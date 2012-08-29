IFA 2012: Sony, 84 inç'lik 4K televizyonu Bravia KD-84X9005'i resmen tanıttı

http://www.engadget.com/2012/08/29/sonys-84-inch-4k-bravia-kd-84x9005-hits-the-ifa-show-floor-we/

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Sony, IFA 2012 basın konferansında şirketin ilk 4K çözünürlüğe sahip olan 84 inç'lik Bravia KD-84X9005 televizyonunu duyurdu.8.29 megapiksel çözünürlük sunan bir LCD panelle gelen KD-84X9005'in sahip olduğu bu çözünürlük Full HD standardının dört katına denk oluyor. Sony'nin yeni televizyonu sahip olduğu ''4K X-Reality Pro'' teknolojisi sayesinde farklı HD yayınları veya Blu-Ray disk içeriklerini dönüştürerek çözünürlük farkından dolayı oluşabilecek bulanıklıkları gidererek etkileyici derecede keskin ve yüksek kalitede görüntülere ulaşabiliyor. Bu teknoloji sayesinde izleyiciler piksellerden rahatsız olmaksızın, 60 derecelik bir görüş açısıyla, Full HD için tavsiye edilen ekran mesafesinin yarısındayken bile kaliteli ve net bir görüntü sağlayabiliyor.İzleyiciye daha kaliteli bir ses deneyimi sunmak için ''10 Unit Live Speaker'' olarak adlandırılan bir hoparlör sistemine sahip olan televizyonda, panelin her iki yanında bulunan hoparlör çubuklarında 50 Watt'lık 10 adet mini hoparlöre yer veriliyor. Wi-Fi bağlantısı seçeneklerine de sahip olan Bravia KD-84X9005 herhangi bir kaynak üzerinden içerik sağlayabilirken, Media Remote uygulaması ile tablet veya akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Dijital fotoğrafları görüntüleyebilmek içinde çözümler sunan Sony, PlayStation 3'te de yer alan Play Memories Studio uygulamasına televizyonunda da yer veriyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Bravia KD-84X9005 üzerinde düzenlenip görüntülenebiliyor.84 inç'lik 4K çözünürlüğündeki ekranı ve sahip olduğu yüksek kaliteli ses sistemiyle Sony Bravia KD-84X9005 izleyicilerine gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatmayı planlıyor.