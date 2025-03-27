Hyundai'den Çin pazarına özel elektrikli SUV

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Tam Boyutta Gör Hyundai, Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış yeni bir elektrikli SUV tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdilik ismi açıklanmayan bu model, Beijing Hyundai ortak girişiminin bir ürünü olan elektrikli model, resmi tanıtım öncesinde ilk kez bir ipucu videosunda görüldü. SUV’nin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Paylaşılan ipucu videosunda, yoğun kamuflaj altında test edilen SUV’nin soğuk hava koşullarındaki performansı gözler önüne seriliyor. Kamuflaj kaplamasına rağmen, aracın tasarımında dikkat çeken bazı belirgin unsurlar fark ediliyor. Bu model, Çin’de bulunmayan global Hyundai Ioniq 9'dan tamamen farklı bir görünüme sahip.

Tam Boyutta Gör Kamuflajın altından görülebilen detaylar arasında, ön farları birbirine bağlayan ince bir LED şerit yer alıyor. Arka kısımda ise güçlü omuz çizgisi, dik bir bagaj kapağı ve entegre bir spoyler dikkat çekiyor. Ayrıca, elektrikli SUV'nin tasarımına derinlik katan boydan boya uzanan LED arka stop lambaları da göze çarpıyor.

SUV’nin teknik detayları henüz açıklanmadı ancak Hyundai’nin E-GMP (Electric Global Modular Platform) altyapısını kullanması muhtemel görünüyor. Bu platform, tek veya çift motorlu konfigürasyonları desteklemenin yanı sıra 110,3 kWsa'e kadar batarya kapasiteleri sunarak etkileyici menzil ve performans sağlama imkanı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Şu an itibarıyla Beijing Hyundai’nin Çin’de sunduğu modeller ağırlıklı olarak içten yanmalı motorlu araçlardan oluşuyor. Bunlar arasında Sonata ve Elantra sedanlar, Tucson L ve Santa Fe SUV’ler ve Mufasa SUV bulunuyor. Çin pazarında şu an satılan tek elektrikli Hyundai modeli ise Ioniq 5 N performans versiyonu.

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Yeni elektrikli SUV hakkında daha fazla detayın 28 Mart tarihinde paylaşılması bekleniyor. Bunun resmi lansman mı yoksa başka bir ipucu mu olacağı henüz net değil, ancak şimdilik elimizde sadece yayınlanan teaser videosu bulunuyor.

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Hyundai'den Çin pazarına özel elektrikli SUV