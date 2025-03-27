Hyundai'den Çin pazarına özel elektrikli SUV

Paylaşılan ipucu videosunda, yoğun kamuflaj altında test edilen SUV’nin soğuk hava koşullarındaki performansı gözler önüne seriliyor. Kamuflaj kaplamasına rağmen, aracın tasarımında dikkat çeken bazı belirgin unsurlar fark ediliyor. Bu model, Çin’de bulunmayan global Hyundai Ioniq 9'dan tamamen farklı bir görünüme sahip.
SUV’nin teknik detayları henüz açıklanmadı ancak Hyundai’nin E-GMP (Electric Global Modular Platform) altyapısını kullanması muhtemel görünüyor. Bu platform, tek veya çift motorlu konfigürasyonları desteklemenin yanı sıra 110,3 kWsa'e kadar batarya kapasiteleri sunarak etkileyici menzil ve performans sağlama imkanı sunuyor.
Yeni elektrikli SUV hakkında daha fazla detayın 28 Mart tarihinde paylaşılması bekleniyor. Bunun resmi lansman mı yoksa başka bir ipucu mu olacağı henüz net değil, ancak şimdilik elimizde sadece yayınlanan teaser videosu bulunuyor.
Joe bidenden iyi yürüyo