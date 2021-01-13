Hyundai, elektrikli otomobili Ioniq 5'in ilk resmi görsellerini paylaştı

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Koreli otomotiv devi Hyundai, geçtiğimiz aylarda yeni nesil elektrikli araçlarını Ioniq markası altında piyasaya süreceğini duyurmuş, ilk modelin ismini de Ioniq 5 olarak açıklamıştı.

Ioniq 5, 2019 yılında tanıtılan 45 concept isimli çalışmanın seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan Ioniq 5'in tasarımı hakkında ipuçları veren yeni görseller paylaşıldı. Otomobilin tasarımına baktığımızda Hyundai'nin ürün gamındaki modellere benzemediğini görüyoruz. Geçmişteki açıklamalarında yeni elektrikli araçlarının tasarımında esaslı bir değişim yapacağını söyleyen Koreli marka bu sözünü tutmuş gibi görünüyor.

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Ioniq 5'in tasarımına baktığımızda genel anlamda keskin çizgilerin hakimiyetini görüyoruz. Piksellerden esinlenerek tasarlanan ince ön-arka aydınlatmalar elektrikli otomobilin en dikkat çekici tasarım detayları arasında. Ayrıca Hyundai modellerinde ilk kez ön kaput yüzeyi tamamen kaplayacak ve tekerleklere kadar uzanacak biçimde tasarlanmış. Koreli marka bu tasarımın panel boşluklarını asgari düzeye indirdiğini ve daha temiz bir görüntü sağladığını belirtiyor.

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Tasarımın devamında tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanan ön panjur karşımıza çıkıyor. Yanlarda geleneksel aynalar yerine kameralar kullanılmış. Fakat kanunlar her ülkede farklı olduğu için bu özelliğin opsiyon olarak sunulması muhtemel. Bunun yanı sıra otomobilin aerodinamik yapısına katkı sunacak şekilde tasarlanan 20 inçlik çift tonlu jantlar da dikkat çekiyor.

Görsellerin yanı sıra paylaşılan kısa teaser videoları da Ioniq 5'in sahip olacağı özellikler hakkında ipuçları veriyor. Buna göre otomobilde "Vehicle to Load" teknolojisine yer verilecek yani Ioniq 5 müşterileri ihtiyaç halinde otomobilini güç kaynağı olarak kullanabilecek. Ayrıca Ioniq 5'te ultra hızlı şarj özelliği bulunacak. Araç bu sayede 5 dakikalık şarj ile WLTP'ye göre 100 kilometre yol kat edebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Ioniq 5 First Edition'a ait olduğu görülen bazı teknik detaylar ortaya çıkmıştı. Söz konusu detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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