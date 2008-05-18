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I Can Football inceleme videosu

11 yıl
134,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:Pc

Türk oyun geliştiricisi Sobee tarafından geliştirilen ve tamamen online alt yapılı ile kurulmuş I Can Football beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. Herkesin tek bir oyuncuyu yönettiği oyun, özgün yapısı ile dikkat çekmekte.


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
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BSC Misafiri 3 yıl
Beyler oyunun eski oyuncularindanim oynamiyorsaniz üyelik verebilecek arkadaş varmı
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Kriger 3 yıl
7 yıllık konuymuş . İlk gördüğümde şaşırmıştım . Az oynamadık şu oyunu zamanında
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DH Misafiri 7 yıl
bu videodaki i can footbal ile şimdiki i can football arasında dağlar kadar fark var bende ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum şu an 157K yım ve gayet iyi oynuyorum videodaki kişi çok kötü oynuyor q dan ve ctrl den hiç basetmiyor halbuki bu iki tuş defans ve ortasahalar için son derece önemli i can football ı denemenizi isterim %90 begenirsiniz. iyi oyunlar
Güney Şahin
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artur20099 7 yıl
arkadaşlar vip çar arıoyuorum verirseniz sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
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oicero 7 yıl artur20099
artur20099

arkadaşlar vip çar arıoyuorum verirseniz sevinirim


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u555 8 yıl
artık parayı veren düdüğü çalar.. Her şey para olmuş ..
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Normal İnsan 8 yıl
oyun yeni versiyonu ile güzelleşmiş. vakit harcamaya değer.
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berkxxxx 8 yıl
Oyun neredeyse 3. yılına girecek. Geçen yılda yeni bir inceleme yapılmasını önermiştim ama yapılmadı. Sobee bir çok etkinlikler düzenliyor oyun hakkında ve oyunda çok büyük değişimler oldu. Fakat inceleme videosu oyunun ilk hali.


Beni gören duyan editörleeer yeni bir inceleme yapıverin şu oyuna.
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DH Misafiri 9 yıl
SÜPER BİR OYUN SAOL SOBEE.
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stf11 9 yıl
teşekkürler inceleme için..
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racer007 10 yıl
HELAL OLSUN VALLA UCUNDAN TUTMAYA BAŞLADILAR HER KONUDA İYİ OLDUKLARI GİBİ ADIMIZI CRYSİS DE ÇOK ORTAYA KOYMADILAR AMA BİR GÜN OYUN KONUSUNDA İNANILMAZ SONUÇLAR ELDE EDECEGİMİZE İNANIYORUM TEBRİKLER
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Cortland Andrus 10 yıl
Dünyada ilk mi?Oyun NewStarSoccer'i andırıyor oynanış bakımından.
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K1N6 11 yıl
Oyun fena degil
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Ledeburit 11 yıl
Hatırlıyorum galiba.. Evet, Gameshow diye bir dergi vardı.
O zamanlar bilgisayar hayatımıza daha yeni yeni giriyordu.
First person shooter tanımı daha yapılmamıştı mesela.. Öyle oyunlara "Doom gibin" denirdi..
İşte o zamanlarda (sanki çok uzaktaymış gibi) böyle bir oyun için yorum yapılmıştı. İnsanlar nasıl hatta kalma mücadelesi verirken (o zamanlar malum dial-up 56K modemler vardı) gol atarlar, hatta atarlar da tutarlar mı diye geyik dönmüştü. Tabi o zaman için tek eksik oyunun kendisiydi.
Şimdi bu geyik etten-kemikten ve hatta keratinden boynuzlarıyla karşımızda.
Ne diyeyim bilmiyorum.
Yakında bizi de "eskimiş" diye bir kenara atar bu tek dişi kalmış canavar.
Hayırlı olsun.
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fotifoti 11 yıl
pek bi zor geldi

pek zevk vermedi doğrusu
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sadtneverdie 11 yıl

Orjinalden alıntı: Ledeburit

Hatırlıyorum galiba.. Evet, Gameshow diye bir dergi vardı.
O zamanlar bilgisayar hayatımıza daha yeni yeni giriyordu.
First person shooter tanımı daha yapılmamıştı mesela.. Öyle oyunlara "Doom gibin" denirdi..
İşte o zamanlarda (sanki çok uzaktaymış gibi) böyle bir oyun için yorum yapılmıştı. İnsanlar nasıl hatta kalma mücadelesi verirken (o zamanlar malum dial-up 56K modemler vardı) gol atarlar, hatta atarlar da tutarlar mı diye geyik dönmüştü. Tabi o zaman için tek eksik oyunun kendisiydi.
Şimdi bu geyik etten-kemikten ve hatta keratinden boynuzlarıyla karşımızda.
Ne diyeyim bilmiyorum.
Yakında bizi de "eskimiş" diye bir kenara atar bu tek dişi kalmış canavar.
Hayırlı olsun.


ah be gameshow bazı sayılarını hala saklarım hatta verdikleri ilk cd yi ve son sayılarını bir daha öyle dergi çıkmaz :(
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MrPerFormance 11 yıl
Bence çok harika olmuş. Strateji tipi online oyunlar bıktırmıştı artık. Futbol çıktıysa bu basketbolunda çıkabileceğini gösterir. Şahsen benim hoşuma gitti.insan bazen böyle oyunlar arıyor.

Video inceleme içinde teşekkür ederiz.
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mehmet328 11 yıl
bu kadar küçük adamlar bana amiga 500 deki SENSıbıl soccer günlerimi hatırlattı

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