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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, elektrikli otomobili Ioniq 5'in ilk resmi görsellerini paylaştı

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Ioniq 5'in tasarımı ve özellikleri yavaş yavaş açığa çıkıyor. Koreli üretici bu süre zarfında paylaştığı ipucu görselleriyle heyecanı diri tutmaya çalışıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, elektrikli otomobili Ioniq 5'in ilk resmi görsellerini paylaştı
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    Koreli otomotiv devi Hyundai, geçtiğimiz aylarda yeni nesil elektrikli araçlarını Ioniq markası altında piyasaya süreceğini duyurmuş, ilk modelin ismini de Ioniq 5 olarak açıklamıştı.

    Ioniq 5, 2019 yılında tanıtılan 45 concept isimli çalışmanın seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan Ioniq 5'in tasarımı hakkında ipuçları veren yeni görseller paylaşıldı. Otomobilin tasarımına baktığımızda Hyundai'nin ürün gamındaki modellere benzemediğini görüyoruz. Geçmişteki açıklamalarında yeni elektrikli araçlarının tasarımında esaslı bir değişim yapacağını söyleyen Koreli marka bu sözünü tutmuş gibi görünüyor.

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    Ioniq 5'in tasarımına baktığımızda genel anlamda keskin çizgilerin hakimiyetini görüyoruz. Piksellerden esinlenerek tasarlanan ince ön-arka aydınlatmalar elektrikli otomobilin en dikkat çekici tasarım detayları arasında. Ayrıca Hyundai modellerinde ilk kez ön kaput yüzeyi tamamen kaplayacak ve tekerleklere kadar uzanacak biçimde tasarlanmış. Koreli marka bu tasarımın panel boşluklarını asgari düzeye indirdiğini ve daha temiz bir görüntü sağladığını belirtiyor.

    Hyundai, elektrikli otomobili Ioniq 5'in ilk resmi görsellerini paylaştı
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    Tasarımın devamında tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanan ön panjur karşımıza çıkıyor. Yanlarda geleneksel aynalar yerine kameralar kullanılmış. Fakat kanunlar her ülkede farklı olduğu için bu özelliğin opsiyon olarak sunulması muhtemel. Bunun yanı sıra otomobilin aerodinamik yapısına katkı sunacak şekilde tasarlanan 20 inçlik çift tonlu jantlar da dikkat çekiyor.

    Görsellerin yanı sıra paylaşılan kısa teaser videoları da Ioniq 5'in sahip olacağı özellikler hakkında ipuçları veriyor. Buna göre otomobilde "Vehicle to Load" teknolojisine yer verilecek yani Ioniq 5 müşterileri ihtiyaç halinde otomobilini güç kaynağı olarak kullanabilecek. Ayrıca Ioniq 5'te ultra hızlı şarj özelliği bulunacak. Araç bu sayede 5 dakikalık şarj ile WLTP'ye göre 100 kilometre yol kat edebilecek.

    Geçtiğimiz haftalarda Ioniq 5 First Edition'a ait olduğu görülen bazı teknik detaylar ortaya çıkmıştı. Söz konusu detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.



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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şarj adaptörü kutusundan çıkıyor mu?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğenim rekabet süper noktaya ilerliyor fakat bizim Hyundai Türkiye m*l gibi bunuda getirmez...
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    maxpeck 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Önce bir logosunu değiştireydi...
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    cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çakma honda
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    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şarj adaptörü kutusundan çıkıyor mu?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    ceo-tr (Ceo Tr) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Sadece kablo verecekler :)
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    gun (Gün Oksay) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Tabii ki şarj aleti çıkmıyor normal fişe takıp 2 güne şarj edebilirsiniz. Hızlı istiyorsanız artık kaç yüz dolara çeşitli güçlerde kutu alabilirsiniz ki belli bir yerden sonra olmuyor zaten sanayi tipi yüksek gerilim vs gerek.
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    TIGERSHARK 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj olayı iyiyimiş
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    gun (Gün Oksay) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Diyorum ya elektrikli araçlarda menzil sorunu çoktan aşıldı şarj sorununu aşamadık. 10 dk’da 170 km yapsa otoyoldaki bir sonraki dinlenme tesisine gitse yeter. 10 dk dura dura gidersin kahve alır bir hava alır lavaboya gider bacaklarını açarsın kurtulursun.
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    zero fear 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 Elektrikli otomobillerin yılı olacak..
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