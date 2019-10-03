İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi

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Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı metrobüs hattındaki yoğunluk son bir haftadır sıklıkla gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaşanan bu yoğunluğun azaltılabilmesi için kalıcı çözümler arıyor. Bu çözümlerden biri de daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüslerin sahaya sürülmesi olacak.

İETT’den dün yapılan açıklamada, metobüs hattında son günlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir dizi çalışma başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi. Sögütlüçeşme’den Zincirlikuyu istikametine giden her 3 araçtan bir tanesi boş kalkıyor. Yolcu sayısının arttığı pik saatlerde boş otobüslerin dolu istasyonları rahatlatması amaçlanıyor.

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İBB’nin bulduğu bir diğer çözüm de hattaki yolculuk kapasitesinin artırılması oldu. Bu doğrultuda, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla hattaki otobüslerin daha fazla yolcu taşıyan yeni yerli üretim otobüslerle değiştirilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi. 52 kilometrelik 44 istasyonlu Söğütlüçeşme – TÜYAP Metrobüs Hattı’nda halihazırda 535 körüklü otobüs hizmet veriyor.

290 yolcu taşıma kapasiteli AKIA metrobüs yeniden gündemde

İETT’den yapılan bu açıklama akıllara Bursa’da üç yıl önce tanıtılan AKIA marka yerli metrobüsü getirdi. Türkiye’nin ilk yerli metrobüsü olarak lanse edilen araç 25 metre uzunluğunda ve üç körüklü. Söz konusu araç 290 yolcu taşıma kapasitesiyle önce çıkıyor. Şu an metrobüs hattında kullanılan Almanya üretimi 19 metrelik Mercedes-Benz CapaCity marka araçlar ise 193 yolcu taşıyabiliyor. İBB’nin bu hamlesi ne zaman hayata geçecek hep birlikte göreceğiz.

https://www.iett.istanbul/tr/main/news/metrobuste-yogunlugu-azaltmak-icin-bir-dizi-c/2283