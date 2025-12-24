BYD’nin daha küçük ve daha ucuz yeni pickup aracı ortaya çıktı

Çin pazarı geleneksel olarak pickup modelleriyle öne çıkmasa da bu tablo hızla değişiyor. BYD ve Geely çatısı altındaki Radar Auto gibi üreticiler, özellikle tam elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) pickup modelleriyle yurt dışı pazarlarda adından söz ettirmeye başladı. BYD’nin bu alandaki ilk seri üretim modeli olan Shark 6, Mayıs ayında Meksika’da tanıtılmış, kısa sürede Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Panama ve Peru gibi pazarlarda satışa sunulmuştu. Model, Toyota Hilux ve Ford Ranger gibi köklü rakiplerle doğrudan rekabet ediyor. Hatta Shark 6, kısa bir süre önce Irak’ta da satışa sunuldu.
Shark 6, BYD’nin DMO (Dual Mode Off-Road) platformu üzerine inşa edilmiş bir plug-in hibrit pickup olarak konumlanıyor. Araçta 29,58 kWh kapasiteli batarya, çift elektrik motoru ve 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor birlikte görev yapıyor. Bu kombinasyon toplamda yaklaşık 430 beygir güç (321 kW) ve 650 Nm tork üretiyor. Tamamen elektrikli sürüşte 100 kilometreye kadar menzil sunan Shark 6, hibrit sistemle birlikte 840 kilometreye ulaşan toplam menzil değeriyle dikkat çekiyor.
Shark 6’dan küçük ve ucuz olacak
Yeni pickup’ın güç aktarma sistemi konusunda da farklı senaryolar gündemde. BYD, modelin tamamen elektrikli mi yoksa plug-in hibrit mi olacağını henüz açıklamış değil. Ancak yerel kaynaklar aracın Shark 6’da kullanılan DMO platformunu temel alabileceğini aktarıyor. Bunun yanı sıra, maliyetleri daha da aşağı çekmek amacıyla BYD’nin DM-i veya DM-p olarak bilinen daha ekonomik hibrit altyapılarından birinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: