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iBetterCharge ile iOS cihazların batarya durumunu Mac bilgisayarınızdan takip edin

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,4b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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iBetterCharge ile iOS cihazların batarya durumunu Mac bilgisayarınızdan takip edin

Günümüz mobil cihazların en büyük sorunlarından birisi bir günü bile çıkarmayan bataryalar ve bazen en olmadık yerlerde bataryanın bittiğine şahit olabiliyoruz. iBetterCharge bu soruna farklı bir açıdan yaklaşıyor.

OS X işletim sistemi için geliştirilen iBetterCharge, WiFi Sync üzerinden iOS cihazlarına bağlanıyor ve batarya bitmeye başladığında kullanıcıyı uyarıyor. Üst kısımdaki menü çubuğuna yerleşen iBetterCharge, birden fazla cihazı takip edebiliyor ve yüzde 50, yüzde 20, yüzde 10, yüzde 5 gibi değerlerde uyarı veriyor.

Kullanıcı isterse sesli alarm da atayabiliyor veya belirli cihazlardan gelecek alarmı es geçebiliyor. Ayrıca cihaz tam şarj olduğunda da uygulama kullanıcıyı uyarabiliyor. Uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.



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Doanc4n 5 yıl
Telefonlar wi-fi üzerinden sarj edebilse çok iyi olurdu.
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Captain_Ivy 5 yıl
Uyarmak yerine otomatik olarak belirlediğimiz bir % den şarj etmeye başlasa fena olmazdı. Tabii kablosuz şarj teknolojisi şart..
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