i-mate 810-F; Isıya, neme ve darbelere dayanıklı telefon

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Bugün bir diğer akıllı telefon duyurusu i-mate cephesinden geldi.

i-mate'in 810-F olarak isimlendirdiği QWERTY klavyeli telefon, basınca, neme, ısıya ve ani darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla piyasadaki rakipleri arasından sıyrılıyor. i-mate 810-F, 624 MHz hızında işlemci tarafından besleniyor ve pek çok yeni PDA'da olduğu gibi Windows Mobile 6.1 Professional işletim sisteminden faydalanıyor.

810-F'in teknik detaylarını kısaca özet geçecek olursak quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, QWERTY klavye, 240x320 piksel dokunmatik ekran, 2 MP çözünürlüğe sahip kamera, dijital pusula, WI-FI, Bluetooth ve GPS bağlantıları dikkat çekiyor. Telefonda kullanılan 2.2 GB'lık dahili bellek ise ilginç bir tercih olmuş.

810-F'nin ömür boyu garanti kapsamında satışa sunulacağı belirtilirken, fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Akıllı telefonun, Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.