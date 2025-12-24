Giriş
    BYD’nin daha küçük ve daha ucuz yeni pickup aracı ortaya çıktı

    BYD’nin EUIPO’ya yapılan tasarım patenti başvurusu, Shark 6’nın altında konumlanacak daha kompakt ve uygun fiyatlı yeni bir pickup modelini ortaya çıkardı. Model, giriş seviyesi olacak.

    BYD’nin daha küçük ve daha ucuz yeni pickup aracı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD, pickup segmentindeki hamlelerini hızlandırıyor. Çinli otomotiv devinin daha uygun fiyatlı yeni bir pickup modeli üzerinde çalıştığı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılan tasarım patenti başvurusu ile ortaya çıktı. Sızdırılan çizimler, markanın halihazırda satışta olan Shark 6’nın altında konumlanacak, daha kompakt bir pickup’a hazırlandığını gösteriyor.

    Çin pazarı geleneksel olarak pickup modelleriyle öne çıkmasa da bu tablo hızla değişiyor. BYD ve Geely çatısı altındaki Radar Auto gibi üreticiler, özellikle tam elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) pickup modelleriyle yurt dışı pazarlarda adından söz ettirmeye başladı. BYD’nin bu alandaki ilk seri üretim modeli olan Shark 6, Mayıs ayında Meksika’da tanıtılmış, kısa sürede Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Panama ve Peru gibi pazarlarda satışa sunulmuştu. Model, Toyota Hilux ve Ford Ranger gibi köklü rakiplerle doğrudan rekabet ediyor. Hatta Shark 6, kısa bir süre önce Irak’ta da satışa sunuldu.

    Shark 6, BYD’nin DMO (Dual Mode Off-Road) platformu üzerine inşa edilmiş bir plug-in hibrit pickup olarak konumlanıyor. Araçta 29,58 kWh kapasiteli batarya, çift elektrik motoru ve 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor birlikte görev yapıyor. Bu kombinasyon toplamda yaklaşık 430 beygir güç (321 kW) ve 650 Nm tork üretiyor. Tamamen elektrikli sürüşte 100 kilometreye kadar menzil sunan Shark 6, hibrit sistemle birlikte 840 kilometreye ulaşan toplam menzil değeriyle dikkat çekiyor.

    Shark 6’dan küçük ve ucuz olacak

    BYD’nin daha küçük ve daha ucuz yeni pickup aracı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    EUIPO kayıtlarında yer alan çizimler ise Shark 6’dan daha küçük boyutlara sahip, daha kısa kasalı ve genel olarak daha kompakt bir pickup’a işaret ediyor. Her ne kadar BYD henüz resmi teknik verileri veya fiyat bilgilerini paylaşmamış olsa da tasarım detayları önemli ipuçları sunuyor. Patent görsellerinde yer alan monokok gövde yapısı, genellikle crossover ve kompakt araçlarda tercih edilen bir mimari olarak öne çıkıyor. Bu tercih, yeni pickup’ın şasi üzerine gövde (body-on-frame) yapısına sahip Shark 6’dan ayrışacağını ve daha şehir odaklı bir karaktere sahip olacağını gösteriyor. Çin basınına göre bu model, Shark ailesinin giriş seviyesi üyesi olacak.

    Yeni pickup’ın güç aktarma sistemi konusunda da farklı senaryolar gündemde. BYD, modelin tamamen elektrikli mi yoksa plug-in hibrit mi olacağını henüz açıklamış değil. Ancak yerel kaynaklar aracın Shark 6’da kullanılan DMO platformunu temel alabileceğini aktarıyor. Bunun yanı sıra, maliyetleri daha da aşağı çekmek amacıyla BYD’nin DM-i veya DM-p olarak bilinen daha ekonomik hibrit altyapılarından birinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.

