i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı





Önceki sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre işlemcinin teknik özelliklerine değinecek olursak işlemci çift çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekleri 2 adet sanal izlek ile destekleyen Intel, L3 ön bellek miktarını ise 4 MB seviyesinde tutmuş. Isıl tasarım gücü 91 watt olan işlemcinin çalışma frekansının ise 4.2 GHz olması bekleniyor.

Ağabeylerinden daha güçlü

Testte de görüldüğü üzere yeni model, bir önceki nesil Sky Lake tabanlı i5-6400 modelinin tek çekirdek performansını ölçen testte çok rahat bir şekilde önüne geçmiş olduğu görülüyor. Öte yandan Haswell mimarisine ait i5-4670K’nın ise yine önüne geçmiş fakat i5-4670K’nın daha yüksek bir çalışma frekansı sunmasından olsa gerek aradaki fark bu kez daha düşük kalmış. Sızıntıdaki bilginin asıl ilginç yanı ise i3-7350K’nın sahip olduğu çift çekirdeğine rağmen çoklu çekirdek performansını ölçen testte her iki işlemcinin de önüne geçmesi.

i3 işlemci ailesinde neden hız aşırtmaya uygun model üretilecek?

Son olarak sonuçları değerlendirecek olursak Intel’in bu zamana kadar neden i3 işlemci ailesinde çarpan kilidi açık bir model sunmadığını test sonuçları aslında çok güzel bir şekilde özetliyor. Bu durumda satışa sunulacak bir i3 modeli performans değerleri ile çok rahat bir şekilde i5 işlemci ailesindeki ağabeylerinin satışlarını eritebilirdi. Peki Intel’i yıllar sonra böyle bir karar almaya iten sebep ne?

Bunun açıklamasını ise AMD’nin oldukça agresif fiyatlarıyla gelmesi beklenen ve gelen bilgilere göre gerçekten iyi iş çıkaracağa benzeyen Zen ailesinin yakında duyurulacağı şeklinde yapabiliriz. Bu sayede Intel giriş-orta seviye sınıfını tamamen AMD’ye teslim etmemek istemiş olabilir. Öte yandan işlemcinin sadece 2 çekirdeğinin olmasının da dezavantajı yok değil. İleride her ne kadar şu anda 4 çekirdekli işlemcilerle yarışan bir performans sunsa da çoklu çekirdek kullanımına önem veren uygulamalarda aradaki fark kapanabilir hatta zayıf kalabilir.

Ayrıca işlemcinin tahmin edilen satış fiyatı ise 177$. i5 ailesindeki fiyatı en yakın model olan i5-7400 modelinin fiyatı ise 189$. Buradan hareketlefiyatı sebebiyle aradaki performans farkını işlemciler satışa sunulduktan sonra görüp karar vermekte fayda var. Ek olarak AMD’nin Zen ailesindeki SR3 sınıfının de benzer bir fiyatlandırmadan satışa sunulacağı düşünüldüğünde işlemcinin işinin çok da kolay olmayacağını belirtmekte fayda var.

http://wccftech.com/intel-preparing-unlocked-i3-7350k-42ghz-dual-core-cpu/

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uygun yeni bir işlemci hazırlığında olduğunu daha önce gelen sızıntılardan biliyorduk. Yeni gelen bilgiler oldukça dikkat çekeceğe benziyor.Yeni gelenise şu şekilde: