şehrinde gerçekleştirildi. Aracın kliması 24°C’de aralıksız çalıştırılırken, pist boyunca 240 km/s sabit seyir hızı korundu.

Test süreci boyunca Yangwang U7 toplamda 350’den fazla flaş şarj döngüsüne maruz kaldı. Zorlu sürüş koşullarına ve yoğun şarj temposuna rağmen, işlem tamamlandığında aracın batarya kapasite koruma oranının %98,7 gibi rekor bir seviyede kaldığı açıklandı. Yetkililer, model henüz pazara sunulmadan önce toplam 758 test aracıyla 10,49 milyon kilometrelik gerçek sürüş mesafesinin geride bırakıldığını belirtti.

Çin’deki yeni dayanıklılık standartları odakta

Tam Boyutta Gör Yangwang’ın gerçekleştirdiği bu gövde gösterisi, Çin’de elektrikli araç güvenilirliğine yönelik resmi mevzuatların sıkılaştığı bir döneme denk geliyor. Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), geleneksel araçlar için 30.000 kilometrelik zorunlu güvenilirlik testlerini yürürlüğe koyarken; Temmuz ayında yayımlanan yeni standart taslaklarıyla tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçların da içten yanmalı modellerle aynı seviyede, en az 30.000 km aralıksız güvenilirlik testinden geçmesi zorunlu hale getiriliyor.

Sektör uzmanları, yeni enerjili araçlara (NEV) getirilen bu katı standartların artık batarya menzili ve dayanıklılığının otomotiv sektörü için ana bir engel olmaktan çıktığının en somut kanıtı olduğunu vurguluyor. Temmuz ayında 485 adetlik satış rakamına ulaşan ve niş bir lüks segmentte konumlanan Yangwang için bu test, markanın mühendislik kaslarını tüm sektöre sergilediği kritik bir gövde gösterisi anlamı taşıyor.

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BYD Yangwang U7'den 30 bin km rekoru: Batarya sağlığı %98,7

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