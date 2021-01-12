Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor

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Otomotiv dünyası "elektrikli ve akıllı araçlar" kavramlarını odağına alarak ciddi bir dönüşüm içerisine girdi ve Çinli şirketler bu dönüşümde söz sahibi olmak konusunda fazlasıyla iddialı. Konuyla ilgili en büyük adımlardan biri de Geely ve Baidu'dan geldi.

2017'den beri yoğun şekilde otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan Baidu'nun yeni bir elektrikli araç şirketi kurmayı hedeflediği ve bunun için Geely ile ortaklık kuracağı bir süredir konuşuluyordu. Dün Baidu'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Kurulacak yeni şirketin üreteceği elektrikli araçlar için Baidu'nun akıllı araç teknolojileri ve Geely'nin otomobil üretim uzmanlığından faydalanılacak.

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Söz konusu şirketin üreteceği araçlar Geely'nin 2020 yılında tanıttığı Sustainable Experience Architecture - Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) isimli elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Baidu'nun bağımsız iştiraki olarak kurulacak şirkette Geely stratejik yatırımcı olarak rol alacak.

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Yeni şirketle alakalı bilgiler henüz oldukça kısıtlı. Fakat Reuters'a konuşan kaynaklar Baidu'nun yeni şirketin çoğunluk hissesine ve mutlak oy gücüne, Geely'nin ise azınlık hisseye sahip olacağını belirtiyor.

Otomotiv dünyasındaki dönüşüm teknoloji şirketlerinin iştahını kabartmış olacak ki akıllı elektrikli araçlar geliştirmek için kolları sıvamış durumdalar. Kısa süre önce Apple'ın da kendi elektrikli otomobilini üretmek için Hyundai ile masaya oturduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Sony ise geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli otomobilini halihazırda Avrupa yollarında test ediyor.

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