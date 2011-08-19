IFA öncesi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası sızdı

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından IFA'ya kısa bir süre kala, Kore'li elektronik devi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası internete sızdı. telefonino.net sitesinin yayınladığı listeye göre, Samsung'un IFA'ya ve Ekim ayında düzenlenecek olan CTIA'e damga vurması muhtemel görünüyor.

Android'le çözümleriyle gerek kendisine gerekse de Android platformunun popülerleşmesine büyük katkı sağlayan Samsung'un yol haritası, firmanın Android platformu üzerine daha çok odaklandığını birkez daha gözler önüne koyuyor. Firmanın IFA'da tanıtmasının muhtemel olduğu I9250, gerek işletim sistemi gerekse de sahip olduğu ekranıyla teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Mart 2010 düzenlenen CTIA'da Galaxy S'i, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy SII ve Galaxy Tab 10.1'i ve mart ayındaki CTIA'da revizyon geçirmiş Galaxy Tab 10.1 ile Galaxy 8.9'u duyurmuş olması; Samsung'un IFA gibi büyük etkinlikleri ne kadar sevdiğini hatırlatırken; Kore'li teknoloji devinin IFA 2011 için hazırladığı "Samsung Mobile Unpacked" isimli video da beklentileri üst noktaya yükseltiyor.

Haberimizin asıl konusuna dönecek olursak; telefonino.net sitesi tarafından yayınlanan Samsung'un yol haritasındaki akıllı cihazlar şunlar;

Model Özellikler Samsung I9250 (W48) 4.65 inç, 1280x720 piksellik Super AMOLED HD ekran

Android Ice Cream Sandwich 4.0

5 MP Kamera Samsung I9220 (W43) 4.65 inç, 1280x720 piksellik Super AMOLED HD ekran

Android 2.3.3 Gingerbread

1.4GHz frekansında, çift çekirdekli işlemci

8 MP Kamera Samsung I9210 (W48) 4.5 inç WVGA SuperAMOLED ekran

Android 2.3.3 Gingerbread

4. Nesil İletişim desteği

16GB depolama birimi

LED flaş ile güçlendirilmiş 8 Megapiksellik kamera

GPS

Bluetooth 3.0

Wi-Fi b/g/n

1750 mAh'lik batarya Samsung I8150 (W40) 3.7" WVGA LCD

Android 2.3.3 Gingerbread

1.4GHz'lik işlemci

HSDPA

4GB'lık dahili depolama biri

720p video kaydı yapabilen 5 megapiksellik kamera

Bluetooth 3.0

Wi-Fi, DLNA, GPS Samsung B5510 (W41) 2.8 inçlik ekran

Android 2.2.2 Froyo

800 MHz işlemci

QWERTY klavye

3 MP kamera

Wi-Fi Samsung S5610 (W42) 2.4 inç, QVGA ekran

Android 2.3.3 Gingerbread

5 MP kamera

150MB depolama alanı

HSDPA Samsung GT-S5360 (W42) 3 inç QVGA ekran

Android 2.3.3 Gingerbread

2 MP kamera P6200 (W44, Tablet) 7 inç, 1024x600 piksellik Super AMOLED ekran

Android Honeycomb

HSDPA

Wi-Fi

3MP ve 2MP'lik ana ve ikincil kamera P6210 (W44) P6200'ın sadece Wi-Fi destekli modeli Samsung S8600 Wave III (W47) 4 inç Super AMOLED ekran

Bada 2.0

5 Megapiksellik kamera

Bluetooth 3.0

3GB'lık dahili depolama alanı Samsung S7250 Wave M 3.5 inç HVGA ekran

Bada 2.0

Bluetooth 3.0

NFC Samsung S5380 (W47) 3.2 inçlik ekran

Bada 2.0

Bluetooth 3.0

2 MP Kamera Samsung i8350 Omnia W 3.7 inç WVGA ekran

Windows Phone 7.1 Mango

1GHz işlemci

5 MP Kamera

Wi-Fi, GPS ve Bluetooth

Parantez içerisinde belirtilen sayılar, telefonların satışa sunulması planlanan haftaları göstermekte olup; şu anda 2011 yılının 33.haftasında olduğumuzu belirtelim. Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.