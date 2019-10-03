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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi

    İBB'nin metrobüs hattındaki yoğunluğu azaltmak için bir dizi çalışma başlattığı, bu kapsamda araçların daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüslerle değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.
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    Zamazingo
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi
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    Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı metrobüs hattındaki yoğunluk son bir haftadır sıklıkla gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaşanan bu yoğunluğun azaltılabilmesi için kalıcı çözümler arıyor. Bu çözümlerden biri de daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüslerin sahaya sürülmesi olacak.

    İETT’den dün yapılan açıklamada, metobüs hattında son günlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir dizi çalışma başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi. Sögütlüçeşme’den Zincirlikuyu istikametine giden her 3 araçtan bir tanesi boş kalkıyor. Yolcu sayısının arttığı pik saatlerde boş otobüslerin dolu istasyonları rahatlatması amaçlanıyor.

    İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi
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    İBB’nin bulduğu bir diğer çözüm de hattaki yolculuk kapasitesinin artırılması oldu. Bu doğrultuda, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla hattaki otobüslerin daha fazla yolcu taşıyan yeni yerli üretim otobüslerle değiştirilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi. 52 kilometrelik 44 istasyonlu Söğütlüçeşme – TÜYAP Metrobüs Hattı’nda halihazırda 535 körüklü otobüs hizmet veriyor.

    290 yolcu taşıma kapasiteli AKIA metrobüs yeniden gündemde

    İETT’den yapılan bu açıklama akıllara Bursa’da üç yıl önce tanıtılan AKIA marka yerli metrobüsü getirdi. Türkiye’nin ilk yerli metrobüsü olarak lanse edilen araç 25 metre uzunluğunda ve üç körüklü. Söz konusu araç 290 yolcu taşıma kapasitesiyle önce çıkıyor. Şu an metrobüs hattında kullanılan Almanya üretimi 19 metrelik Mercedes-Benz CapaCity marka araçlar ise 193 yolcu taşıyabiliyor. İBB’nin bu hamlesi ne zaman hayata geçecek hep birlikte göreceğiz.



    https://www.iett.istanbul/tr/main/news/metrobuste-yogunlugu-azaltmak-icin-bir-dizi-c/2283 Yorum Yaz
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    Vanished Man 1 hf. en beğenilen
    Bu metrobüs denen olay akpnin eski belediye başkanı zamanında geçici proje olarak yapılmıştı. Belki 10 sene öncesiydi. Sonra kalıcı oldu. Bu kadar sene metrobüsü metro yapamayanlar 5 aylık belediye başkanını eleştiriyor.
    Sanki akp zamanı hiç yoğunluk olmuyordu da şimdi televizyonlarda gösterir oldular. Tipik ikiyüzlülük.
    Bu metrobüs denen olay akpnin eski belediye başkanı zamanında geçici proje olarak yapılmıştı. Belki 10 sene öncesiydi. Sonra kalıcı oldu. Bu kadar sene metrobü...
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    3 Yanıt Yanıtla +187
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    kozmos beni sevmiyor 1 hf.
    doğru hamle
    kendimiz sığmıyoruz. bunun suriyelisi var afrikalısı var. var oğlu var.
    1 Yanıt Yanıtla +109
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    vaypcnet 1 hf.
    Chp pr iyi çalışıyor helal olsun , istanbul'da metrobüs rezaleti had safhada , üst geçitler paralı hale gelmiş (şaka değil) , burada konuya baksan ibb müthiş zannedersin.
    Arkadaş yeni otobüse gerek yok , eski otobüslerle eski yoğunluğa razı millet , otobüs sayısı aynı yaşanan çile 5 misli.3ayda bu kadar sıvanmaz ki...
    Chp pr iyi çalışıyor helal olsun , istanbul'da metrobüs rezaleti had safhada , üst geçitler paralı hale gelmiş (şaka değil) , burada konuya baksan ibb...
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    9 Yanıt Yanıtla +68
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    Askaparta 4 gün
    İstanbul genişlemeli ya da zayıflamalı.
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    hepsinerede 5 gün
    mecburen karsan koç holding ihaleyi alacak .
    almassa basın terse döner.
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    sefa1451 4 gün hepsinerede
    Ya karsan yada bmc başka seçenek var mı ?
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    oshinankara 5 gün
    Eskiden ankara ulusta elektrikli otobusler vardı neden istanbuldaki metrobusler yapılmıyor? Bükreşte var ve güzel işliyor. Hem petrola paramız gitmez. Güneli havalardada panalle calıstırırız. Bir suru paramız metrobuse ve mazota gidiyor birde havayı kirletiyoruz.
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    cagdas9292 5 gün
    Aslında metrobus guzergahını rayla doseyıp metro veya tramwaya cevırsek malıyetı daha cok olur ancak dahamı ıyı olur kararsızım ordakı otobuslerıde yolcu sayısı artmıs ılcelere okul ve ıs saatlerınde verererek cozum bulabılırde metro ve tramway setlerı pahalı seyler 4 5 aylık bı baskana bısey dıyemeyız tabı
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    AndroidS7180 5 gün
    E-5 karayolu üzerinde lastik tekerlekli taşıma haricinde bir toplu ulaşım alternatifi düşünülemez ve yapılamaz. Hem fiziki hemde operasyonel açıdan imkansız. Ancak İstanbul nüfusunun yarısının yaşadığı Beylikdüzü/Avcılar/Esenyurt akslarından transit denizyolu taşımacılığı hızlandırılırsa metrobüs yoğunluğu hafifler. İstanbulkart denen zımbırtı sayesinde kim hangi aralıkta hangi duraktan binip hangi durakta iniyor görülebiliyor. O verilere göre alternatif ulaşımı optimize edebilirler. İstanbul nüfusunu olduğu gibi E-5 aksına yönlendiriyorlar. Tem tarafına da metrobüs vari bir toplu ulaşım entegrasyonu şart.
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    selamivural 5 gün
    Tramvaydan başkası yalan, nimet nimet, tren gibi tak istediğin kadar vagonu tıkır tıkır gider. Bursadan geçerken görüyorum, gayet güzel. Elektrikle çalıştığı için de doğa dostu ve bakım masrafı yok gibi bi şey! Bu metrobüsü kim musallat ettiyse çok büyük kötülük yaptı o parayla ray da döşenirdi, elektrik hattı da çekilir, sorun yıllarca önce biterdi, para da cepte kalırdı...
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    CoreXXX 6 gün
    metrobüslerin artık elektrikli olması gerek. belirli bir güzergahda gidiyor kablosuz elektrik ile tertemiz giderler
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    LukeSkywalker24 6 gün
    Toplu taşımalara bir elektrikli araç hamlesi de gelse keşke artık.
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    Galatas4ray 6 gün lterlemez
    Ünalan metrosundan köprü altından geçecek bir hat yapacaktılar sorun çözülürdü.Marmaray gibi.
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    lterlemez 5 gün Galatas4ray
    Sanırım, banliyöyü ve metroyu birleştirip öyle yapacaklar. Ama çok zaman alıyor.
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    seyyah666 6 gün
    Bırakın çalışan, çözüm üretmeye çalışan kişileri baltalamayı. Destek olacağınız yerde köstek olmak size ne kazandıracak, a yada b partisi işi değil bu kim ülke için gerçekten iyi bir şeyler yapıyorsa desteklenmesi gerek. Ama siz ve sizin gibiler bizim partiden değil vurun iyi yaptığını da kötü gibi gösterin mantığındasınız ve zatende İstanbul'a ihanet ettik diyende sizin genel başkanınız değildi dimi onuda başkaları söylemişti.
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