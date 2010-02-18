I-O Data'dan 6x hızında kayıt yapabilen ince tasarımlı harici Blu-Ray sürücüsü

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Geçtiğimiz yıl 35 milyondan fazla satan netbook'lar ve kullanım yaygınlığı hızla artan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların önemli bir kısmında optik sürücü bulunmaması, harici formdaki cihazların patlama yapmasını sağladı. Arka arkaya anons edilen sürücülere bir yenisini de Japonya merkezli donanım üreticisi I-O Data ekliyor. Firma tarafından hazırlanan BRP-UP6 kod adlı harici Blu-ray sürücüsü sadece 20mm olarak açıklanan kalınlığı ve 340 gramlık ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. BD-R medyalara 6x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, BD-RE medyalara 2x, DVD-R/DVD+R/+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, DVD-R/+R DL medyalara 4x, CD-R'lere 24x ve CD-RW medyalara da 10x hızında kayıt yapabiliyor.

Bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren yeni sürücünün bir yıllık garanti ile ay sonunda satışa sunulması beklenirken, Japonya satış fiyatının yaklaşık 350$ olacağı açıklandı.