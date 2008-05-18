I Can Football inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:Pc
Türk oyun geliştiricisi Sobee tarafından geliştirilen ve tamamen online alt yapılı ile kurulmuş I Can Football beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. Herkesin tek bir oyuncuyu yönettiği oyun, özgün yapısı ile dikkat çekmekte.
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
Güney Şahin
Beni gören duyan editörleeer yeni bir inceleme yapıverin şu oyuna.
O zamanlar bilgisayar hayatımıza daha yeni yeni giriyordu.
First person shooter tanımı daha yapılmamıştı mesela.. Öyle oyunlara "Doom gibin" denirdi..
İşte o zamanlarda (sanki çok uzaktaymış gibi) böyle bir oyun için yorum yapılmıştı. İnsanlar nasıl hatta kalma mücadelesi verirken (o zamanlar malum dial-up 56K modemler vardı) gol atarlar, hatta atarlar da tutarlar mı diye geyik dönmüştü. Tabi o zaman için tek eksik oyunun kendisiydi.
Şimdi bu geyik etten-kemikten ve hatta keratinden boynuzlarıyla karşımızda.
Ne diyeyim bilmiyorum.
Yakında bizi de "eskimiş" diye bir kenara atar bu tek dişi kalmış canavar.
Hayırlı olsun.
pek zevk vermedi doğrusu
ah be gameshow bazı sayılarını hala saklarım hatta verdikleri ilk cd yi ve son sayılarını bir daha öyle dergi çıkmaz :(
Video inceleme içinde teşekkür ederiz.