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    Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai Kona'nın yeni Smart donanım seviyesi şimdilik yalnızca 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla tercih edilebilecek. Hyundai Kona Smart'ın fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi Kona’ya yeni bir donanım seviyesi ekledi. Temmuz’un ikinci yarısında satışa sunulan “Smart” isimli donanım seviyesi, sahip olduğu özelliklerle şehir içi ve uzun yolculuklarda kullanıcısına üst düzey konfor vadediyor.

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    Hyundai Kona’nın yeni Smart donanım seviyesiyle özellikle fiyat-performans odaklı müşterilerin çekim merkezi haline geleceği belirtiliyor. Yeni donanım seviyesi Smart ile tazelenen Hyundai Kona’nın dikkat çeken özellikleri arasında 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) yer alıyor.

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    Hyundai Kona Smart’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor.

    Hyundai Kona Smart, şimdilik sadece 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Smart donanım seviyesiyle birlikte Hyundai Kona’nın güncel fiyat listesi şöyle:

    Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri
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    sorrento (ibrahim SSS) 1 sa.
    Style paketi incelemiştim daha önce bayide. İç malzeme kalitesi çok düşük gelmişti bana. Smart ve elit paketlerde durum nedir bilmiyorum ama.. 200 bin bandında rakiplerinden daha uygun sanırım fiyatı. Hele 2008’i falan düşününce aradaki fiyat farkına değecek kadar kalite farkı olduğunu düşünmüyorum pejo ile. 2008 tam bir overrated model. Yakında 300 bine satarlar bu gidişle. Halkımızdaki bu rağbet yüzünden hep bunlar:)
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    onteo (Onur BYSK) 1 sa.
    Bu vasat araba bile 164.000 TL'den başlıyor yazık
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    yorumculuklar 2 sa.
    Elite pakette renk sınırlaması olması çok komik bir durum gerçekten.
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    Ceqa (Güray ) 2 sa.
    Araba vergileri o kadar uçtu ki adamlar B-SUV ları 1.0 motor ile satılıyor
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    yorumculuklar 2 sa. Ceqa
    Olayı sadece Türkiye olarak görmeseniz... AB'de yürürlüğe girecek yeni yönetmeliklerle emisyon ve yakıt tüketim değerleri daha da sertleşiyor. Sattığı araç başına ortalama emisyon değerlerini düşürmek için çoğu üretici bu yönteme başvuruyordu ve arttırdılar da. Türkiye'de bu ekstra olarak vergi avantajı olarak önümüze çıkıyor tabii ki.
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    masterap (oğuzhan ) 2 sa.
    Tgdi elite smart mi ? Yoksa crdi smart mi ?
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