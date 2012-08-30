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IFA 2012: 4G'li Galaxy Note II Avrupa'ya 640€ seviyesinden giriş yapacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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23
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Dün akşam saatlerinde düzenlenen Berlin'deki Unpacked 2012 konferansı kapsamında Samsung'un yeni Galaxy Note akıllı telefonu tanıtıldı. Gelişmiş S Pen özellikleri, tasarım, taşınabilirlik, pil, çipset ve ekranı beraberinde getiren GT-N7100'ün satış fiyatı gün yüzüne çıktı.
IFA 2012 standlarında görüntülenen yukarıdaki bilgi kartı, Galaxy Note 2'nin 4G iletişim teknolojisini destekleyen 16GB dahili hafızalı versiyonunun 639,90€ fiyat etiketine sahip olacağını ortaya çıkardı. Vodafone tarafından Almanya için ön görülen bu fiyat yaklaşık 800$'a, yani 1461TL'ye tekabül ediyor. Halihazırda Amazon Almanya, kendi ilanında 3G'li Galaxy S III'ü 535 avrodan tüketiciye ulaştırıyor.
Gelen yeni veriler sayesinde Samsung'un amiral gemisi S3 ve 3G destekli telefon-tablet melezi Note 2 arasında 100€'dan daha az bir fiyat farkının olacağını söyleyebiliriz. Galaxy S3, 4.8 inç ekran, 1.4GHz hızında Exynos çipset, 1GB RAM, Android 4.0 ICS ve 2100mAh pile sahipken Galaxy Note II, 5.5 inç ekran, 1.6GHz'lik Exynos çipset, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean ve 3,100mAh pille geliyor. Üstelik gelişmiş S Pen özellikleri de maliyeti önemli ölçüde yukarı çekiyor. Buna rağmen arada çok büyük bir fark oluşmamış.
İlk olarak Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya giriş yapacak olan akıllı telefonun Türkiye'de Ekim ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz. Fiyatının Galaxy S3'e oranla en az 150-250 lira daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Ülkemize sadece 3G'li modelin geleceğini kesin bir dille ifade edebiliriz. 16GB hafızalı aygıtın ardından 32GB ve sonraki aylarda 64GB'ın da satılmaya başlayacağı bildiriliyor. Titanyum grisi ve mermer beyazı renk seçenekleri mevcut olan cihazın resmi kayıt sayfasına buradan erişerek yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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@CAN@ 7 yıl en beğenilen
Kamera 5mp denilmiş ilginç.8mp olması gerekmiyor mu?
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afd92 7 yıl
Vodafone her zaman pahalı satıyor. Saturn'de veya Mediamarkt'da daha ucuza cıkar.
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DH Misafiri 7 yıl
Ekran çözünürlüğüde yalnış yazılmış. 1280*720 olmalıydı. Note 1280*800 Note 2 1280*720 pixel.
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SystemApps 7 yıl
brksnr
Cok sevgili WP 8 li Samsunga pahali diyen arkadaslarim buna ne diyeceksiniz acaba :D

Çok ucuzmuş diyebilirler :D
yada çok pahalı derler.
yada google lisans ücreti alıyor derler.
kısacası işlerine hangisi geldiğine bağlı :D
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brksnr 7 yıl SystemApps
SystemApps

brksnr

Cok sevgili WP 8 li Samsunga pahali diyen arkadaslarim buna ne diyeceksiniz acaba :D


Çok ucuzmuş diyebilirler :D

yada çok pahalı derler.

yada google lisans ücreti alıyor derler.

kısacası işlerine hangisi geldiğine bağlı :D





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brksnr 7 yıl
Cok sevgili WP 8 li Samsunga pahali diyen arkadaslarim buna ne diyeceksiniz acaba :D
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polyruptility77 7 yıl
xia (ziya) donanımda iyi görünüyor ancak tüm bu uygun fiyatın bir bedeli de olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erci501 7 yıl
2100-2200 ile açarlar sonra kampanyalı fiyatlar ile 1800-1900 civarında 6 ay gider. sonra 1500-1600 derken yenisi çıkar.
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procaptain 7 yıl
umarım avrupaya ekim başından daha erken giriş yapar :)
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Dark Shade 7 yıl
bizim buraya uçuk bi fiyatla gelceği kesin... 2500 lirayla giriş yapar ilk kullanıcılara yedirirler bu telefonu ondan sonra yavaş yavaş 2200 2000 1800 falan düşüşe geçer.. galaxy s4 çıkana kadar fiyatı bu civarlar da dolaşır sanırsam...
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Makaroncu 7 yıl
Maalesef bizde 2500tl den marketlerde yerini alır
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rtsbora 7 yıl
Note 2 çıktığına göre Galaxy serisi telefonlarda küçük de olsa indirim gelir umarım.
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