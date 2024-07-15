2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, oyun monitörleri yelpazesini Gaming Monitor G24i adlı yeni bir modelle genişletti. Şirketin global web sitesinde listelenen ürün 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 180 Hz yüksek yenileme hızı ve 1000:1 kontrast oranına sahip 23.8 inçlik Fast IPS LCD panel taşıyor.

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Monitörün diğer özelliklerini 1 ms tepki süresi (GTG), 250 nit parlaklık, Delta E<2 renk doğruluğu ve %99 sRGB renk gamı kapsamı olarak sıralayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak TÜV düşük mavi ışık sertifikası, HDR ve FreeSync desteği de bulunuyor.

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Fiyatı açıklanmadı

Xiaomi Gaming Monitor G24i'de DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve kulaklık girişi mevcut. Ergonomik açıdan da oldukça kullanışlı olan cihaz eğilebilir bir standla geliyor. Aynı zamanda VESA montaj uyumluluğu sayesinde dilediğiniz şekilde duvara monte edebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Gaming Monitor G24i'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Yüksek yenileme hızı, hızlı tepki süresi ve FreeSync desteği gibi özellikleriyle oyuncular için cazip bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Fiyatının da uygun olması bekleniyor.

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Xiaomi'den 180 Hz yenileme hızına sahip yeni oyun monitörü geldi