IBM, navigasyon yazılımları sağlayıcısı Vivisimo'yu satın aldı





Bilişim dünyasının devlerinden IBM, dünyanın tanınmış keşif ve navigasyon yazılımları sağlayıcısı Vivisimo'yu geçtiğimiz ay satın aldığını duyurdu.





Vivisimo firması 10 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor ve IBM ile şirket çapında verilere erişme ve analiz etme konusunda birlikte çalışacak. Vivisimo verilerin optimizasyonu konusunda önemli çözümler sağlıyor. Nisan ayında ikili arasında satın alma görüşmeleri başlamıştı.





Dünyada sosyal medya ve mobil cihaz gibi kaynaklardan her gün devasa boyutta veri üretiliyor ve bu durum işletmelerin veriler arasında dolaşmasını ve analiz etmesini zorlaştırıyor.





Vivisimo ve IBM, ellerindeki teknolojiler ile sektördeki en geniş yüksek hacimli veri çözümlerini sağlamayı planlıyor.





IBM'in Akıllı Analitik adını verdiği yaklaşım kapsamında yapılacak çalışmalar ile şirketlerin yenilikçi atılımları desteklenecek, tüketici davranışları daha iyi anlaşılacak ve zengin bir bilgi kaynağı sağlanacak.





İş analitiği alanında 2015 yılında 16 milyar dolarlık paya ulaşacağını öngören IBM, bu açıdan 25 farklı iş analitiği konusunda uzman şirketi bünyesine kattı.





Vivisimo Airbus, NSA, ABD Hava kuvvetleri gibi 140'dan fazla müşteriye sahip. Süreç sonunda 120 Vivisimo çalışanı IBM'e geçecek. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.