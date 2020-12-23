Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in teknik detayları ortaya çıktı

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Koreli otomotiv devi Hyundai, geçtiğimiz aylarda yeni nesil elektrikli araçlarını Ioniq markası altında piyasaya süreceğini duyurmuş, ilk modelin ismini de Ioniq 5 olarak açıklamıştı. Bugün Ioniq 5 ile ilgili bazı teknik detaylar sızdırıldı.

Ioniq 5 ile ilgili sızıntının kaynağı olan The Korean Car Blog, Hyundai Avusturya'nın elektrikli otomobil için şimdiden rezervasyon almaya başladığını ve bunun için yayınlanan sayfada bazı teknik detayların da yer aldığını fark etmiş. Buna göre Avusturya'daki müşterilerin sınırlı sayıda üretilecek Ioniq 5 First Edition versiyonu için 1000 euro depozito ödemeleri gerekiyor.

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Paylaşılan teknik detaylara baktığımızda Ioniq 5 First Edition'ın toplamda 313 beygir güç üreten iki elektrik motoruna sahip olacağını görüyoruz. Bu sayede dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olacak elektrikli otomobilde WLTP'ye göre 450 kilometre sürüş menzili sağlayan 58 kWh'lık batarya paketi bulunacak. Ioniq 5 First Edition'ın 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayacağı da detaylar arasında.

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Ioniq 5, Porsche Taycan'da da bulunan 800V şarj sistemiyle donatılacak. Bu sayede 350kW hızlı şarj istasyonu vasıtasıyla otomobilin yüzde 80 doluma ulaşması yalnızca 18 dakika sürecek. Bunun yanı sıra menzile katkı sağlayan güneş panelli tavan seçeneği de Ioniq 5 First Edition'da opsiyon olarak sunulacak. Gelen bilgiye göre otomobilin 550 kilometre menzil sunan 73 kWh'lık bi batarya seçeneği daha bulunacak fakat onun ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.

2021'de tanıtılması planlanan Ioniq 5, şirketin kısa süre önce tanıttığı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) isimli platform üzerine inşa edilecek. Rezervasyon sayfasında otomobilin uzunluğu 4640 mm, genişliği 1890 mm, yüksekliği 1600 mm, aks mesafesiyse 3000 mm olarak açıklanmış. Ioniq 5'te geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunacak fakat buna her ülkede izin verilmediği için bu özellik opsiyon olarak sunulacak.

https://thekoreancarblog.com/2020/12/21/hyundai-ioniq-5-to-have-awd-dual-motor-solar-roof-up-to-550-km-range-wltp/

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