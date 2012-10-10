IE10 odaklı Contre Jour oyunu erişime açıldı

Microsoft, tarayıcı sektöründe eskisi gibi rakiplerinin açık ara önüne geçmeyi planladığı Internet Explorer 10 sürümünün avantajlarını yansıtmak için tüketicilere farklı deneyimler sunmayı da ihmal etmiyor. Contre Jour adlı oyunda bunlardan birisi.





HTML5 tabanlı olarak geliştirilen oyunda tek gözlü minik yaratığımıza önündeki zemini fare veya parmağınızla eğmek suretiyle hareket ettirme, sarmaşıklara tırmandırma ve bonusları toplama gibi işlemlerde eşlik ediyoruz.





Farklı bir oynanışa sahip olan yapımda Internet Explorer 10 sürümünün farkı ise 10. seviyeden sonra ortaya çıkıyor. Bu seviyeden sonra ekrana aynı anda 3 parmakla dokunmanız gerekiyor. IE 10 yüklü bir Windows 8 tabletinde bu fonksiyonlar çok iyi çalıştığı için 30 seviyeyi de oynayabiliyorsunuz. Ancak bunu desteklemeyen bir tarayıcıda kalan bölümler açılmıyor.





Tabi ki kalan bölümleri oynamak için 26 Ekim'den sonrasını beklemek gerekiyor. Bu tarz girişimler ile Microsoft'un ne kadar tüketici ilgisini çekebileceğini ise zaman gösterecek.



