Corsair, QD-OLED panelli monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

- Corsair 34 inç oyun monitörü neler sunuyor?
- Üç yıl ekran yanması ve sıfır ölü piksel garantisi
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Corsair 34 inç oyun monitörü neler sunuyor?
Xeneon 34WQHD240-C, aynı seviyedeki çoğu oyuncu monitöründe gördüğümüz bağlantı noktalarına sahip; 2 adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4 portu, DisplayPort ve 65W güç dağıtan USB-C portu ve 4 adet USB Type-A 3.1 portu bulunuyor. Monitörle birlikte gelen standın yükseklik, eğim ve döndürme ayarı yapılabiliyor.
Üç yıl ekran yanması ve sıfır ölü piksel garantisi
Corsair’in yeni oyuncu monitörü için üç yıl ekran yanması, sıfır ölü piksel garantisiyle geliyor. Şirket, Xeneon 34WQHD240-C’nin ne piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne kadar olacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.