I Can Football inceleme videosu

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Türk oyun geliştiricisi Sobee tarafından geliştirilen ve tamamen online alt yapılı ile kurulmuş I Can Football beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. Herkesin tek bir oyuncuyu yönettiği oyun, özgün yapısı ile dikkat çekmekte.

http://www.donanimhaber.com/videolar.asp