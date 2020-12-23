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    Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı

    Hyundai'nin Ioniq markası altında piyasaya süreceği ilk elektrikli otomobil olan Ioniq 5'in First Edition versiyonuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre araç 450 km menzil sunacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı
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    Koreli otomotiv devi Hyundai, geçtiğimiz aylarda yeni nesil elektrikli araçlarını Ioniq markası altında piyasaya süreceğini duyurmuş, ilk modelin ismini de Ioniq 5 olarak açıklamıştı. Bugün Ioniq 5 ile ilgili bazı teknik detaylar sızdırıldı.

    Ioniq 5 ile ilgili sızıntının kaynağı olan The Korean Car Blog, Hyundai Avusturya'nın elektrikli otomobil için şimdiden rezervasyon almaya başladığını ve bunun için yayınlanan sayfada bazı teknik detayların da yer aldığını fark etmiş. Buna göre Avusturya'daki müşterilerin sınırlı sayıda üretilecek Ioniq 5 First Edition versiyonu için 1000 euro depozito ödemeleri gerekiyor.

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    Paylaşılan teknik detaylara baktığımızda Ioniq 5 First Edition'ın toplamda 313 beygir güç üreten iki elektrik motoruna sahip olacağını görüyoruz. Bu sayede dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olacak elektrikli otomobilde WLTP'ye göre 450 kilometre sürüş menzili sağlayan 58 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Ioniq 5 First Edition'ın 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayacağı da detaylar arasında.

    Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı
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    Ioniq 5, Porsche Taycan'da da bulunan 800V şarj sistemiyle donatılacak. Bu sayede 350kW hızlı şarj istasyonu vasıtasıyla otomobilin yüzde 80 doluma ulaşması yalnızca 18 dakika sürecek. Bunun yanı sıra menzile katkı sağlayan güneş panelli tavan seçeneği de Ioniq 5 First Edition'da opsiyon olarak sunulacak. Gelen bilgiye göre otomobilin 550 kilometre menzil sunan 73 kWh'lık bi batarya seçeneği daha bulunacak fakat onun ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.

    2021'de tanıtılması planlanan Ioniq 5, şirketin kısa süre önce tanıttığı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) isimli platform üzerine inşa edilecek. Rezervasyon sayfasında otomobilin uzunluğu 4640 mm, genişliği 1890 mm, yüksekliği 1600 mm, aks mesafesiyse 3000 mm olarak açıklanmış. Ioniq 5'te geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunacak fakat buna her ülkede izin verilmediği için bu özellik opsiyon olarak sunulacak.



    https://thekoreancarblog.com/2020/12/21/hyundai-ioniq-5-to-have-awd-dual-motor-solar-roof-up-to-550-km-range-wltp/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AO (A O) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Solar tavan ile menzil 550 km ye çıkıyor. Esas bomba 750 km menzil ve 10 dk. Lık super şarj ile gelecek. Tabi yavad yavas alıştıra alıştıra.
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    XX58 (Resat ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Kona'nın elektrik versiyonunun üst seçeneğinde 64 kW'lik batarya vardı. O model ile benzer değerler ama daha iyi bir menzile sahip olacaktır.
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    por favor (ssena arıkuşu) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    [color=#202124]Zoe 52 kWh batarya ile 395 km menzil.
    Hyundai çok daha iyi iş çıkarmış.

    Tabi bunlar üreticinin verdiği değerler. Menzil % 10-15 kadar daha düşük olacaktır.
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    FurkanEmir411 15 sa. ( Mesaj Silindi ) por favor
    WLTP menzili hemen hemen aynı oluyor yoksa alttaki video gibi olurdu
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    aycibin (Yalım Dilmen) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    biraz pahalı bir model sanırım.elektrikli araçların ulaşılabilir olmasına hala uzağız yalnız.bu boyutlarda 150-200bg bir motorla olsa daha makul olurdu bence
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    oneyy1905 (Savaş ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    58 kWh'lık batarya ve 450 km WLTP menzil.

    Koreliler çıldırmış olmalı.
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    FurkanEmir411 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oha, 58kWh ile 450 Km menzil. Verimlilik abidesi olsa gerek.
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