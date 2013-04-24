Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ICANN, İstanbul'da İnternet Yönetim Merkezi açıyor

6 yıl
686
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ICANN, İstanbul'da İnternet Yönetim Merkezi açıyor

İnternet altyapısı ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı ancak internete bağlanan herkesi yakından ilgilendiren bir kurum olan İnternet Tahsisli Adları ve Sayıları Kurumu - ICANN, İstanbul'da bir merkez ofisini devreye sokuyor.

ICANN, internetin gelişimi ve genişlemesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan alan adı
sisteminin koordinasyonunu yürüten; küresel olarak internetin fiziki çalışmasına yönelik tüm 
politikaları belirleyen ve uygulayan tek kurumdur.

ICANN, Singapur ve Los Angeles'taki İnternet Yönetim Merkezleriyle dünyadaki internet altyapısının yönetimini kontrol ediyordu. Yapılan girişimler sonucunda İstanbul'da da bir İnternet Yönetim Merkezi kurulması kararı alındı.

İstanbul Merkezi, tüm Avrupa'ya, Karadeniz Hazar Bölgesine, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya hizmet verecek. İstanbul, Singapur ve Los Angeles'daki bu üç Merkez, birbirine paralel, dönüşümlü ve kesintisiz olarak çalışacak. 

Bu sayede internet yönetiminde Türkiye'nin önemi artacakken, yeni yatırımlara olanak sunması, internet stratejileri konusunda yetkinlik elde edilmesi ve siber güvenlik gibi birçok konuda yeni kapılar açacak.

Yönetim merkezinin açılışı ise yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, ICANN Başkanı Fadi Chehade ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer'in katılacağı bir basın toplantısı ile yapılacak.

http://www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BASIN-DUYURUSU-ICANN-24-04-2013.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ApsinteX 6 yıl
kımyasal
ApsinteXUmarım Bu Fiziki Çalışma TÜRKİYE De İşe Yarar ve TT NET Denilen Boş Kablo Döşemecisine Bir El Atarlar Da Bizde İnternetin Nasıl Bir Şey Olduğunu Öğreniriz Çünkü; Şu An Kullandığımız Her Neyse Ben Çözemedim Ama Sadece Kazık Atıyorlar Onu Biliyoruz!
Hayır bütün yazıyı büyük harfle başlayarak neden yazdın onu anlıyamadım

Alışkanlık Bu Saye De Daha Hızlı Yazıyorum Türkçeye Uymayabilir K. Bakmayın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loiloyse 6 yıl
Bu işten bizim de kârımız olursa iyidir. Yoksa 3mbps ile sürünmeye devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 6 yıl
Umarım Bu Fiziki Çalışma TÜRKİYE De İşe Yarar ve TT NET Denilen Boş Kablo Döşemecisine Bir El Atarlar Da Bizde İnternetin Nasıl Bir Şey Olduğunu Öğreniriz Çünkü; Şu An Kullandığımız Her Neyse Ben Çözemedim Ama Sadece Kazık Atıyorlar Onu Biliyoruz!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl ApsinteX
ApsinteX
Umarım Bu Fiziki Çalışma TÜRKİYE De İşe Yarar ve TT NET Denilen Boş Kablo Döşemecisine Bir El Atarlar Da Bizde İnternetin Nasıl Bir Şey Olduğunu Öğreniriz Çünkü; Şu An Kullandığımız Her Neyse Ben Çözemedim Ama Sadece Kazık Atıyorlar Onu Biliyoruz!

Hayır bütün yazıyı büyük harfle başlayarak neden yazdın onu anlıyamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim