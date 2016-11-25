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i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı

Intel’in Kaby Lake ailesinde yer alacağı söylenen yeni çarpan kilitsiz işlemcisinin testleri sızdırıldı. İşlemci duruma göre bir önceki nesil i5 işlemcileri aratmıyor.
2 yıl
3,7b
1
18
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel’in hız aşırtmaya uygun yeni bir işlemci hazırlığında olduğunu daha önce gelen sızıntılardan biliyorduk. Yeni gelen bilgiler oldukça dikkat çekeceğe benziyor.

Önceki sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre işlemcinin teknik özelliklerine değinecek olursak işlemci çift çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekleri 2 adet sanal izlek ile destekleyen Intel, L3 ön bellek miktarını ise 4 MB seviyesinde tutmuş. Isıl tasarım gücü 91 watt olan işlemcinin çalışma frekansının ise 4.2 GHz olması bekleniyor.

Yeni gelen benchmark testi sonuçları ise şu şekilde:

i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı

Ağabeylerinden daha güçlü

Testte de görüldüğü üzere yeni model, bir önceki nesil Sky Lake tabanlı i5-6400 modelinin tek çekirdek performansını ölçen testte çok rahat bir şekilde önüne geçmiş olduğu görülüyor. Öte yandan Haswell mimarisine ait i5-4670K’nın ise yine önüne geçmiş fakat i5-4670K’nın daha yüksek bir çalışma frekansı sunmasından olsa gerek aradaki fark bu kez daha düşük kalmış. Sızıntıdaki bilginin asıl ilginç yanı ise i3-7350K’nın sahip olduğu çift çekirdeğine rağmen çoklu çekirdek performansını ölçen testte her iki işlemcinin de önüne geçmesi.

i3 işlemci ailesinde neden hız aşırtmaya uygun model üretilecek? 

Son olarak sonuçları değerlendirecek olursak Intel’in bu zamana kadar neden i3 işlemci ailesinde çarpan kilidi açık bir model sunmadığını test sonuçları aslında çok güzel bir şekilde özetliyor. Bu durumda satışa sunulacak bir i3 modeli performans değerleri ile çok rahat bir şekilde i5 işlemci ailesindeki ağabeylerinin satışlarını eritebilirdi. Peki Intel’i yıllar sonra böyle bir karar almaya iten sebep ne?
Bunun açıklamasını ise AMD’nin oldukça agresif fiyatlarıyla gelmesi beklenen ve gelen bilgilere göre gerçekten iyi iş çıkaracağa benzeyen Zen ailesinin yakında duyurulacağı şeklinde yapabiliriz. Bu sayede Intel giriş-orta seviye sınıfını tamamen AMD’ye teslim etmemek istemiş olabilir. Öte yandan işlemcinin sadece 2 çekirdeğinin olmasının da dezavantajı yok değil. İleride her ne kadar şu anda 4 çekirdekli işlemcilerle yarışan bir performans sunsa da çoklu çekirdek kullanımına önem veren uygulamalarda aradaki fark kapanabilir hatta zayıf kalabilir.

Ayrıca işlemcinin tahmin edilen satış fiyatı ise 177$. i5 ailesindeki fiyatı en yakın model olan i5-7400 modelinin fiyatı ise 189$. Buradan hareketlefiyatı sebebiyle aradaki performans farkını işlemciler satışa sunulduktan sonra görüp karar vermekte fayda var. Ek olarak AMD’nin Zen ailesindeki SR3 sınıfının de benzer bir fiyatlandırmadan satışa sunulacağı düşünüldüğünde işlemcinin işinin çok da kolay olmayacağını belirtmekte fayda var.

http://wccftech.com/intel-preparing-unlocked-i3-7350k-42ghz-dual-core-cpu/ Yorum Yaz
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sheff2x 2 yıl en beğenilen
sevindir şu garibanları be AMD koma bizi intelin eline.
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9600_G_T 2 yıl
gelde ulke batmadan alalim ya
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XavierPedro 2 yıl Spider_hip
Spider_hip
V4LKyR

Eğer bu işlemci benim i5-6600K 'yı geçerse hayatını kaydırırım Intel. Ona göre. 900 TL bayıldık emenike.

Geçemez mümkün değil yav. Zaten single core bu devirde önemli değil. Bende de 6600 var. Baya sağlam işlemci.

Kibarca diyeyim;

Babayı değil.
Spider_hipV4LKyREğer bu işlemci benim i5-6600K 'yı geçerse hayatını kaydırırım Intel. Ona göre. 900 TL bayıldık e...
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Baholi 2 yıl
Eğer sağlam bir 2600K işlemcin varsa bu haberlerin hiç biri umurunda olmaz.
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F3point 2 yıl
i3 ün bir önceki nesil i5den iyi olması saçmalık
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DH Misafiri 2 yıl
Hani artık sadece enerji verimliliği üzerinde çalışıp yeni işlemcilerde performans artışı vermeyecektiniz. Hani mevcut işlemcilerin gücü doyum noktasına gelmişti ve fazlasına ihtiyaç yoktu.
Daha 3 ay öncesinde böyle konuşan kazıkçızade intel efendi nr olduda AMD nin nefesini ensesinde hissedince tıpkı pascalı çıkaran nvidia musluğu daha fazla açtı.
Yazık bu insanları sömüren yalancı şirketlerin oyuncağı olduk. Intel 2 senedir 6. nesil skylike işlemcilerle 4. nesil olanlara göre hiç bir performans artışı vermeden cebimizdeki parayı aldı gitti. Yapılan tüm değişiklikler Intelle olan değil PCI SSD ve USB 3.1 gibi anakart tabanlı değişikliklerdi.
Umarım AMD başarılı olur ve 100$ lara gerçekten çok amaçlı kullanabileceğimiz güncel işlemcilere sahip oluruz. Çinkü biz elin Amerikalıları gibi 100$ ı bir günde değil, ancak bir haftada kazanıyoruz.
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hector_1990 2 yıl
iyi test skorları almışta abi o fiyat nedir tabi tdp ayrı zaten 91 w yani çok
üstelik şu benchmarklarda bu skorlar çok birşey ifade etmiyor gerçek dünya testlerinde f/p olarak görmeden 175 usd edecek mi ?
üstelik z170 yada z170 anakart lazım oc için intelin dayatması yine pahallı olcak z serisi anakart alacağıma b 150 gaming serisi alırım 10 usd daha atarım i5 işlemci alırım gerçek 4 çekirdek olur yok sanal çekirdekmiş falanla uğraşmam
dahası şurda amd tarafında yeni ürünler çıkınca görücez inteli 6000 serisi işlemcileri seve seve fiyat indirimi yapıcaktır tabi 2. el pazarındaki kazıkçı serefsizleri unutmayalım almışlar 500 600 tlden usd yükselmiş diye aynı paraya yada daha pahallıya satmaya çalışıyorlar
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aspirin_00 2 yıl
aratmak ne demek sollamış resmen
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redoracle 2 yıl
Geçse ne geçmese ne,çarpanı açık olsa ne,bu saatten sonra kim napsın 2 core 4 izlek işlemciyi.
Zen işlemciler 4 core 8 izlekten başlayıp,8 core 16 izleğe kadar gidiyor, hemde fiyatlarıda uygun, performansıda iyi bu sefer denilene göre ,çipset yeni teknolojileride destekliyor artık, hatta aynı anakarta apu bile takılıyor.
Bu saatten sonra i3 alınmaz fiyatı zenin 4 core 8 izlekli işlemcisinden çok daha uygun olmadıktan sonra,ki onuda olma ihtimali çok düşük.
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9600_G_T 2 yıl
gelde ulke batmadan alalim ya
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bmax 2 yıl 9600_G_T
9600_G_T

gelde ulke batmadan alalim ya

ülke batsa sen nerde olacaksın acaba
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Kefelon 2 yıl
Performans olarak eski nesil i5'leri geçmiş görünüyor ama bu "K" serisi i3 modelinin fiyatı i5-7400'dan sadece 10 dolar daha ucuz gözüküyordu sızan tabloda...
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selahattın ısık 2 yıl
iyi iş çıkaracağa benzeyen Zen ailesinin
bi şeyler duymaktan ziyade görmüş olanın yapacağı yoruma benziyor..hayırdır inşaallah..

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V4LKyR 2 yıl
Eğer bu işlemci benim i5-6600K 'yı geçerse hayatını kaydırırım Intel. Ona göre. 900 TL bayıldık emenike.
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Spider_hip 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Eğer bu işlemci benim i5-6600K 'yı geçerse hayatını kaydırırım Intel. Ona göre. 900 TL bayıldık emenike.

Geçemez mümkün değil yav. Zaten single core bu devirde önemli değil. Bende de 6600 var. Baya sağlam işlemci.
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