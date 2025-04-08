BYD'nin ilk station wagon modeli BYD Seal 06 DM-i wagon, lansmanından önce görüldü

BYD'nin satış lisansı almak için başvurduğu devlet kurumu tarafından paylaşılan belgeler, BYD Seal 06 DM-i wagon'a dair ilk detayların ortaya çıkmasını sağlarken, aracın tasarımını da gözler önüne serdi.
BYD Seal 06 DM-i Yakında Piyasaya Sürülecek
BYD, Seal 06 DM-i'nin sedan versiyonunu mayıs ayında piyasaya sürmüş, özellikle Çin'de büyük ilgi gören model şirketin en iyi satan otomobillerden biri olmuştu. Station wagon versiyonu Çin'de bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşmayacaktır elbette ama BYD zaten bu modelle daha çok Avrupa pazarını hededliyor.
BYD Seal 06 DM-i wagon; 4850 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1505 mm yüksekliğe ve 2790 mm aks mesafesine sahip. Araç, 17 veya 18 inçlik jantlarla geliyor. Aracın boş ağırlığı 1700 ila 1800 kg arasında değişiyor.
Daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci versiyonda ise 160 kW (215 hp)'lık elektrik motoru bulunuyor. Bu motora 15.874 kWh'lık LFP batarya eşlik eiyor. Bu versiyon elektrikli modda 83 kilometre sürüş menzili sunuyor.
BYD Seal 06 DM-i wagon'ın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netleşmiş değil. Ancak BYD'nin satış lisansı için başvuru yapması, bu modelin çok yakın bir gelecekte satışa sunulacağını düşündürüyor.