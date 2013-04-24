ICANN, İstanbul'da İnternet Yönetim Merkezi açıyor





İnternet altyapısı ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı ancak internete bağlanan herkesi yakından ilgilendiren bir kurum olan İnternet Tahsisli Adları ve Sayıları Kurumu - ICANN, İstanbul'da bir merkez ofisini devreye sokuyor.





ICANN, internetin gelişimi ve genişlemesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan alan adı

sisteminin koordinasyonunu yürüten; küresel olarak internetin fiziki çalışmasına yönelik tüm

politikaları belirleyen ve uygulayan tek kurumdur.





ICANN, Singapur ve Los Angeles'taki İnternet Yönetim Merkezleriyle dünyadaki internet altyapısının yönetimini kontrol ediyordu. Yapılan girişimler sonucunda İstanbul'da da bir İnternet Yönetim Merkezi kurulması kararı alındı.





İstanbul Merkezi, tüm Avrupa'ya, Karadeniz Hazar Bölgesine, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya hizmet verecek. İstanbul, Singapur ve Los Angeles'daki bu üç Merkez, birbirine paralel, dönüşümlü ve kesintisiz olarak çalışacak.





Bu sayede internet yönetiminde Türkiye'nin önemi artacakken, yeni yatırımlara olanak sunması, internet stratejileri konusunda yetkinlik elde edilmesi ve siber güvenlik gibi birçok konuda yeni kapılar açacak.





Yönetim merkezinin açılışı ise yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali

Yıldırım, ICANN Başkanı Fadi Chehade ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer'in katılacağı bir basın toplantısı ile yapılacak.

http://www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BASIN-DUYURUSU-ICANN-24-04-2013.pdf