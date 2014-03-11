iBetterCharge ile iOS cihazların batarya durumunu Mac bilgisayarınızdan takip edin





Günümüz mobil cihazların en büyük sorunlarından birisi bir günü bile çıkarmayan bataryalar ve bazen en olmadık yerlerde bataryanın bittiğine şahit olabiliyoruz. iBetterCharge bu soruna farklı bir açıdan yaklaşıyor.





OS X işletim sistemi için geliştirilen iBetterCharge, WiFi Sync üzerinden iOS cihazlarına bağlanıyor ve batarya bitmeye başladığında kullanıcıyı uyarıyor. Üst kısımdaki menü çubuğuna yerleşen iBetterCharge, birden fazla cihazı takip edebiliyor ve yüzde 50, yüzde 20, yüzde 10, yüzde 5 gibi değerlerde uyarı veriyor.





Kullanıcı isterse sesli alarm da atayabiliyor veya belirli cihazlardan gelecek alarmı es geçebiliyor. Ayrıca cihaz tam şarj olduğunda da uygulama kullanıcıyı uyarabiliyor. Uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.







