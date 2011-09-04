IFA 2011: Samsung'dan 20.3MP çözünürlüğünde değiştirilebilir lensli kamera "NX200"

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda Samsung, yeni kamera duyurları da gerçekleştirdi. Firmanın yeni modelleri arasında en iddialılarından biri olan NX200, standa kurulan mini bir defile alanında profesyonel fotoğrafçı ve mankenlerin katıldığı özel bir etkinlik ile tanıtıldı. Değiştirilebilir lensli kompakt kamera sınıfında yer alan NX200, 20.3 MP APS-C MOS sensör kullanıyor ve Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde (30 kare/saniye) vide kaydı yaparken, sürekli çekim modunda ise 7 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde 3-inç büyüklüğünde ve 640 x 80 piksel çözünürlüğünde PenTile AMOLED ekran bulunan NX200'ün ISO hassasiyeti ise ISO 12800'e kadar ayarlanabiliyor. SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla kullanılabilen kamera üzerinde ayrıca micro USB portu ve HDMI 1.3 çıkışına da yer veriliyor. 1030 mAh kapasiteli pil kullanan Samsung NX200'ün çıkış tarihi ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı gibi bilgiler ise henüz açıklanmış değil.