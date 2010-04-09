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I-O Data'dan 21.5 inç boyutunda LCD monitör: MF222X

I-O Data firması 21.5 inç boyutundaki LED aydınlatmalı monitörü MF222X'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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I-O Data firması, siyah parlak kasa tasarımına sahip yeni LCD monitörü MF222X'i duyurdu. I-O Data'nın 21.5 inç boyutlarda üreteceği LED aydınlatmalı monitörler 800.000:1 dinamik kontrast ve 1.000:1 kontrast oranına sahip olarak üretilecekler. Full HD çözünürlük sunan MF222X monitörlerde tepkime süresi 5ms, parlaklı seviyesi 250 cd/m2 olarak belirlenmiş. Düşük enerji tüketimine sahip olan monitörler çalışma sırasında 17.8W, bekleme modunda ise 0.4W enerji harcıyor. 5W'lık 2 adet hoparlörün dahil edildiği monitörlerde VGA, HDMI, DVI ve D-sub girişleri bulunuyor.
I-O Data'nın üreteceği 21.5 inç boyutlu LED aydınlatmalı monitörlerin 285$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklandı.

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yc#1 9 yıl
@ mavizaman
Japon.
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mavizaman 9 yıl
Özellikleri iyi duruyor ama fiyatı 500e yakın.
I-O ne menşeli?
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