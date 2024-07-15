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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den 180 Hz yenileme hızına sahip yeni oyun monitörü geldi

    Xiaomi, oyuncuların ilgisini çekecek yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Çinli şirket hızlı tepki süresi, yüksek yenileme hızı ve FreeSync desteği ile öne çıkan bir monitör piyasaya sürdü.
    Xiaomi'den 180 Hz yenileme hızına sahip yeni oyun monitörü geldi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, oyun monitörleri yelpazesini Gaming Monitor G24i adlı yeni bir modelle genişletti. Şirketin global web sitesinde listelenen ürün 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 180 Hz yüksek yenileme hızı ve 1000:1 kontrast oranına sahip 23.8 inçlik Fast IPS LCD panel taşıyor.

    Monitörün diğer özelliklerini 1 ms tepki süresi (GTG), 250 nit parlaklık, Delta E<2 renk doğruluğu ve %99 sRGB renk gamı kapsamı olarak sıralayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak TÜV düşük mavi ışık sertifikası, HDR ve FreeSync desteği de bulunuyor.

    Xiaomi'den 180 Hz yenileme hızına sahip yeni oyun monitörü geldi Tam Boyutta Gör

    Fiyatı açıklanmadı

    Xiaomi Gaming Monitor G24i'de DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve kulaklık girişi mevcut. Ergonomik açıdan da oldukça kullanışlı olan cihaz eğilebilir bir standla geliyor. Aynı zamanda VESA montaj uyumluluğu sayesinde dilediğiniz şekilde duvara monte edebiliyorsunuz.

    Xiaomi'den 180 Hz yenileme hızına sahip yeni oyun monitörü geldi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Gaming Monitor G24i'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Yüksek yenileme hızı, hızlı tepki süresi ve FreeSync desteği gibi özellikleriyle oyuncular için cazip bir seçenek olacağını söyleyebiliriz. Fiyatının da uygun olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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