Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Hyundai Kona'nın yüksek performanslı Kona N versiyonu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Koreli marka, aracın kamuflajlı fotoğraflarıyla birlikte bazı yeni bilgiler paylaştı.

Hyundai'nin "hot SUV" olarak nitelendirdiği Kona N, aynı zamanda markanın ilk yüksek performanslı crossover modeli olma özelliği taşıyacak. Aracın teknik özellikleri henüz belli değil fakat Hyundai 2.0 litre turbo motor ve 8 ileri çift kavramalı şanzımanla geleceğinin oyanını verdi. Şirket ayrıca Launch Control gibi çeşitli yüksek performanslı sürüş özelliklerinin bulunacağının da altını çizdi.

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Önümüzdeki haftalarda Hyundai Kona N ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı açıklandı. Üzerindeki kamuflajdan dolayı otomobilin tasarımını anlamak oldukça güç. Fakat daha agresif tasarlanan ön ve arka tamponlar, daha büyük ve hafif jantlar, bu versiyona özel çift çıkışlı egzoz sistemi ve kırmızı kaliperlere sahip fren sistemiyle ailenin diğer üyelerine göre çok daha ayırt edilebilir olacağını söyleyebiliriz.

Hyundai Kona N, serinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılan Kona N Line'ın üzerinde yer alacak. N Line'da 198 beygir güç ve 265 Nm tork üreten 1.6 litre dört silindirli ünite bulunuyor. Serinin en tepesinde yer alacak Kona N'in de maksimum 280 beygir güce sahip olması bekleniyor.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/a-hot-suv-the-all-new-kona-n-joins-the-n-family/

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