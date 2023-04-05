Türkiye'deki Galaxy S23 modellerine 5G desteği geldi

Galaxy S23 kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nda 5G'ye bağlanabiliyor
Türkiye’de 5G teknolojisine henüz geçiş yapılmadı ancak pilot çalışma kapsamında İstanbul Havalimanı içerisinde üç operatör tarafından 5G şebekesi sunuluyor. 5G teknolojisini denemek isteyen teknolojiseverler, İstanbul Havalimanı’nı içerisinde 5G'ye bağlanabiliyor.
Samsung, diğer Galaxy modellerine 5G desteğinin ne zaman geleceğini açıkladı. Galaxy S23 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerine 2023 sonuna kadar 5G desteği gelecek. Diğer Samsung Galaxy modellerine ise sonraki etapta 5G desteği sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı