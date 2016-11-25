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FBI dünya çapında 8000 bilgisayarı hackledi

Artık güvelik kurumlarının da siber alemde soruşturma yapabilmek için hacker gibi davrandığını görüyoruz. İş o kadar ileri gitmiş ki bazı kurumlar bir suç sitesinin yöneticiliğini üzerine alabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman resmi devlet kurumlarının usulsüz dinleme veya bilgisayar sistemlerine sızma gibi olaylara karıştıklarına yönelik iddialar dile getiriliyor. Şimdi sıra FBI’da. Bir çocuk pornosu soruşturması kapsamında FBI’ın yaklaşık 8000 bilgisayarı uzaktan ele geçirdiği ifade edildi.

Hacker Mantığında Hareket

Playpen adındaki çocuk pornosu davasında FBI, ilgili bir web sitesinin yöneticilerini ele geçirmişti. Bununla birlikte siteyi kapatmak yerine FBI kendi sunucularına taşıdı ve tam 13 gün boyunca hiçbir şey yokmuş gibi sitenin faaliyetlerine devam etmesi sağlandı. Elbette bu esnada siteye zararlı yazılımlar yüklendi. Hatta siteye optimizasyonlar yaparak hızlandırdı ve haftalık 11 000 olan ziyaretçi sayısı bir anda 50 000’e fırladı.

Bu süre zarfında yaklaşık 120 ülkeden 100 000 kullanıcı çocuk pornosu sitesini ziyaret etti ve belirli sekmelere girdikçe sistemine zararlı yazılım bulaştı. Bu sayede sistemlere sızan FBI, Tor kullansa dahi kullanıcının IP adresini elde etmeyi başardı.

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FBI’ın bu rahatlığı ise bir yargıcın izninden kaynaklanıyor. Virginia eyaletinde bir yargıç, davanın aydınlatılması adına zararlı yazılım kullanılmasına izin verdi. Bununla birlikte verdiği karar sadece eyalet içerisinde yapılan aramaları kapsıyordu. FBI sınırların dışına çıktığı için de 14 farklı mahkeme kararı, elde edilen bu iznin yeterli olmayacağı konusunda hüküm verdi.

Yetkililer yakın zamanda bir kanun değişikliği ile bu tür izinlerin tüm eyaletlerde geçerli olması için yetkilendirileceğini ifade ediyor. Yani artık güvenlik kurumlarının daha kolay bir şekilde hacker vari işlemler yapmasının önü açılıyor.

Eleştiriler

Konuyu eleştirenlerin farklı bir bakış açısı var. Kural olarak çocuk pornografisi suç ve bu tür içerikleri dağıtmak da suç. FBI siteyi işleterek ve üstelik kullanıcı sayısını arttırmak için gayret göstererek iki hafta boyunca suç işlemiş oluyor. Normalde uyuşturucu ile mücadele birimleri satıcı veya alıcı kılığına girerek suçluları tespit etmeye çalışıyor ancak ortada herhangi bir fiziksel suç unsuru yok. Bu davada ise zaten suç olan eylemin devam ettirilmesi söz konusu.

Daha da ilginci FBI bir uydu internet sağlayıcısını da hacklemiş. Bu sayede gelen giden trafiği izleme imkanını elde etmiş. Yani konu sanıldığından çok daha ciddi boyutlarda.

Bundan sonra güvenlik güçlerinin bu tarz davalarda ne kadar ileri gidebileceği merak konusu. Çocuk pornografisi dışında DDoS saldırıları veya botnet ağları gibi konularda da bir hacker gibi davranarak sistemlere sızabilir. Peki konudan hiç haberi olmayan ve bilgisi dışında bu ağlara dahil edilen kullanıcılara ne olacak? Sistemlerine sızılması bir mağduriyet yaratacak mı? Bunlar şimdilik cevabı olmayan sorular.

 

http://wccftech.com/fbi-mass-hacking-capabilities/ Yorum Yaz
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Parola_18 3 yıl en beğenilen
hackleme olayı tamemen palavra microsoft ile ilgili aslında hacklenmiyor yahudi sermayeli american şirketi varolan sitemindeki açık kapıyı kullanması için fbi'a veriyor olay bu... intel işlemciye açık kapı bırakıp bilgi sızdırıken microsoft yapmayacak he?
hackleme olayı tamemen palavra microsoft ile ilgili aslında hacklenmiyor yahudi sermayeli american şirketi varolan sitemindeki açık kapıyı kullanması için fbi'a...
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GreyParrot 3 yıl
Lanet olasıca federaller ne olacak.
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MOROKKO 3 yıl
guvenlik sistemi yapilmasi gerek bu saldirilara karsi
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DH Misafiri 3 yıl
Bize demokrasi ve özgürlük dersi veren adamların sürekli kirli çamaşırları ortaya dökülüyor ama onlarda bizim gibi hainler olmadığı için kimse çıtını çıkarmıyor. Bizde terör propagandası yapan gazeteyi kapatsan faşizm oluyo ab sputnik ve russia todayi yasaklamış neden acaba işte hep demokrasiden bunlar herkesi akpli diye yaftalayanlara not:AKPli değilim
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huhuq 3 yıl
çocuk pornosu ile göz boyayıp yine arkadan malı götürüyorlar.
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kaptan666 3 yıl
FBI bu iş için hapisteki hackerları kullanmış ve 3.cü dip suç işlemiş bile olabilir.
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CeeMoo 3 yıl
Abd iç savaşının dışa vurumu yok FBİ bunu yapmış yok CİA bunu yapmış.Eğlence yeni başlıyor bakalım daha neler görücez. :D Abd bakıp bakıp devletinizin elinin kısalığına dua edin veya iyi niyetliğinemi diyelim.Bilmem neyse Abd conileri bir birine sıkmaz ama bir birinin kardeşlerini ablalarını düzerler.Bakalım eğlenebilicekmiyiz :D dolar sağolsun der kaçarım.
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sdc55 3 yıl
bizim de olacak zamanla profesyoneller
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GreyParrot 3 yıl
Lanet olasıca federaller ne olacak.
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Parola_18 3 yıl en beğenilen
hackleme olayı tamemen palavra microsoft ile ilgili aslında hacklenmiyor yahudi sermayeli american şirketi varolan sitemindeki açık kapıyı kullanması için fbi'a veriyor olay bu... intel işlemciye açık kapı bırakıp bilgi sızdırıken microsoft yapmayacak he?
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V4LKyR 3 yıl
Vay be, film gibi gerçekten. FBI ne kadar da yetenekliymiş meğer.
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