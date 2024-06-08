Corsair, QD-OLED panelli monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2022’de piyasaya sürdüğü QD-OLED ekran panelleri birçok marka tarafından özellikle oyun monitörlerinde kullanılıyor. Corsair, Samsung QD-OLED paneli kullanan ilk monitörünü tanıttı. Corsair Xeneon 34WQHD240-C, 34 inç oyun monitörü olarak çıkış yapacak.

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Corsair 34 inç oyun monitörü neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Corsair Xeneon 34WQHD240-C, Samsung Display’in 1800R kavisli 34 inç QD-OLED ekran panelini kullanıyor. Monitör, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumluluk, 3440 x 1440 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, DisplayHDR True Black 400 sertifikasıyla HDR desteği, 1000 nit parlaklık %99 DCI-P3 renk gamı sunuyor.

Xeneon 34WQHD240-C, aynı seviyedeki çoğu oyuncu monitöründe gördüğümüz bağlantı noktalarına sahip; 2 adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4 portu, DisplayPort ve 65W güç dağıtan USB-C portu ve 4 adet USB Type-A 3.1 portu bulunuyor. Monitörle birlikte gelen standın yükseklik, eğim ve döndürme ayarı yapılabiliyor.

Üç yıl ekran yanması ve sıfır ölü piksel garantisi

Corsair’in yeni oyuncu monitörü için üç yıl ekran yanması, sıfır ölü piksel garantisiyle geliyor. Şirket, Xeneon 34WQHD240-C’nin ne piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne kadar olacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı.

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