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IFA 2011: Samsung'dan 20.3MP çözünürlüğünde değiştirilebilir lensli kamera "NX200"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda Samsung, yeni kamera duyurları da gerçekleştirdi. Firmanın yeni modelleri arasında en iddialılarından biri olan NX200, standa kurulan mini bir defile alanında profesyonel fotoğrafçı ve mankenlerin katıldığı özel bir etkinlik ile tanıtıldı. Değiştirilebilir lensli kompakt kamera sınıfında yer alan NX200, 20.3 MP APS-C MOS sensör kullanıyor ve Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde (30 kare/saniye) vide kaydı yaparken, sürekli çekim modunda ise 7 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Üzerinde 3-inç büyüklüğünde ve 640 x 80 piksel çözünürlüğünde PenTile AMOLED ekran bulunan NX200'ün ISO hassasiyeti ise ISO 12800'e kadar ayarlanabiliyor. SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla kullanılabilen kamera üzerinde ayrıca micro USB portu ve HDMI 1.3 çıkışına da yer veriliyor. 1030 mAh kapasiteli pil kullanan Samsung NX200'ün çıkış tarihi ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı gibi bilgiler ise henüz açıklanmış değil.

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Rollini 7 yıl
Güzelmiş fiyat nasıl olur acaba.
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mehmetturk52 8 yıl
Samsung tv ve telefona yoğunlaşsın yine. Söz konusu fotoğraf makinesi olunca Nikon, Canon, Sony var ve daima olacak. ancak fiyatı düşük tutarak satabilir.
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Melikşah 8 yıl
copy sony nex
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Karadeniz Otoyolu 8 yıl Melikşah
meliksah55

copy sony nex


Aynen Sony NEX'in kopyası. Adı bile
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yc#1 8 yıl
lTriviuml
SLR oluyor yani bu? Sonyninde buna benzer ürünleri var diye hatırlıyorum

SLR makineler gibi lensleri değiştirilebiliyor. Onlardan farkı ayna içermedikleri için gövdeleri kompakt makinalar kadar küçük.
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Stanislas Xavier 8 yıl
punchpranha
ekran çözünürlüğü sanırım yanlış yazılmış 640 x 80 piksel çözünürlüğünde PenTile AMOLED ekran bulunan denmiş panoramic ekran desem o bile olmuyor o sebele yanlışlık olduğu kanısındayım...

640 * 480 yanlış yazılmış...
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punchpranha 8 yıl
ekran çözünürlüğü sanırım yanlış yazılmış 640 x 80 piksel çözünürlüğünde PenTile AMOLED ekran bulunan denmiş panoramic ekran desem o bile olmuyor o sebele yanlışlık olduğu kanısındayım...
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dreamblue35 8 yıl
samsung bu amoled' e son zamanlara iyi sardı :)
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OvernightSensation 8 yıl
samsung mükemmel bir cihaz yapmış üzerinede 3.inch pentile koymuş ona laf etmeyin telefon değil çünkü pentilenin bu cihazda önemi yok :)
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lTriviuml 8 yıl
SLR oluyor yani bu? Sony'ninde buna benzer ürünleri var diye hatırlıyorum
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Stanislas Xavier 8 yıl
güzelmiş acaba performansı nasıl ?
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