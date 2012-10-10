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IE10 odaklı Contre Jour oyunu erişime açıldı

6 yıl
1,6b
1
2
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, tarayıcı sektöründe eskisi gibi rakiplerinin açık ara önüne geçmeyi planladığı Internet Explorer 10 sürümünün avantajlarını yansıtmak için tüketicilere farklı deneyimler sunmayı da ihmal etmiyor. Contre Jour adlı oyunda bunlardan birisi.

HTML5 tabanlı olarak geliştirilen oyunda tek gözlü minik yaratığımıza önündeki zemini fare veya parmağınızla eğmek suretiyle hareket ettirme, sarmaşıklara tırmandırma ve bonusları toplama gibi işlemlerde eşlik ediyoruz.

Farklı bir oynanışa sahip olan yapımda Internet Explorer 10 sürümünün farkı ise 10. seviyeden sonra ortaya çıkıyor. Bu seviyeden sonra ekrana aynı anda 3 parmakla dokunmanız gerekiyor. IE 10 yüklü bir Windows 8 tabletinde bu fonksiyonlar çok iyi çalıştığı için 30 seviyeyi de oynayabiliyorsunuz. Ancak bunu desteklemeyen bir tarayıcıda kalan bölümler açılmıyor.

Tabi ki kalan bölümleri oynamak için 26 Ekim'den sonrasını beklemek gerekiyor. Bu tarz girişimler ile Microsoft'un ne kadar tüketici ilgisini çekebileceğini ise zaman gösterecek.


http://www.contrejour.ie/ Yorum Yaz
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müntekim 6 yıl
müntekim
Biraz hızlı sağlı sollu tıklamalar 3 parmak dokunma ile girilen yere chrome ile girilebiliyor, şuan oynuyorum bakalım bitirebilecek miyim

Oyunu bitirdim dokunmatik olmayınca cidden zor oldu ama yeteince ışık toplayamadım şimdi onları toplayacam.
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müntekim 6 yıl
Biraz hızlı sağlı sollu tıklamalar 3 parmak dokunma ile girilen yere chrome ile girilebiliyor, şuan oynuyorum bakalım bitirebilecek miyim
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