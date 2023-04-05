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    Anlık Bildirim

    Türkiye'deki Galaxy S23 modellerine 5G desteği geldi

    Samsung Galaxy S23 serisi, bugün itibarıyla Türkiye'de 5G desteğine kavuştu. Galaxy S23 serisi kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nda 5G ağına bağlanabilecek.                  
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    Türkiye'deki Galaxy S23 modellerine 5G desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Bugün Samsung Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S23 serisi kullanıcıları, bugünden itibaren Türkiye’de 5G teknolojisini kullanabilecek. Galaxy S23, S23+, S23 Ultra kullanıcıları, İstanbul Havalimanı’nda sunulan 5G şebekelerine bağlanabilecek.

    Galaxy S23 kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nda 5G'ye bağlanabiliyor

    Türkiye’de 5G teknolojisine henüz geçiş yapılmadı ancak pilot çalışma kapsamında İstanbul Havalimanı içerisinde üç operatör tarafından 5G şebekesi sunuluyor. 5G teknolojisini denemek isteyen teknolojiseverler, İstanbul Havalimanı’nı içerisinde 5G'ye bağlanabiliyor.

    Samsung, diğer Galaxy modellerine 5G desteğinin ne zaman geleceğini açıkladı. Galaxy S23 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerine 2023 sonuna kadar 5G desteği gelecek. Diğer Samsung Galaxy modellerine ise sonraki etapta 5G desteği sunulacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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