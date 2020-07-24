Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri

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Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi Kona’ya yeni bir donanım seviyesi ekledi. Temmuz’un ikinci yarısında satışa sunulan “Smart” isimli donanım seviyesi, sahip olduğu özelliklerle şehir içi ve uzun yolculuklarda kullanıcısına üst düzey konfor vadediyor.

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Hyundai Kona’nın yeni Smart donanım seviyesiyle özellikle fiyat-performans odaklı müşterilerin çekim merkezi haline geleceği belirtiliyor. Yeni donanım seviyesi Smart ile tazelenen Hyundai Kona’nın dikkat çeken özellikleri arasında 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) yer alıyor.

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Hyundai Kona Smart’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor.

Hyundai Kona Smart, şimdilik sadece 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Smart donanım seviyesiyle birlikte Hyundai Kona’nın güncel fiyat listesi şöyle:

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