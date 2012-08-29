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IFA 2012: Sony, 84 inç'lik 4K televizyonu Bravia KD-84X9005'i resmen tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
58
Televizyonlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, IFA 2012 basın konferansında şirketin ilk 4K çözünürlüğe sahip olan 84 inç'lik Bravia KD-84X9005 televizyonunu duyurdu.

8.29 megapiksel çözünürlük sunan bir LCD panelle gelen KD-84X9005'in sahip olduğu bu çözünürlük Full HD standardının dört katına denk oluyor. Sony'nin yeni televizyonu sahip olduğu ''4K X-Reality Pro'' teknolojisi sayesinde farklı HD yayınları veya Blu-Ray disk içeriklerini dönüştürerek çözünürlük farkından dolayı oluşabilecek bulanıklıkları gidererek etkileyici derecede keskin ve yüksek kalitede görüntülere ulaşabiliyor. Bu teknoloji sayesinde izleyiciler piksellerden rahatsız olmaksızın, 60 derecelik bir görüş açısıyla, Full HD için tavsiye edilen ekran mesafesinin yarısındayken bile kaliteli ve net bir görüntü sağlayabiliyor.

İzleyiciye daha kaliteli bir ses deneyimi sunmak için ''10 Unit Live Speaker'' olarak adlandırılan bir hoparlör sistemine sahip olan televizyonda, panelin her iki yanında bulunan hoparlör çubuklarında 50 Watt'lık 10 adet mini hoparlöre yer veriliyor. Wi-Fi bağlantısı seçeneklerine de sahip olan Bravia KD-84X9005 herhangi bir kaynak üzerinden içerik sağlayabilirken, Media Remote uygulaması ile tablet veya akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Dijital fotoğrafları görüntüleyebilmek içinde çözümler sunan Sony, PlayStation 3'te de yer alan Play Memories Studio uygulamasına televizyonunda da yer veriyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü fotoğraflar Bravia KD-84X9005 üzerinde düzenlenip görüntülenebiliyor.

84 inç'lik 4K çözünürlüğündeki ekranı ve sahip olduğu yüksek kaliteli ses sistemiyle Sony Bravia KD-84X9005 izleyicilerine gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatmayı planlıyor.
http://www.engadget.com/2012/08/29/sonys-84-inch-4k-bravia-kd-84x9005-hits-the-ifa-show-floor-we/ Yorum Yaz
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yukuberk 7 yıl en beğenilen
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albani 7 yıl
İyide 4K yı 3 sene önce ilk Tosh çıkarmıştı>> "CELL_TV"
sonra yine Tosh çıkardı ZL2


Sony nin çıkardığı ise sadece daha büyük ebatlı!!

Şimdi burada asıl soru şudur? Modülünü kim üretti??

A-Sharp ürettiyse;süper ama fiyat daha da süper


B-AUO/Taiwan ürettiyse(genelde böyle HQ ve özel üretim VA tabanlı Modülleri aslında sadece fason bazda AUO üretiyor
) o zaman yine iyi
ama en azından fiyat daha ucuz olur!!!

Burada ana maliyeti Modül ve onu kimin ürettiği çok önemli,çünkü ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkıyor!!

Sharp ta normalde 80lik Modül üretimi 2 senedir var ancak,bu panelde 84lük Modül var

85lik Modül ise şimdilik sadece Pany de var(veya B&O da var)ama buda TFT-LCD değil de PDP Modül

85lik Pany PDP si "Daire" fiyatına satılıyor yaklaşık 2 senedir

Aynı Modülü Pany den alan B&O da ise fiyat "2 Daire" parasına çıkıyor


Sony deki bu 84lük panel kaç paradır bilemem artık orasını


++

Tüm ana üreticilerde böyle,arada bugün için alınır seviyede olamayan "Butik ürünler" zaten son yıllarda hep çıkıyor,sadece Ticari
olarak piyasada bulunmuyor,ancak bazıları özel üretim ile bulunuyor tabiki,siz paradan verin sadece!!

Burada işin esprisi,bu ana üreticiler "bende varım" demek için bunları çıkarıyorlar!! Fuarlarda boy gösteriyorlar,havalarını atıyorlar v.s v.s

Onlarda çok iyi biliyor ki bunları alacak bir potansiyel müşteri portföyü yoktur,kısaca işin Ticari kısmı onlar için hikaye ama onlar da zaten
işin bu kısmına bakmıyorlar


++
Diğer yandan bu paneller ile günümüz yayınları ciddi falso oluyor,bunu aşmak için Tosh özel Chipset üretiyor ama hala işin bu kısmı aşılmış değildir!!!

Çünkü mevcut 480/576/720/1080 içerikler/yayınlar v.s yeterince upscale/scaling/formating ve diğer tüm işlemleri "yapamıyor"!!
en azından 2K yayınlar bile(kısmen BD medialar hariç)yine ciddi çuvallıyor!!!

Burada iki tez var;

1-Bu işin aslında babası sayılan ve Chipset olarak en iyisini üreten Toshiba,ilk nesil 4K panelde external MediaBox kullanarak
bunu adeta en güçlü bir PC(Desktop)sistemine çevirerek,paneli üretmişti(konuyu o zaman TF ve burada bir kaç başlıkta vermiştim!)
ancak pratikte zor ve çok yüksek maliyetli bir paneldi ve zaten bu sebebten satılamayınca da Tosh bunun üretimini bitirmişti ve sadece
Japan/USA/Avrupada bazı kişiler bu paneli aldılar,sonrada üretim bitirildi!

Buradaki tezde/uygulamada sistemin çok güçlü bir "PC" ile desteklenmesi fikri öne çıkmıştı ve bunuda başarmışlardı,ancak maliyet absürt oldu!

Şöyle bir örnek vereyim size;MediaBox sistemi veya panelin genel Processor sistemi "aynı anda" 8 adet 1080p içeriği işleyip/açıp
panelde gösterebiliyordu
bit-rate leri en yüksek değerde olsa bile!!! 8 adet 1080p sorunsuz akıyordu!!! ayın şekilde 720 de sayısı 18/20
adede çıkıyor ve SD lerde ise aynı anda 72 adede çıkabiliyordu


2-İkinci sistem ise mevcut panellerdeki Processor+Chipset sistemini daha güçlü hale getirip ve bunuda SW yardımıyla yapmak üzerinedir ki
şu anda en ucuz maliyetli ve basit görünün ve genelde tüm üreticilerin kullandığı sistem budur ama bu iş "SW" ile de ancak bir yere kadar olabiliyor!!

Bir diğer sistem ise(henüz ticari olarak denenmedi)NANO Pro./USA nın Patentli bir ürünü olan ve yine Lisansı henüz kiralanmayan daha basit ama çok daha
güçlü bir Processor sistemi!!

CELL-chip processing aslında Sony nin Patentli ürünüdür
ancak üretimini kendileri yapamayıp bunu Tosh a devrettiler,diğer yandan bu konuda IBM/Sony/Tosh
uzun yıllardır çalışıyorlar ve Tosh işin Chipset kısmını başarıyla hallediyor(örneğin PS3 deki Chipset Tosh tur,PS4 içinde Tosh Chipseti hazır bekliyor
)

"Cell-Broadband-Engine" olarak geçen sistemi bu yukarıdaki panelin Processing sistemine bir şekilde adapte etmiş olabilirler,çünkü Sony elinde bundan başka
güçlü bir Engine sistemi yoktur!

Zaten "Reality" de buradan türemiştir!!

++
"CELL_TV"sonra yine Tosh çıkardı ZL2Sony nin çıkardığı ise sadece daha büyük eb...
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abdulmusavvir 7 yıl
Orijinalden alıntı: Mazhar Taylan
4K çözünürlüğe sahip olan bu çözünürlük Full HD standardının dört katına denk oluyor.

Ben 4k'ları 2160x4096p zannediyordum, burada 1080x2048p'nin 4 katı duyunca şaşırdım doğrusu, LG'nin 8K LCD haberinde de FullHD'nin 4 katı yazıyordu, biri yanlış bunların.
Orijinalden alıntı: Mazhar Taylan4K çözünürlüğe sahip olan bu çözünürlük Full HD standardının dört katına denk oluyor.Ben 4k'ları 2160x4096p za...
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DH Misafiri 7 yıl
Firmalar TV fiyatları ucuzlayınca, küçük üreticileri safdışı edecek ürünler çıkarmaya çalışıyor. İşe yarayıp yaramıyacağı, bizim tercihlerimize bağlı. Benim görüşüm Hiçbir zaman 4k sinema salonundan çıkıp eve gelmiyecek. 1080P TV yayını yokken 4k ne zaman olacak. Az sayıda kanal 1080i yayın yapıyor. Bu tarz tvler parası çok olanların gösteriş yatırımı olarak sınırlı satılacak. 55" tv de 1080p çoğu insanı fazlasıyla tatmin edeceğinden 4k ilgi görmiyecektir. Sony iyi bir teknoloji şirketi. Piyasadaki fotoğraf markalarının çoğu onun sensörlerini kullanıyor. 4k kameralar üretiyor 4k projektörleri de var. Ama nedense TV işinde, bazı rakiplerini arkadan izliyor.
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Sami Ertaga 7 yıl
Diğer konuda da sormuştum. Bu ürün yakında piyasaya çıkar mı ve tahmini fiyat ne olabilir?
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DH Misafiri 7 yıl
@albani
Gelmişsiniz TN panel OLED ekran gibi bir şeyler yazmışsınız durumu kurtarma çabası gibi geldi bana..... (yazığımı anlamamanız pek olası gelmiyor)
Evet bu ekran TN panel olabilir ama 4K! İşte bu detay fiyatın zıplamasına yetiyor! :)
Bilgisayar için olan DVD yazıcı ilk çıktığı zaman CD yazıcılar 20 TL`ydi ama DVD yazıcı 15.000 Dolardı.
Bu DVD yazıcı için kullanılan malzeme tabiki altından değil bildiğin plastikti neredeyse birebir aynı donanımdı, sadece daha kısa dalgaboyu lazer birkaç devresi değiştirilmiş temelde aynı ürün ama işte yeni ürün olunca fiyatta öyle zıplak oluyor! :)
Aslında o kadar bilinmedik birşey yazmamıştım! :)
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albani 7 yıl
@Erdim

-Blog ta var o bilgiler!
-İngilizce olanın Türkçesinide Mailden yolladım,kafan karışmasın,çünkü iki konu aslında farklı!
-Processor içinde,o bahsettiğim yabancı arkadaştan bilgi bekliyorum,ancak ilk etapta "eski" ile aynı gibi
geldi bana,çünkü "farklı/yeni" bir durum olsaydı,ilk olarak bunu dile getireceklerdi ama gördüğün gibi
"yeni" bir şey yok!!
Kısaca "marketing-tool" işleri her zamanki gibi


CAN++
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DH Misafiri 7 yıl
@albani hatan var! :)
Demişsiniz ki; "bu ürünler hemen piyasaya çıkmıyor piyasaya çıkması için uzun zaman geçmesi lazım"
Aslında hemen çıkıyor ama çıktıklarında 10.000-50.000 dolar arasında fiyatlarıyla son kullancıcıya uygun olmadıklarından gerçek zengin kullanıyor
Mesela bugün 50 tl`ye satılan bilgisayarlar için olan dvd yazıcı ilk çıktığında fiyatı 15.000 dolardı
Bu yazıyı okuyan herkese 1983 yapımı olan Rocky 3`te Rocky ile Apollo`nun eski maçı televizyondan seyrettiği sahneyi izlemelerini tavsiye ederim
Millet siyah beyaz ekranlarla televizyon izlerken 1983 senesinde zenginlerin nasıl televizyon izlediğini görün (ki o televizyon yaklaşık 8 sene sonra ülkemize geldi)
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albani 7 yıl
Sn.dh misafiri

-Bahsettiğim ürün;genel manada her hangi bir ürün değildir siz herhalde yazdıklarım uzun diye ya iyi okumadınız yada anlamadınız!

Ben panel tip Display ünitelerinden bahsediyorumyada daha anlaşılır biçimde basitçe "TV" den veya panel tip TV lerden!

-Siz hala "eski nesil" bir panel kullanıyorsunuz;şayet bir panel tip "TV" kullanıyorsanız;bu da ya TFT-LCD veya bir PDP dir

kısaca hepimiz bunları kullanıyoruz

-Zenginde bunu kullanıyor fakirde bunu kullanıyor!

-Ayrıca benim asıl bahsettiğim yeni nesil diye isimlendirilen Display üniteleri ise .....LED diye devam eden ve genelde bilinen
Amoled ve Oled dışında daha en 10/12 tane Display daha vardır(FED/SED/TOLED/S_PLED/ v.s gibi) ve bunlarda artık çıkmayı
bekleye beklede "eskidiler"


Millet şimdi bir OLED sevdasına tutulmuş ama bu yeni nesil paneller içinde en ucuz/basit ve üretimi kolay olandır!! aynı şekilde
Amoled te böyledir!! ama bir FED hele hele bir SED şuanda bulunmuş en ileri panelip tip TV lerdir ama bunlarda hala bekliyor!

Dolayısıyla bunların çıkıpta $ 10bin veya 50bin e satıldığı filan yoktur!!

Ama CANON un veya Tosh üst düzey birimlerindeki bazı kişilerde SED panel tabiki vardır


Veya NANO nun patronunun evinde de FED panel var! veya Pio ve Sony deki bazı kişilerde de FED panel var!

Ancak bir "zenginin" evinde bunlar yoktur ve zaten olamaz[>:]

++
Ama bir zenginin evinde o verdiğin rakamların çok üstünde özel üretim veya 100" üzeri veya bazı Markaların panelleri tabiki vardır,ancak bunlar
herkes için satıştadır aslında,sadece çok ciddi pahalıdır


Loewe veya B&O nun panelleri ile sıkı bir Araba alabilirsiniz veya B&O nun 85"lik PDP paneli ile TR de bir güzel Daire alabilirsiniz


Ayrıca ben bu bahsettiğim panelleri bazı kişilere gerek geçmişte gerekse de çok yakın geçmişte aldırdım


++

Panel tip üzerine çalışan bu işin bulucu/geliştirici v.s firmaların elinde zaten bir sürü ürün vardır ve hepsinin Patentleride alınmıştır,üretime geçmek onlar
için çok basittir,ama pazarın dengesi ve pazardaki alınacak pay sebebiyle herkes sırasını beklemek zorundadır!

Kısaca bir zengin çıkıpta yaw bana şuradan bir tane FED çeksenize diyemez!! veya $ 50bin değil $ 1 milyon verse yine ona üretip vermezler!!

Bu işler öyle basit veya çocuk oyuncağı gibi değildir o parası olan kişiye çok istiyorsa,bugün için bulunabilecek en iyi paneli verirler veya özel üretirler
(Sharp bu işin tek lideridir;veya diğer Japonlar;Hitac/Mitsu/NEC/Fuji gibi üreticiler bu panelleri üretiyor ama Modülleri yine sadece Sharp tan alıyorlar
)

++
Siz şuanda pazarda satılan veya yukarıda bahsettiğim gibi absürt rakamlı panellerden bahsediyorsanız,işte bunlar zaten bir şekilde üretilip satılıyor!!!


Benim "pazara hemen sunulmuyor" dediğim paneller ise ....LED tabanlı olup,henüz çıkmayan veya çıkacak olan bazı paneller ile aslında belki de hiç çıkmayacak
olan panellerdir,zaten bunlar bulunduğu zaman hemen pazara çıksalardı,bugün 12 çeşit LED panel pazarda olacaktı

Halbuki bu paneller bile artık eskidi!! adamlar tüm işlemlerini bitirdikleri için öyle kalakalmış bu paneller garip bir şekilde!

Amoled/Oled ise pazarda ucuz maliyetli ama "kazık" fiyattan çıkmayı bekleyen ama herifleri de ciddi şekilde düşündüren bir panel tipidir!!!

Fiyat normalde çok ucuz olması gerekiyor Amoled ve Oled te!! çünkü kullanılan üretim tekniği tamamen klasik ve eski!!!zaten küçük ebatlı olarak
çeşitli Displayle de 5/6 senedir kullanılıyor!!

AUO/Taiwan bunun en büyük ana üreticisi aynı şekilde Samy ve LGD de böyle ve herifler senelerdir bunları üretiyor ama iş büyük ebata gelince yan
çizdiler,NEDEN!!!

Band lar aynı,zaten hepsinde bandlar hazır,hatta Sharp bu işi bulucusu ve LCD Modül üretimindeki tek otorite ve tüm Patentler onun elinde olsa bile
Oled/Amoled Modülleri hiç üretmiyor o da gidip AUO/CMI den alıp takıyor
üstelik bu tekniklerin "Lisanlarınıda"herkese Sharp Lisans yoluyla kiraladı


Ama SED/FED veya "Polimer" tabanlı Modül üretimi herkesin harcı değil!!! şuanda bu konuda en ileri giden ana üretici sadece AUO/Taiwan dır

Bir de CMI/Taiwan bu konuda çok sıkı geliyor,bunların tüm üretim bandları da zaten Sharp a aittir!! bu konudaki ham cam kesim/ve diğer proses işlemlerinin Lisanslarıda
Sharp tadır(LGD/Samy/Pany ve diğer ana üreticiler bunların Lisanslarını kullanıyor üretim için)

Asıl yeni nesil(aslında yeniliğ de kalmadı sayılır!) bu modüller çıkmadıça salt ebat büyüklüğü hiç bir şey ifade etmez arkadaşlar,ltf bu iki olayı birbirinden ayırın;çünkü birileri
bir üreticiden bir şey gördümümü hemen sazan gibi atlayıp ...vay anasını ya herifler yapmış... diyorlar


Yukarıda Sony bir panel yapmış,zaten Modülü bile birisinden almış,iyide burada ana eleman MODÜL(matrix)!!! Engine ise bilinen Reality nin 4K versiyonu!!

İyide bunu yıllar evvel tüm üreticiler yaptılar ama nihai ürün olarak çıkacak hali olmadığı için kimse üretmiyor!!

Kısaca yukarıda Sony olması veya LGE veya Samy veya Pany nin olması hiç bir şeyi değiştirmiyorki,bu bildiğiniz "klasik bir eski nesil" paneldir


Ebatı büyük olunca yeni teknolojimi sandınız yoksa


Adeta panel işinde tüm kavramlar birbirinin içine girmiş vaziyette ve çoğu insanda neyi görse adamlar yapmış yahu diyor


++
Bakınız bu panel "yeni" bir şey olsaydı zaten yukarıda bilgi diye Sony tarafından çok ama çok farklı içerikler sizlere sunulacaktı!!!

Yeni diye siz örneğin kısa/orta vadede Amoled ama öncelikle ilk çıkacak olan OLED panelleri bekleyin veya bunlara yeni derseniz,teknoloji olarak
olmasa bile piyasaya çıkışı itibarıyla haliyle yeni olacaktır veya yeni denebilir!

++

Kısaca "Polimer" denen maddeden bahsedeyim biraz,çünkü "yeni" ile çok alakalıdır!!

Bu Polimer günümüzde ve ilerde aklınıza gelecek-hatta gelmeyecek her sektörde çok ciddi kullanılacaktır! kaldki günümüzde yine çoğu
sektörde kullanılmaktadır!

Burada konumuzu ilgilendiren ve panel tip TV ler olarak adlandırdığımız cihazlara gelirsek,Polimer özellikle MODÜL üretiminde artık "CAM" ın yerini alacaktır!

Çünkü CAM Modüller üretimi zor,zahmetli,maliyetli ve riski çok fazla ve ciddi baş ağrıtan bir elemandır!
Bir tek "SHARP" bu konuda;tek otoritedir,zaten PDP paneller hariç;tüm CAM esaslı Modüllerin hem bulucusu hemde geliştiricisi hemde ilerleten tek ana üretici bunlardır


Ancak neticede bu bir "CAM" dır en azından hemen kırılır,bükülme katsayısı sıfırdır,hatalara çok ciddi açıktır,ana ham madde "Silisyum" başlı başına bir problemdir ve içinde kimyasal
elemanların ayrıştırılması v.s v.s v.s ciddi sorunlu ve riskli olmasına karşın hala bu teknik kullanılmaktadır;işte Polimer esaslı ve CAM ın yerine geçecek elamanlar çıktı sayılır!!

AUO/Taiwan bu işin şimdilik tek ömcüsü ama tüm üretim Lisansları yine Sharp a aittir!
ANCAK kullanılan teknolojinin bulucusu ise bir Amerikan Üniversitesidir!!!Patent onun elindedir!
Diğer yandan bir çok USA lı Firma ile Üniversitede yine Polimer esaslı Modül ve benzeri Display üniteleri üzerine çalışmalar devam etmekte olup,yine bunlarında
çoğu Patentli ürünlerdir!!!
Benim USA daki Öğretim Elemanı(Kimya Müh.)yeğenimde bu iştedir fiilen
şuanda Sharp/CMI/AUO ile bir organizasyon içinde olup,bir kaç senedir Taiwan da
çalışıyorlar Üniversite olarak!!!

Bu Modüllerin en büyük özelliği CAM gibi falso yapmaması,kırılmaması,CAM dan daha düz ve temiz olması!! ve en önemlisi Convex/Concave yapıda olabilmesidir!!!
Özellikle ilerde çok büyük ebatlı 80" ve üstünde>>>bu tipte içe/dışa çıkmalı veya yüzeyi tırtıklı veya düz veya mix-anel yapıda ve 2D ile birlikte tamamen gözlüksüz
3D için içe bükümlü ama çok geniş(örneğin cinematic-video formatlı>>21;9 formatlı)ebatlı paneller üretilecektir ve aslında bunlar prototip olarak üretilmiştir,bu teknolojiyi
geliştirenler tarafından!!!

Ayrıca Polimer Modüllerin üretimi basit ve ebat olarak çok büyük ebatlara çıkılabilen elemanlardır!
Maliyeti haliyle şimdilik çok yüksek ama,normalde bir CAM a göre çok daha ucuz olması gereksede,netidece adamlar "teknoloji üretiyor" ve bunun kaymağını da yemek
istiyorlar doğal olarak


Çoğu gördüğünüz ürünlerin o çok pahalı fiyatları ya Patent ya Lisans kiraları yada "yeni" olan bir şeyden çok yüksek KAR etmek gayesi yatmaktadır!

Şimdi adam Polimer Modül için milyarlarca dolar harcamış ve de halen devam ediyor harcamaya ve adam bu işte dünyada "TEK" ve haliyle herif bu işten malı
götürmek isteyecektir


Buda sonuçta sizin cebinizden aynen çıkacaktır!!! kısaca Faturayı sizler ödeyeceksiniz,hiç kaçar yeriniz yoktur


Tezgah çok güzel değilmi arkadaşlar! birisi saksıyı fena işletip bunu buluyor ve sizde ...yaw ben anlamam arkadaş,ben oturup TV mi izlerim....derseniz
aynen faturayı da ödeyeceksiniz


Saygılar
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
sony yapmiş
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aozgec 7 yıl
cagataykoroglu
Full hd neyimize yetmiyor?

artık bana full hd yetmiyor. bulamaç gibi geliyor. ayrıca lg'nin 3d si açılınca görüntü kalitesi yarı yarıya düşüyor. LG'nin 4k 3d televizyonlarını bekliyorum.
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sayitusta 7 yıl
Efsanenin ayak sesleri..
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albani 7 yıl
Örneğin Japonya da yaklaşık 7 senedir zaten 4K(SHD) "özel stream-media" olarak; seçilmiş 100 Ailenin evinde izlenmektedir


Bu teknikler ve teknolojiler bugün çıkıp-yarın pazara sunulmuyor ve çok uzun yıllar geçiyor çıkması için!

Hatta bazılarının üzerinden o kadar uzun zaman geçiyorki(örneğin panel işinde 3/5 sene bir asır gibidir!!)sonunda o teknoloji ve onun teknik uygulaması v.s
"eskiyor"
ve doğal olarak da çıkamıyor!!

Diğer yandan yeni nesil LED panel olarak bilinen örneğin Amoled/Oled lerin büyük ebatlı "TV" olarak çıkmaları(ticari satış) çok ciddi gecikmiştir
ancak bu panellerin Cep tlf/Tablet/Camera/Vid.Camera v.s gibi dislpay olarak kullanılan ufak ebatlıları ise yıllardır hemen hepinizin elinin altındadır


ANCAK bu teknolojide çoktan "eskidi"

Daha yeni ....LED Paneller ler ise yine "TEST" de veya testi bitti,yedeğe aldılar,çıkmak için bekliyorlar ama bunlarda her geçen gün yine eskiyorlar!

Herifler sürekli buluyor ama pazar böyle güçlü ve onların istediği gibi mal satılacak ortamda olmadığı için bu "çakallar" uygun ortam bulamıyorlar ve mallarıda
bu sebebten pazara sunmuyorlar!!

Veya arada absürt rakamlı olarak sunuyorlar,ancak satılamayınca geri çekiyorlar(en başarılı 4K örneği ise Tosh un "CELL_TV" si idi ama hikaye oldu doğal olarak)


++
Bu arada herkes panelin 4 veya 8 v.s sine odaklanmış ama kimse "yayınlardan" bahsetmiyor

Adamlar şuanda bile para kazanmak için zorlanıyor!!! birileri panel üretiyor 4K diyor diğeri 8K ürettim diyor


Ama kimse işin hem Fizik hemde Matematik kurallarını görmüyor
Fizik ve Matematik olmadan bu işleri kağıt üstünde
sallama/palavra Katalog bilgilerle ortaya sunuyorlar ama bu hesapta yanlış oluyor doğal olarak[>:]

Birisi çıkıyor şunu ürettim diyor ve uçuyor ama ona yayın verecek adam yerde yerinde sayıyor


Birisi Ferrari ürettim diyor;diğeri yaw buna koyacak yakıtım yok diyor


Daha bunun gibi bir süre tezatler bu panel işinde devam ediyor!

++

Burada işin özü şudur;şuanda dünyadaki ana üretici sınıfında olan o bildiğiniz MARKA lar,bu işleri bir şekilde yapmak zorundalar
ve geliştirdikleri teknolojileride göstermek zorundalar ve zaten onlarda çok iyi biliyor bunların satılamayacağını ama herifler
bu pazarda "iş tutabilmek" için mutlaka bu şekilde bir sürü "tanıtmak zorundalar",kısaca olaya bu pencereden bakarsanız olayı şak diye
çözersiniz!!!

Onuda buldum,bunuda ürettim yok şunu yaptım v.s v.s v.s diyeceklerdir!

Bu arada laf aramızda,bu "teknoloji" diye bulduk/yaptık v.s dedikleri ürünlerin neredeyse tamamı USA lı Bilim Firmaları ile Üniversitelerinin
"Patentli ürünleridir"!!!

Asıl buluş/gelişme ve nihai ürün haline getirme çalışmaları ve sonuçta alınan Patentlerin neredeyse tamamı USA lı o dev Teknoloji firmalarınındır!

Ayrıca bu işteki "tüm pazarı" da bu herifler kontrol ediyorlar(en başta da Hollywood!!!!) zaten onun için Kore/Japon lar "Hollywood" çu oldular


Pazarın gerek stream-media gereksede recorded-media işi ise tamamen Hollywood elindedir
zaten ürünlerde buna göre belirlenip,pazara sunuluyor!!
Hiç bir üretici kafasına göre bir şey bulupta orataya çıkamıyor!!!

++
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turbo-powwer 7 yıl
Olmasi gereken genislikte TV ler bunlar. Ucuzlamalarini bekliicez orasi ayri.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu çözünürlülükteki filmleri oynatan medya oynatıcılarda kullanılacak işlemci bizim bilgisayarlardan kuvvetli olacak. (İntel Haswell ve Amd Bulldozer 2 dahil)
DVD oynatıcılarda emülatörler yardımıyla oyun oynanabiliyor Bluray DVD oynatıcılardan bahsetmiyorum bile.....
Haliyle bu filmleri oynatabilmek için bilgisayarlarımızda özel kartlar kullanacağız DVD`ler ilk çıktığında kullanılmıştı bilen bilir
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teramit 7 yıl
ekranı ikiye bölüp arkadaşlarla oynarsın ya bunda 32 ye bölüp mahalleyi toplayabilirsin:)
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artenis 7 yıl
Aynı anda HD yi 4k ya çıkaran nasıl bir işlemcidir ? PC de bile nasıl render gerektiriyor normalde, anlayamadım açıkcası ...
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