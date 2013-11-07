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IBM bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçe Twitter'ı suçluyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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IBM bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçe Twitter'ı suçluyor

Günümüz teknoloji devlerinin ve platformların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi patent suçlamaları. Bazı hizmet ve bileşenlerde kullanılan teknolojiler farklı bir firmanın patenti ile koruma altındaysa bu şikayet konusu olabiliyor.

Sunduğu hizmet itibariyle sayısız yazılım ve algoritma teknolojisini bünyesinde barındıran Twitter, IBM tarafından patent ihlali iddiasıyla suçlanmaya başladı.

Twitter'a bir mektup gönderen IBM, kendisine ait 3 patenti ihlal ettiğini iddia etti ve bir çözüm bulmak için pazarlık teklifinde bulundu. Bu üç patent kaynakların birleştirilmesi, reklam yayını ve ortak arkadaşların bulunmasını kapsıyor.

IBM şimdilik bir dava açmayacağını belirtiyor. Ancak anlaşma olmazsa iş mahkemeye yansıyacak. Twitter ise suçlamalara karşı kendisini savunacak. 

http://allthingsd.com/20131104/ibm-sues-twitter-for-patent-infringement-ahead-of-ipo/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
yakında adamlar düşünmenin ve düşünme ile ilgili üretilen her türlü fikrin bile patenini alacak yaw ! :)
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IBMachines 5 yıl
Bilgisayarlarından toplantılarına kadar ana temayı THINK üzerine kurulmuş bir firma olduğundan dolayı olabilir :)
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