BYD'nin ilk station wagon modeli BYD Seal 06 DM-i wagon, lansmanından önce görüldü

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Tam Boyutta Gör Özellikle Avrupa pazarında görmeye alışık olduğumuz station wagon modelleri, Çin'de ise pek rağbet görmüyor. Bu yüzden Çinli otomobil üreticileri bugüne kadar bu tarz araçlara mesafeli yaklaşıyorlardı. Ne var ki başta BYD olmak üzere Çinli otomobil üreticilerinin artık global pazarda da epey etkili olması, bu yaklaşımı değiştiriyor. Nitekim BYD, kendi markası altında çıkaracağı ilk station wagon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BYD Seal 06 DM-i wagon adını taşıyan bu model henüz resmi olarak tanıtılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan belgeler, aracın lansmanından önce detaylıca görülmesini sağladı.

BYD'nin satış lisansı almak için başvurduğu devlet kurumu tarafından paylaşılan belgeler, BYD Seal 06 DM-i wagon'a dair ilk detayların ortaya çıkmasını sağlarken, aracın tasarımını da gözler önüne serdi.

BYD Seal 06 DM-i Yakında Piyasaya Sürülecek

BYD, Seal 06 DM-i'nin sedan versiyonunu mayıs ayında piyasaya sürmüş, özellikle Çin'de büyük ilgi gören model şirketin en iyi satan otomobillerden biri olmuştu. Station wagon versiyonu Çin'de bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşmayacaktır elbette ama BYD zaten bu modelle daha çok Avrupa pazarını hededliyor.

Tam Boyutta Gör BYD Seal 06 DM-i wagon’un dış tasarımı, sedan versiyonuyla büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Önde geniş trapez şeklinde bir hava girişi ve Ocean serisinin diğer modellerinde de görülen keskin farlar bulunuyor. Ön bölümde BYD logosu yer alırken, kapı kolları gövdeyle bütünleşik. Hafif eğimli tavan çizgisi, karartılmış sütunlarla birleşiyor. Yandan bakıldığında ise arka kısmı boydan boya kaplayan tek parçalı stop lambası dikkat çekiyor.

BYD Seal 06 DM-i wagon; 4850 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1505 mm yüksekliğe ve 2790 mm aks mesafesine sahip. Araç, 17 veya 18 inçlik jantlarla geliyor. Aracın boş ağırlığı 1700 ila 1800 kg arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör BYD Seal 06 DM-i wagon iki farklı versiyonla geliyor. En temel model, 74 kW (99 hp) güç üreten 1.5 litrelik atmosferik benzinli motorla donatılmış. Bu içten yanmalı motora 120 kW (161 hp) güç üreten elektrik motoru eşlik ediyor. Araç, FinDreams tarafından üretilen 10,08 kWh kapasiteli Blade tipi LFP bataryadan güç alıyor. Bu versiyon, yalnızca elektrikli modda (CLTC standartlarına göre) 53 km menzil sunuyor.

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Daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci versiyonda ise 160 kW (215 hp)'lık elektrik motoru bulunuyor. Bu motora 15.874 kWh'lık LFP batarya eşlik eiyor. Bu versiyon elektrikli modda 83 kilometre sürüş menzili sunuyor.

BYD Seal 06 DM-i wagon'ın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netleşmiş değil. Ancak BYD'nin satış lisansı için başvuru yapması, bu modelin çok yakın bir gelecekte satışa sunulacağını düşündürüyor.

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BYD'nin ilk station wagon modeli görüldü: BYD Seal 06 DM-i wagon