Yeni Hyundai Lafesta N Line, sportif tasarımıyla sahnede

Hyundai Lafesta N Line'ın ön tasarımına baktığımızda ilk olarak parlak siyah panjur üzerindeki altıgen gündüz LED'leri göze çarpıyor. Panjurun çerçevesi ince farların altına kadar uzanıyor. Ön kaputun ucunda ince bir hava girişi dikkat çekerken tamponun da standart modele göre daha sportif göründüğünü söylemek mümkün.
Yan tarafa geçtiğimizde, merkezinde N logosuna sahip çift renkli alaşım jantlar ve arkasından görünen kırmızı kaliperler dikkat çekiyor. Ön çamurluk üzerinde N Line rozeti taşıyan modelin marşpiyel ekleri de bu versiyona özel olarak tasarlanmış. Arka tarafta ise siyah spoyler Lafesta N Line'a epey yakışmış. Stopların altında uzanan parlak siyah şerit ve dörtlü egzoz çıkışına ev sahipliği yapan geniş difüzör de dikkat çeken tasarım detayları arasında.
Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat yerel medyadaki haberlere göre Lafesta N Line'ın kaputu altında 197 hp güç üreten yeni 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Çin'de üretilecek olan modelin gelecek ay satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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