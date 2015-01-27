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IBM 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Geçen yıl sonlarında Apple ile yaptığı ortaklıkla gündeme gelen IBM, şimdi ise rekor bir işten çıkarmaya imza atmaya hazırlanıyor. Firmanın planı yıl içerisinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkarmak. 

Dünya çapında yaklaşık olarak 431 bin çalışanı olan IBM, iş gücünün yüzde 2.6'sını kesmiş olacak. IBM patronu iddiaları yalanlasa da firmaya yakın kaynaklar işten çıkarmanın doğru olduğunu belirtiyor. 

IBM bu yeniden yapılanma programına Project Chrome adını vermiş. Yani yüklerinden arınmış hızlı çalışan bir sistem. Ancak firma bir yandan işten çıkarırken bir yandan da mühendis almaya devam ediyor. IBM'in önümüzdeki dönemde bulut altyapısı, analitik, güvenlik, sosyal ve mobil teknolojiler alanlarında çalışan sayısını artırmak istiyor. Bu bağlamda geçen yıl 45 000 kişi işe alındı ve bu yıl da 15 bin kişinin işe alınması planlanıyor. 

IBM iş gücünü dengeleme adına yaklaşık 600 milyon dolar ayırmış durumda. Bunun içerisinde çalışanlara ödenecek tazminatlar veya birikmiş aylıklar da yer alıyor. IBM en son 1993 yılında 60 bin kişiyi işten çıkararak dönemin en büyük işten çıkarma sürecine imza atmıştı.  

http://hothardware.com/news/ibm-poised-to-layoff-over-100000-employees-this-week Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
IBM'in CEO'su Ginni Rometty haberi yalanladı.
finance.yahoo.com/...
ibtimes.com/...
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DraGonS 4 yıl
haklarını vererek çıkarıyorsa sıkıntı yok. Oradaki mühendisler zaten iş bulur.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yaşasın kapitalizm ! :)
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symbiat 4 yıl
ibm 800 milyar doları personel çıkartmak ve bir kısmınıda zorunlu emekli etmek için ayırmış durumda. bu kötü yönetim ve dinazor yapısıylada şaşılacak bir şey değil. Türkiyede 1300 persoenli var, hindistanda 80 bin civarında. gönlümden geçen ingilteredeki dangozları paketlemeleri yönünde. bakalım görücez işin sonu nereye varacak.
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Gece772 4 yıl
Yazık insanlara......
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Guest-DE04D47E5 4 yıl
100.000 bin oldu 10.000 :) diyorum 100.000 kisiyse ciddi sorunlari var demektir..
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Guest-E5052798D 4 yıl
Doğru satıldı ama masaüstü ve küçük server bölümü. Şu an IBM elinde sadece büyük server bölümü kaldı diye biliyorum.
Lenovo malesef eski IBM in tadını vermiyor. IBM R51 Laptop üzerine yanlışıkla kola döktüm ve alttan kola çıkmasına rağmen hallen kullanıyorum. ama Lenovo malesef öyle değil.
IBM efsane diye kalıcak bu satırlarda sadece.
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javaprof 4 yıl
ıbm lenovo ya satılmamışmıydı.
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umut_baris 4 yıl javaprof
javaprof

ıbm lenovo ya satılmamışmıydı.

Sadece bilgisayar bölümü.
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doctor_bey 4 yıl
IBM boş iş yapmaz, olması gereken buysa olması gerekeni yapmışlardır muhtemelen, ayrıca yeni gelen kişiler fayda sağlayacaktır şirkete, böylece çok daha farklı alanlarda çok daha iyi işler yapabilirler.
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Fenomenon 4 yıl
IBM zaten satılmamış mıydı??
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