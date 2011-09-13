Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC : Akıllı telefonlar standart cep telefonlarını Batı Avrupa'da satış bazında geçti, Samsung lider durumda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Akıllı telefonlar özellikle Apple iOS ve Google Android ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Bu iki işletim sistemine sahip modellerin satış rakamı bugüne kadar 250 milyon civarına yaklaşmış durumda. Ancak akıllı telefonların orta ve üst seviyeye hitap etmesi cebini düşünen tüketicilerin orta ve alt seviye ucuz standart işletim sistemine sahip cep telefonlarına yönelmesine sebep oluyordu. Nokia'nın yıllardır bu pazarda lider olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu sayılabilir.

Ancak bu durumda tersine dönmeye başladı. IDC analiz firmasının Avrupa pazarına yönelik yaptığı pazar araştırması bunu ortaya koyuyor. Rapora göre Batı Avrupa'da akıllı telefonlar satış rakamları açısından standart cep telefonlarını geçmiş durumda.

2011 yılı ikinci çeyrekte 20.2 milyon standart cep telefonu satılırken bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 düşüş gösterdi. Akıllı telefonlar ise 21.8 milyon satarak yüzde 49 artış gösterdi ve ilk kez standart cep telefonlarını geride bıraktı. Akıllı telefonlar tüm mobil cihaz satışlarının yüzde 52'sini oluşturdu.

Tüm mobil cihaz satışlarında ise bu bölgede Samsung 13.9 milyon satış ile yüzde 33 pazar payına sahip. Nokia ise 9 milyon satışla yüzde 21 pazar payını elde tutuyor. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44 düşüş gösteren Nokia tüm mobil cihaz satışlarının da yüzde 3 azalmasına neden oldu. Apple 4.6 milyon, HTC 3.1 milyon, RIM ise 3 milyon satış gerçekleştirdi.

İşletim sistemi bazında ise Android yine liderliğini devam ettiriyor. Yıllara göre ise Android yüzde 352 sevkiyat artışı gösterdi. 
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
samsung 1. devam eder
apple yukselir
htc 3. olur
nokia biter .
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SliTheRiNN 8 yıl
detroit21



Avrupada HTC olmasini isterdim ama epeyi dusmus.. samsung un liderligi tartisilir durumda(ctrl-c...ctrl-v). Apple in yeri iyi % ye bakilirsa amerikadaki satis rekorlari burayada yansiyacak gibi.Nokiayi dusmus sayarsak seneye satis: 1.Apple-HTC 2.Apple-Samsung-HTC 3.Samsung-RIM edit:Az biraz klavyem bozuk.




+ olarak tablo sadece Batı Avrupa ülkelerinin rakamlarını yansıtmasına rağmen başlıkta Avrupa olarak lanse edilmiş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mysterious8 8 yıl
samsung aldı başını gidiyor. nokia yı ise hala listede görmek şaşırtıcı demek ki insan alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
detroit21
Avrupada HTC olmasini isterdim ama epeyi dusmus.. samsung un liderligi tartisilir durumda(ctrl-c...ctrl-v). Apple in yeri iyi % ye bakilirsa amerikadaki satis rekorlari burayada yansiyacak gibi.Nokiayi dusmus sayarsak seneye satis: 1.Apple-HTC 2.Apple-Samsung-HTC 3.Samsung-RIM edit:Az biraz klavyem bozuk.

+ 1000 hemen çirkin yorum yapan eksileyen samsung fanatikleri yüzünden misafir yorum yapar olduk eğer samsung liderse bunu tasarımını çaldığı markalara da borçlu kalitesine birşey demiyorum gerçekten iyidir samsung ama tamamen kopyacı bir zihniyet ve hak etmiyor liderliği
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

detroit21

Avrupada HTC olmasini isterdim ama epeyi dusmus.. samsung un liderligi tartisilir durumda(ctrl-c...ctrl-v). Apple in yeri iyi % ye bakilirsa amerikadaki satis rekorlari burayada yansiyacak gibi.Nokiayi dusmus sayarsak seneye satis: 1.Apple-HTC 2.Apple-Samsung-HTC 3.Samsung-RIM edit:Az biraz klavyem bozuk.


+ 1000 hemen çirkin yorum yapan eksileyen samsung fanatikleri yüzünden misafir yorum yapar olduk eğer samsung liderse bunu tasarımını çaldığı markalara da borçlu kalitesine birşey demiyorum gerçekten iyidir samsung ama tamamen kopyacı bir zihniyet ve hak etmiyor liderliği


- yememek için mi misafir olarak yorum yapıyorsun?


- leyen - lesin kendi fikrini söyleyebilecek cesareti isminin ardında gösterebilmelisin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
hem tv hem cep de liderler apple ın en büyük rakibi herşeyi samsung kendi üretiyor apple gibi toplama telefon yapmıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
samsung 1. devam eder
apple yukselir
htc 3. olur
nokia biter .
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 8 yıl
Avrupada HTC olmasini isterdim ama epeyi dusmus.. samsung un liderligi tartisilir durumda(ctrl-c...ctrl-v). Apple in yeri iyi % ye bakilirsa amerikadaki satis rekorlari burayada yansiyacak gibi.Nokiayi dusmus sayarsak seneye satis:
1.Apple-HTC
2.Apple-Samsung-HTC
3.Samsung-RIM

edit:Az biraz klavyem bozuk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı 8 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 8 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim