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    Yeni Hyundai Lafesta N Line, sportif tasarımıyla sahnede

    Hyundai'nin sadece Çin'de sattığı sedan modeli Lafesta, yeni N Line donanım seviyesiyle çok daha agresif bir görünüme kavuştu. İç ve dış tasarımı yenilenen modelin teknik detayları henüz açıklanmadı.
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    Hyundai Lafesta N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai, sportif bir görünüm sunan N Line donanım seviyesini neredeyse tüm modellerine uygulamaya başladı. Bu kez karşımızda yeni Hyundai Lafesta N Line var. Sadece Çin'de satılan sedan model, N Line donanımıyla daha agresif bir tasarıma kavuşmuş.

    Hyundai Lafesta N Line'ın ön tasarımına baktığımızda ilk olarak parlak siyah panjur üzerindeki altıgen gündüz LED'leri göze çarpıyor. Panjurun çerçevesi ince farların altına kadar uzanıyor. Ön kaputun ucunda ince bir hava girişi dikkat çekerken tamponun da standart modele göre daha sportif göründüğünü söylemek mümkün.

    Yan tarafa geçtiğimizde, merkezinde N logosuna sahip çift renkli alaşım jantlar ve arkasından görünen kırmızı kaliperler dikkat çekiyor. Ön çamurluk üzerinde N Line rozeti taşıyan modelin marşpiyel ekleri de bu versiyona özel olarak tasarlanmış. Arka tarafta ise siyah spoyler Lafesta N Line'a epey yakışmış. Stopların altında uzanan parlak siyah şerit ve dörtlü egzoz çıkışına ev sahipliği yapan geniş difüzör de dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Hyundai Lafesta N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai Lafesta N Line'ın iç mekanında N logolu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç ekranlardan oluşan bir panel mevcut. Merkezde ise ince havalandırma menfezleri, klima kontrolleri, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, vites düğmeleri ve bolca depolama alanı dikkat çekiyor. Koltuklarda ise deri ve süet karışımı gibi görünen döşemeler ve kırmızı dikişler bulunuyor. Lafesta N Line'da ayrıca vites kulakçıkları ve Sport sürüş modu da mevcut.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat yerel medyadaki haberlere göre Lafesta N Line'ın kaputu altında 197 hp güç üreten yeni 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Çin'de üretilecek olan modelin gelecek ay satışa sunulması bekleniyor.

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