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    Anlık Bildirim

    Corsair, QD-OLED panelli monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

    Corsair, Samsung Display'in QD-OLED ekran panelini kullanan yeni monitörünü tanıttı. Corsair Xeneon 34WQHD240-C, markanın oyun monitörü serisine eklendi.        
    Corsair Xeneon 34WQHD240-C oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2022’de piyasaya sürdüğü QD-OLED ekran panelleri birçok marka tarafından özellikle oyun monitörlerinde kullanılıyor. Corsair, Samsung QD-OLED paneli kullanan ilk monitörünü tanıttı. Corsair Xeneon 34WQHD240-C, 34 inç oyun monitörü olarak çıkış yapacak.

    Corsair 34 inç oyun monitörü neler sunuyor?

    Corsair oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Corsair Xeneon 34WQHD240-C, Samsung Display’in 1800R kavisli 34 inç QD-OLED ekran panelini kullanıyor. Monitör, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumluluk, 3440 x 1440 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, DisplayHDR True Black 400 sertifikasıyla HDR desteği, 1000 nit parlaklık %99 DCI-P3 renk gamı sunuyor.

    Xeneon 34WQHD240-C, aynı seviyedeki çoğu oyuncu monitöründe gördüğümüz bağlantı noktalarına sahip; 2 adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4 portu, DisplayPort ve 65W güç dağıtan USB-C portu ve 4 adet USB Type-A 3.1 portu bulunuyor. Monitörle birlikte gelen standın yükseklik, eğim ve döndürme ayarı yapılabiliyor.

    Üç yıl ekran yanması ve sıfır ölü piksel garantisi

    Corsair’in yeni oyuncu monitörü için üç yıl ekran yanması, sıfır ölü piksel garantisiyle geliyor. Şirket, Xeneon 34WQHD240-C’nin ne piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne kadar olacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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