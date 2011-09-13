IDC : Akıllı telefonlar standart cep telefonlarını Batı Avrupa'da satış bazında geçti, Samsung lider durumda

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Akıllı telefonlar özellikle Apple iOS ve Google Android ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Bu iki işletim sistemine sahip modellerin satış rakamı bugüne kadar 250 milyon civarına yaklaşmış durumda. Ancak akıllı telefonların orta ve üst seviyeye hitap etmesi cebini düşünen tüketicilerin orta ve alt seviye ucuz standart işletim sistemine sahip cep telefonlarına yönelmesine sebep oluyordu. Nokia'nın yıllardır bu pazarda lider olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu sayılabilir.Ancak bu durumda tersine dönmeye başladı. IDC analiz firmasının Avrupa pazarına yönelik yaptığı pazar araştırması bunu ortaya koyuyor. Rapora göre Batı Avrupa'da akıllı telefonlar satış rakamları açısından standart cep telefonlarını geçmiş durumda.2011 yılı ikinci çeyrekte 20.2 milyon standart cep telefonu satılırken bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 düşüş gösterdi. Akıllı telefonlar ise 21.8 milyon satarak yüzde 49 artış gösterdi ve ilk kez standart cep telefonlarını geride bıraktı. Akıllı telefonlar tüm mobil cihaz satışlarının yüzde 52'sini oluşturdu.Tüm mobil cihaz satışlarında ise bu bölgede Samsung 13.9 milyon satış ile yüzde 33 pazar payına sahip. Nokia ise 9 milyon satışla yüzde 21 pazar payını elde tutuyor. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44 düşüş gösteren Nokia tüm mobil cihaz satışlarının da yüzde 3 azalmasına neden oldu. Apple 4.6 milyon, HTC 3.1 milyon, RIM ise 3 milyon satış gerçekleştirdi.İşletim sistemi bazında ise Android yine liderliğini devam ettiriyor. Yıllara göre ise Android yüzde 352 sevkiyat artışı gösterdi.