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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı

    Kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu olarak nitelendirilen Hyundai Xcient'in ilk 7 örneği Avrupalı müşterilere teslim edildi. Sırada ABD ve Çin var.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı
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    Hyundai'nin hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonu Xcient, Avrupa pazarındaki yerini aldı. Markadan yapılan açıklamada Hyundai Xcient'in ilerleyen süreçte Kuzey Amerik ve Çin pazarlarında da giriş yapacağı belirtildi.

    Avrupa'ya gelen ilk yedi kamyon İsviçre'deki müşterilere teslim edildi. Yıl sonuna kadar toplam 50 adet Hyundai Xcient'in Avrupa yollarında olacağı açıklandı. Şirket 2025 yılına kadar Avrupa'da 1600 adet yakıt hücreli kamyon satmayı hedefliyor.

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    Hyundai'den yapılan açıklamada Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki büyümeyi desteklemek için 2021 itibariyle yılda 2 bin adet Xcient yakıt hücreli kamyon üretim kapasitesine ulaşılacağı belirtildi. Bu da hidrojen ekosistemine yapılan 1.3 milyar dolarlık ek yatırımla mümkün olacak.

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    Hyundai Xcient'in özelliklerine gelecek olursak, 9475 mm uzunluğundaki kamyonun 475 beygir güce ve toplamda 32 kg civarında hidrojen depolayabilen 7 büyük hidrojen tankına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yüklü haldeyken 400 kilometre sürüş menziline sahip olduğu açıklanan kamyonun yakıt dolum süresinin de ortalama 15 dakika civarında olduğu belirtildi.

    Müşterilerin yakıt konusunda sıkıntı çekmeyeceğinin de altını çizen Hyundai, sadece İsviçre'de 100'den fazla hidrojen yakıt dolum istasyonu bulunduğunu, bunun hem ticari hem de binek araçlar için yeterli olduğunu söyledi.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen
    Bence yük taşımacılığında hidrojen yakıt kullanılmalı. Hafif ve seri doldurulabiliyor ve uzun menzil sağlıyor ayrıca temiz. Ayrıca otobüslerde buna geçmeli.



    Binek araçlarda batarya teknolojisi her yerden dolum imkanı ile kullanılmalı.
    Bence yük taşımacılığında hidrojen yakıt kullanılmalı. Hafif ve seri doldurulabiliyor ve uzun menzil sağlıyor ayrıca temiz. Ayrıca otobüslerde buna geçmeli.
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    susesa (selim sağlam) 1 hf.
    Musk bunu saçma olarak nitelemişti. Tabi işin derinine vakıf değilim. .
    Yanıtla
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    hopeyoung 1 hf.
    Bilmediğimden, elektrolizle mi yakıt dolduracak acaba diye düşündüm ama istasyonlar varmış.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. hopeyoung
    Hidrojen istasyonda üretiliyor pompa ile dolduruluyor. Çok pahalı yalnız istasyon yapım maliyeti o sıkıntı.
    Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. en beğenilen
    Bence yük taşımacılığında hidrojen yakıt kullanılmalı. Hafif ve seri doldurulabiliyor ve uzun menzil sağlıyor ayrıca temiz. Ayrıca otobüslerde buna geçmeli.



    Binek araçlarda batarya teknolojisi her yerden dolum imkanı ile kullanılmalı.
    Yanıtla +5
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Büyük şirketler birkaç tane alır gösteriş amaçlı biz çevreyi seviyoruz koruyoruz falan
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