I-O Data'dan 21.5 inç boyutunda LCD monitör: MF222X

I-O Data firması, siyah parlak kasa tasarımına sahip yeni LCD monitörü MF222X'i duyurdu. I-O Data'nın 21.5 inç boyutlarda üreteceği LED aydınlatmalı monitörler 800.000:1 dinamik kontrast ve 1.000:1 kontrast oranına sahip olarak üretilecekler. Full HD çözünürlük sunan MF222X monitörlerde tepkime süresi 5ms, parlaklı seviyesi 250 cd/m2 olarak belirlenmiş. Düşük enerji tüketimine sahip olan monitörler çalışma sırasında 17.8W, bekleme modunda ise 0.4W enerji harcıyor. 5W'lık 2 adet hoparlörün dahil edildiği monitörlerde VGA, HDMI, DVI ve D-sub girişleri bulunuyor.

I-O Data'nın üreteceği 21.5 inç boyutlu LED aydınlatmalı monitörlerin 285$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklandı.