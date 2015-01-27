IBM 12 bin kişiyi işten çıkarıyor





Geçen yıl sonlarında Apple ile yaptığı ortaklıkla gündeme gelen IBM, şimdi ise rekor bir işten çıkarmaya imza atmaya hazırlanıyor. Firmanın planı yıl içerisinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkarmak.





Dünya çapında yaklaşık olarak 431 bin çalışanı olan IBM, iş gücünün yüzde 2.6'sını kesmiş olacak. IBM patronu iddiaları yalanlasa da firmaya yakın kaynaklar işten çıkarmanın doğru olduğunu belirtiyor.





IBM bu yeniden yapılanma programına Project Chrome adını vermiş. Yani yüklerinden arınmış hızlı çalışan bir sistem. Ancak firma bir yandan işten çıkarırken bir yandan da mühendis almaya devam ediyor. IBM'in önümüzdeki dönemde bulut altyapısı, analitik, güvenlik, sosyal ve mobil teknolojiler alanlarında çalışan sayısını artırmak istiyor. Bu bağlamda geçen yıl 45 000 kişi işe alındı ve bu yıl da 15 bin kişinin işe alınması planlanıyor.





IBM iş gücünü dengeleme adına yaklaşık 600 milyon dolar ayırmış durumda. Bunun içerisinde çalışanlara ödenecek tazminatlar veya birikmiş aylıklar da yer alıyor. IBM en son 1993 yılında 60 bin kişiyi işten çıkararak dönemin en büyük işten çıkarma sürecine imza atmıştı.

http://hothardware.com/news/ibm-poised-to-layoff-over-100000-employees-this-week