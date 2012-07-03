Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM, navigasyon yazılımları sağlayıcısı Vivisimo'yu satın aldı

6 yıl
1,2b
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Bilişim dünyasının devlerinden IBM, dünyanın tanınmış keşif ve navigasyon yazılımları sağlayıcısı Vivisimo'yu geçtiğimiz ay satın aldığını duyurdu.

Vivisimo firması 10 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor ve IBM ile şirket çapında verilere erişme ve analiz etme konusunda birlikte çalışacak. Vivisimo verilerin optimizasyonu konusunda önemli çözümler sağlıyor. Nisan ayında ikili arasında satın alma görüşmeleri başlamıştı. 

Dünyada sosyal medya ve mobil cihaz gibi kaynaklardan her gün devasa boyutta veri üretiliyor ve bu durum işletmelerin veriler arasında dolaşmasını ve analiz etmesini zorlaştırıyor.

Vivisimo ve IBM, ellerindeki teknolojiler ile sektördeki en geniş yüksek hacimli veri çözümlerini sağlamayı planlıyor. 

IBM'in Akıllı Analitik adını verdiği yaklaşım kapsamında yapılacak çalışmalar ile şirketlerin yenilikçi atılımları desteklenecek, tüketici davranışları daha iyi anlaşılacak ve zengin bir bilgi kaynağı sağlanacak.

İş analitiği alanında 2015 yılında 16 milyar dolarlık paya ulaşacağını öngören IBM, bu açıdan 25 farklı iş analitiği konusunda uzman şirketi bünyesine kattı. 

Vivisimo Airbus, NSA, ABD Hava kuvvetleri gibi 140'dan fazla müşteriye sahip. Süreç sonunda 120 Vivisimo çalışanı IBM'e geçecek. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.

ibm.com/bigdata Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 6 yıl
İntelin korktuğu tek firma :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
IBM akıllı yatırımlarıyla teknoloji devi olduğunu kanıtlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
myhotyro
Bilişim dünyasının devlerinden IBM, ünyanın tanınmışBurada bahsedilen ÜNYA neresi? Hangi galaxide acaba :)

İmla hatalarını alkışlayalım mı? Niye eksi veriyorsunuz ki. Spastikmisiniz.
İnsan hata yapar ama burada editörlük yapanların hemen hiçbiri yazdıklarını okumadan yayınlıyor. Editör dediğinin bir ağırlığı olmalı, her iki yazısından birinde imla hatası yapmamalı. Bunları sadece Ekrem kardeşimiz için değil, buradaki diğer editörler için de söylüyorum.
Yazdıklarını kendileri okumayıp bize okuyalım diye sunmaları saygısızlıktır. Saygı beklemeyen hatta hiç haketmeyen spastikler de ironi yapıp eleştirenlere eksi veriyor. Al gülüm ver gülüm dünyası.
Gerçi editörlere de fazla haksızlık etmemeliyim belki. Okuyucularının çoğu imla nedir, dil nedir, dil bilgisi nedir bilmeyen spastikler olunca niye uğraşsınlar değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
"Bilişim dünyasının devlerinden IBM, ünyanın tanınmış"
Burada bahsedilen ÜNYA neresi? Hangi galaxide acaba :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfr+10 6 yıl myhotyro
myhotyro
"Bilişim dünyasının devlerinden IBM, ünyanın tanınmış"
Burada bahsedilen ÜNYA neresi? Hangi galaxide acaba :)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon HD 7970 GHz Edition video inceleme 6 yıl Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme 6 yıl 1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim