Huawei destekli Avatr 06 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu

Avatr 06, özellikleriyle neler sunuyor❓
Avatr 06; 4855 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1467 mm yüksekliğe ve 2940 mm aks mesafesine sahip. Bu da Tesla Model 3'e kıyasla yaklaşık 13 cm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor.
Söz konusu model, uzatılmış menzilli (EREV) ve %100 elektrikli versiyonlarla satın alınabiliyor. EREV versiyonda 231 kW güç ve 367 Nm tork üreten bir elektrik motoru, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 6,6 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 1.5 litre benzinli motor ise bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor.
Otomobilin %100 elektrikli versiyonu ise giriş seviyesinde yer alan arkadan itişli 252 kW'lık versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlıyor. Ön aks üzerine 188 kW'lık ikinci bir motorun eklendiği dört tekerlekten çekişli seçenekte ise bu süre 3.9 saniyeye düşüyor.
Avatr, 2024 yılında 73.606 araç teslimatı gerçekleştirerek bir önceki yıla göre %130'un üzerinde büyüme kaydetti. Şirket, 2027 yılına kadar küresel çapta 400 bin adetlik satışa ulaşmayı planlıyor.
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