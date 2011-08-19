IFA öncesi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası sızdı

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından IFA'ya kısa bir süre kala, Kore'li elektronik devi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası internete sızdı. telefonino.net sitesinin yayınladığı listeye göre, Samsung'un IFA'ya ve Ekim ayında düzenlenecek olan CTIA'e damga vurması muhtemel görünüyor.
Android'le çözümleriyle gerek kendisine gerekse de Android platformunun popülerleşmesine büyük katkı sağlayan Samsung'un yol haritası, firmanın Android platformu üzerine daha çok odaklandığını birkez daha gözler önüne koyuyor. Firmanın IFA'da tanıtmasının muhtemel olduğu I9250, gerek işletim sistemi gerekse de sahip olduğu ekranıyla teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
Mart 2010 düzenlenen CTIA'da Galaxy S'i, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy SII ve Galaxy Tab 10.1'i ve mart ayındaki CTIA'da revizyon geçirmiş Galaxy Tab 10.1 ile Galaxy 8.9'u duyurmuş olması; Samsung'un IFA gibi büyük etkinlikleri ne kadar sevdiğini hatırlatırken; Kore'li teknoloji devinin IFA 2011 için hazırladığı "Samsung Mobile Unpacked" isimli video da beklentileri üst noktaya yükseltiyor.
Haberimizin asıl konusuna dönecek olursak; telefonino.net sitesi tarafından yayınlanan Samsung'un yol haritasındaki akıllı cihazlar şunlar;
|Model
|Özellikler
|Samsung I9250 (W48)
|
|Samsung I9220 (W43)
|
|Samsung I9210 (W48)
|
|Samsung I8150 (W40)
|
|Samsung B5510 (W41)
|
|Samsung S5610 (W42)
|
|Samsung GT-S5360 (W42)
|
|P6200 (W44, Tablet)
|
|P6210 (W44)
|
|Samsung S8600 Wave III (W47)
|
|Samsung S7250 Wave M
|
|Samsung S5380 (W47)
|
|Samsung i8350 Omnia W
|
Parantez içerisinde belirtilen sayılar, telefonların satışa sunulması planlanan haftaları göstermekte olup; şu anda 2011 yılının 33.haftasında olduğumuzu belirtelim. Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iyi diyorsun hoş diyorsunda wm7 li telefon çok var piyasada çeşitli markalarla ama bada çok kısıtlı ve tek markalarla bu normal durum.
Ne destek ama?
destekliyor usta. :) açıkçası bir sene içerisinde ortalık firmware kaynadı durdu. bada 2.0 da son aşamalara gelindi. şuanda en stabil işletim sistemi üzerinde çalışmalalarda hız kesmeden devam ediyor. Donanım 550 mb lık en ağır oyunların bile üstesinden banamısın demeden geliyorsa sen düşün artık gerisini. :)
1 Haziran 2010 dan bu yana gelene kadar toplam uygulama sayısı 5.920 adet. Destekten kırmış geçirmiş gerçekten Samsung bu platformu. :D
WP7 bile bir senede 30 bin barajına dayandı. Gözlerimi yaşarttı Samsung. :D
Kişisel sorunların var heralde senin, sorununuz ne sizin paralar steve jobsun cebine yada google a gidiyo sana ne oluyo, takım tutma olayını teknolojiye de getirdiniz ya ergenler ne diyelim size.
Son kullanıcılarız değil mi bizler, apple samsung bizi ilgilendirmez birşey güzelse senin için o başkaları için en güzel olandan daha güzeldir sana,bitti olay.
Olmayan şeye rakip olmazsa bas bas bagıran ifanlara ne demeli, iphone 5 galaxyi şöyle ezcek böyle ezcek.
lise kitaplarında değil ama üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretilir bu yöntemler ki donanımhaberin çoğu kullanıcısı zaten deneyimleyerek bu bildiyi elde etmiştir.Bir telefon çıkar ve çok tutulursa piyasayı domine etmemesi için ve pastadan pay almak için rakipler benzer özellikte telefon çıkartırlar.Bitti!
3G ile yarışırmış ancak ki telefonların ekran çözünürlükleri bile verilmiş neredeyse, sen ne diyon hacı derler adama ;)
Ayrıca mesut çevik gitmediyse şu saçma sapan düşünceyi ortadan kaldırcak bir program yapsın lütfen, şu fan olayını çok bilinçli halkımıza bir anlatsın.
O veya bu iyi denmez, o andaki koşullara göre baktığınız açıdan artısı çok olan alet veya eşya sizin için iyidir. Görgüsüzlük yapmayın.
Elimdeki Wave 8500,3GS'i ezerde geçer ne rakibi.Bırakın artık şu iPhone fanlığı yapmayı.