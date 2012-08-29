IFA 2012: Sony, 84 inç'lik 4K televizyonu Bravia KD-84X9005'i resmen tanıttı

Haber Editörü
Sony, IFA 2012 basın konferansında şirketin ilk 4K çözünürlüğe sahip olan 84 inç'lik Bravia KD-84X9005 televizyonunu duyurdu.
8.29 megapiksel çözünürlük sunan bir LCD panelle gelen KD-84X9005'in sahip olduğu bu çözünürlük Full HD standardının dört katına denk oluyor. Sony'nin yeni televizyonu sahip olduğu ''4K X-Reality Pro'' teknolojisi sayesinde farklı HD yayınları veya Blu-Ray disk içeriklerini dönüştürerek çözünürlük farkından dolayı oluşabilecek bulanıklıkları gidererek etkileyici derecede keskin ve yüksek kalitede görüntülere ulaşabiliyor. Bu teknoloji sayesinde izleyiciler piksellerden rahatsız olmaksızın, 60 derecelik bir görüş açısıyla, Full HD için tavsiye edilen ekran mesafesinin yarısındayken bile kaliteli ve net bir görüntü sağlayabiliyor.
İzleyiciye daha kaliteli bir ses deneyimi sunmak için ''10 Unit Live Speaker'' olarak adlandırılan bir hoparlör sistemine sahip olan televizyonda, panelin her iki yanında bulunan hoparlör çubuklarında 50 Watt'lık 10 adet mini hoparlöre yer veriliyor. Wi-Fi bağlantısı seçeneklerine de sahip olan Bravia KD-84X9005 herhangi bir kaynak üzerinden içerik sağlayabilirken, Media Remote uygulaması ile tablet veya akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Dijital fotoğrafları görüntüleyebilmek içinde çözümler sunan Sony, PlayStation 3'te de yer alan Play Memories Studio uygulamasına televizyonunda da yer veriyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Bravia KD-84X9005 üzerinde düzenlenip görüntülenebiliyor.
84 inç'lik 4K çözünürlüğündeki ekranı ve sahip olduğu yüksek kaliteli ses sistemiyle Sony Bravia KD-84X9005 izleyicilerine gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatmayı planlıyor.
http://www.engadget.com/2012/08/29/sonys-84-inch-4k-bravia-kd-84x9005-hits-the-ifa-show-floor-we/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony nin çıkardığı ise sadece daha büyük ebatlı!!
Şimdi burada asıl soru şudur? Modülünü kim üretti??
A-Sharp ürettiyse;süper ama fiyat daha da süper
B-AUO/Taiwan ürettiyse(genelde böyle HQ ve özel üretim VA tabanlı Modülleri aslında sadece fason bazda AUO üretiyor ) o zaman yine iyi
ama en azından fiyat daha ucuz olur!!!
Burada ana maliyeti Modül ve onu kimin ürettiği çok önemli,çünkü ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkıyor!!
Sharp ta normalde 80lik Modül üretimi 2 senedir var ancak,bu panelde 84lük Modül var
85lik Modül ise şimdilik sadece Pany de var(veya B&O da var)ama buda TFT-LCD değil de PDP Modül
85lik Pany PDP si "Daire" fiyatına satılıyor yaklaşık 2 senedir
Aynı Modülü Pany den alan B&O da ise fiyat "2 Daire" parasına çıkıyor
Sony deki bu 84lük panel kaç paradır bilemem artık orasını
++
Tüm ana üreticilerde böyle,arada bugün için alınır seviyede olamayan "Butik ürünler" zaten son yıllarda hep çıkıyor,sadece Ticari
olarak piyasada bulunmuyor,ancak bazıları özel üretim ile bulunuyor tabiki,siz paradan verin sadece!!
Burada işin esprisi,bu ana üreticiler "bende varım" demek için bunları çıkarıyorlar!! Fuarlarda boy gösteriyorlar,havalarını atıyorlar v.s v.s
Onlarda çok iyi biliyor ki bunları alacak bir potansiyel müşteri portföyü yoktur,kısaca işin Ticari kısmı onlar için hikaye ama onlar da zaten
işin bu kısmına bakmıyorlar
++
Diğer yandan bu paneller ile günümüz yayınları ciddi falso oluyor,bunu aşmak için Tosh özel Chipset üretiyor ama hala işin bu kısmı aşılmış değildir!!!
Çünkü mevcut 480/576/720/1080 içerikler/yayınlar v.s yeterince upscale/scaling/formating ve diğer tüm işlemleri "yapamıyor"!!
en azından 2K yayınlar bile(kısmen BD medialar hariç)yine ciddi çuvallıyor!!!
Burada iki tez var;
1-Bu işin aslında babası sayılan ve Chipset olarak en iyisini üreten Toshiba,ilk nesil 4K panelde external MediaBox kullanarak
bunu adeta en güçlü bir PC(Desktop)sistemine çevirerek,paneli üretmişti(konuyu o zaman TF ve burada bir kaç başlıkta vermiştim!)
ancak pratikte zor ve çok yüksek maliyetli bir paneldi ve zaten bu sebebten satılamayınca da Tosh bunun üretimini bitirmişti ve sadece
Japan/USA/Avrupada bazı kişiler bu paneli aldılar,sonrada üretim bitirildi!
Buradaki tezde/uygulamada sistemin çok güçlü bir "PC" ile desteklenmesi fikri öne çıkmıştı ve bunuda başarmışlardı,ancak maliyet absürt oldu!
Şöyle bir örnek vereyim size;MediaBox sistemi veya panelin genel Processor sistemi "aynı anda" 8 adet 1080p içeriği işleyip/açıp
panelde gösterebiliyordu bit-rate leri en yüksek değerde olsa bile!!! 8 adet 1080p sorunsuz akıyordu!!! ayın şekilde 720 de sayısı 18/20
adede çıkıyor ve SD lerde ise aynı anda 72 adede çıkabiliyordu
2-İkinci sistem ise mevcut panellerdeki Processor+Chipset sistemini daha güçlü hale getirip ve bunuda SW yardımıyla yapmak üzerinedir ki
şu anda en ucuz maliyetli ve basit görünün ve genelde tüm üreticilerin kullandığı sistem budur ama bu iş "SW" ile de ancak bir yere kadar olabiliyor!!
Bir diğer sistem ise(henüz ticari olarak denenmedi)NANO Pro./USA nın Patentli bir ürünü olan ve yine Lisansı henüz kiralanmayan daha basit ama çok daha
güçlü bir Processor sistemi!!
CELL-chip processing aslında Sony nin Patentli ürünüdür ancak üretimini kendileri yapamayıp bunu Tosh a devrettiler,diğer yandan bu konuda IBM/Sony/Tosh
uzun yıllardır çalışıyorlar ve Tosh işin Chipset kısmını başarıyla hallediyor(örneğin PS3 deki Chipset Tosh tur,PS4 içinde Tosh Chipseti hazır bekliyor )
"Cell-Broadband-Engine" olarak geçen sistemi bu yukarıdaki panelin Processing sistemine bir şekilde adapte etmiş olabilirler,çünkü Sony elinde bundan başka
güçlü bir Engine sistemi yoktur!
Zaten "Reality" de buradan türemiştir!!
++
Ben 4k'ları 2160x4096p zannediyordum, burada 1080x2048p'nin 4 katı duyunca şaşırdım doğrusu, LG'nin 8K LCD haberinde de FullHD'nin 4 katı yazıyordu, biri yanlış bunların.