Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı

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Hyundai'nin hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonu Xcient, Avrupa pazarındaki yerini aldı. Markadan yapılan açıklamada Hyundai Xcient'in ilerleyen süreçte Kuzey Amerik ve Çin pazarlarında da giriş yapacağı belirtildi.

Avrupa'ya gelen ilk yedi kamyon İsviçre'deki müşterilere teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 50 adet Hyundai Xcient'in Avrupa yollarında olacağı açıklandı. Şirket 2025 yılına kadar Avrupa'da 1600 adet yakıt hücreli kamyon satmayı hedefliyor.

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Hyundai'den yapılan açıklamada Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki büyümeyi desteklemek için 2021 itibariyle yılda 2 bin adet Xcient yakıt hücreli kamyon üretim kapasitesine ulaşılacağı belirtildi. Bu da hidrojen ekosistemine yapılan 1.3 milyar dolarlık ek yatırımla mümkün olacak.

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Hyundai Xcient'in özelliklerine gelecek olursak, 9475 mm uzunluğundaki kamyonun 475 beygir güce ve toplamda 32 kg civarında hidrojen depolayabilen 7 büyük hidrojen tankına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yüklü haldeyken 400 kilometre sürüş menziline sahip olduğu açıklanan kamyonun yakıt dolum süresinin de ortalama 15 dakika civarında olduğu belirtildi.

Müşterilerin yakıt konusunda sıkıntı çekmeyeceğinin de altını çizen Hyundai, sadece İsviçre'de 100'den fazla hidrojen yakıt dolum istasyonu bulunduğunu, bunun hem ticari hem de binek araçlar için yeterli olduğunu söyledi.

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