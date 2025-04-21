Huawei destekli Avatr 06 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Çinli Changan, CATL ve Huawei üçlüsü tarafından desteklenen elektrikli araç markası Avatr, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte ikinci sedan modeli Avatr 06'yı resmi olarak satışa sundu. Avatr 06'nın Çin'deki başlangıç fiyatı 28.750 dolar olarak açıklandı.

Avatr 06, özellikleriyle neler sunuyor❓

Avatr 06; 4855 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1467 mm yüksekliğe ve 2940 mm aks mesafesine sahip. Bu da Tesla Model 3'e kıyasla yaklaşık 13 cm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor.

Söz konusu model, uzatılmış menzilli (EREV) ve %100 elektrikli versiyonlarla satın alınabiliyor. EREV versiyonda 231 kW güç ve 367 Nm tork üreten bir elektrik motoru, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,6 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 1.5 litre benzinli motor ise bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor.

Tam Boyutta Gör EREV versiyonda CATL tarafından üretilen 31.7 kWsa'lik batarya bulunuyor. Otomobil bu batarya ile CLTC'ye göre 230 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Tam yakıt ve tam şarj ile sunulan toplam menzil ise 1190 kilometre olarak açıklandı.

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Otomobilin %100 elektrikli versiyonu ise giriş seviyesinde yer alan arkadan itişli 252 kW'lık versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor. Ön aks üzerine 188 kW'lık ikinci bir motorun eklendiği dört tekerlekten çekişli seçenekte ise bu süre 3.9 saniyeye düşüyor.

Tam Boyutta Gör 73 kWsa'lik bataryanın kullanıldığı model, CLTC'ye göre 650 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. CATL tarafından üretilen Shenxing batarya, 4C hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede %30'dan %80'e 10 dakikadan kısa sürede şarj olabiliyor.

Avatr, 2024 yılında 73.606 araç teslimatı gerçekleştirerek bir önceki yıla göre %130'un üzerinde büyüme kaydetti. Şirket, 2027 yılına kadar küresel çapta 400 bin adetlik satışa ulaşmayı planlıyor.

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Huawei destekli Avatr 06 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu