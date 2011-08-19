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IFA öncesi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası sızdı

7 yıl
3,2b
1
23
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından IFA'ya kısa bir süre kala, Kore'li elektronik devi Samsung'un akıllı cihaz pazarındaki yol haritası internete sızdı. telefonino.net sitesinin yayınladığı listeye göre, Samsung'un IFA'ya ve Ekim ayında düzenlenecek olan CTIA'e damga vurması muhtemel görünüyor.

Android'le çözümleriyle gerek kendisine gerekse de Android platformunun popülerleşmesine büyük katkı sağlayan Samsung'un yol haritası, firmanın Android platformu üzerine daha çok odaklandığını birkez daha gözler önüne koyuyor. Firmanın IFA'da tanıtmasının muhtemel olduğu I9250, gerek işletim sistemi gerekse de sahip olduğu ekranıyla teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Mart 2010 düzenlenen CTIA'da Galaxy S'i, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy SII ve Galaxy Tab 10.1'i ve mart ayındaki CTIA'da revizyon geçirmiş Galaxy Tab 10.1 ile Galaxy 8.9'u duyurmuş olması; Samsung'un IFA gibi büyük etkinlikleri ne kadar sevdiğini hatırlatırken; Kore'li teknoloji devinin IFA 2011 için hazırladığı "Samsung Mobile Unpacked" isimli video da beklentileri üst noktaya yükseltiyor.



Haberimizin asıl konusuna dönecek olursak; telefonino.net sitesi tarafından yayınlanan Samsung'un yol haritasındaki akıllı cihazlar şunlar;

Model Özellikler
Samsung I9250 (W48)
  • 4.65 inç, 1280x720 piksellik Super AMOLED HD ekran
  • Android Ice Cream Sandwich 4.0
  • 5 MP Kamera
Samsung I9220 (W43)
  • 4.65 inç, 1280x720 piksellik Super AMOLED HD ekran
  • Android 2.3.3 Gingerbread
  • 1.4GHz frekansında, çift çekirdekli işlemci
  • 8 MP Kamera
Samsung I9210 (W48)
  • 4.5 inç WVGA SuperAMOLED ekran
  • Android 2.3.3 Gingerbread
  • 4. Nesil İletişim desteği
  • 16GB depolama birimi
  • LED flaş ile güçlendirilmiş 8 Megapiksellik kamera
  • GPS
  • Bluetooth 3.0
  • Wi-Fi b/g/n
  • 1750 mAh'lik batarya
Samsung I8150 (W40)
  • 3.7" WVGA LCD
  • Android 2.3.3 Gingerbread
  • 1.4GHz'lik işlemci
  • HSDPA
  • 4GB'lık dahili depolama biri
  • 720p video kaydı yapabilen 5 megapiksellik kamera
  • Bluetooth 3.0
  • Wi-Fi, DLNA, GPS
Samsung B5510 (W41)
  • 2.8 inçlik ekran
  • Android 2.2.2 Froyo
  • 800 MHz işlemci
  • QWERTY klavye
  • 3 MP kamera
  • Wi-Fi
Samsung S5610 (W42)
  • 2.4 inç, QVGA ekran
  • Android 2.3.3 Gingerbread
  • 5 MP kamera
  • 150MB depolama alanı
  • HSDPA
Samsung GT-S5360 (W42)
  • 3 inç QVGA ekran
  • Android 2.3.3 Gingerbread
  • 2 MP kamera
P6200 (W44, Tablet)
  • 7 inç, 1024x600 piksellik Super AMOLED ekran
  • Android Honeycomb
  • HSDPA
  • Wi-Fi
  • 3MP ve 2MP'lik ana ve ikincil kamera
P6210 (W44)
  • P6200'ın sadece Wi-Fi destekli modeli
Samsung S8600 Wave III (W47)
  • 4 inç Super AMOLED ekran
  • Bada 2.0
  • 5 Megapiksellik kamera
  • Bluetooth 3.0
  • 3GB'lık dahili depolama alanı
Samsung S7250 Wave M
  • 3.5 inç HVGA ekran
  • Bada 2.0
  • Bluetooth 3.0
  • NFC
Samsung S5380 (W47)
  • 3.2 inçlik ekran
  • Bada 2.0
  • Bluetooth 3.0
  • 2 MP Kamera
Samsung i8350 Omnia W
  • 3.7 inç WVGA ekran
  • Windows Phone 7.1 Mango
  • 1GHz işlemci
  • 5 MP Kamera
  • Wi-Fi, GPS ve Bluetooth

Parantez içerisinde belirtilen sayılar, telefonların satışa sunulması planlanan haftaları göstermekte olup; şu anda 2011 yılının 33.haftasında olduğumuzu belirtelim. Yorum Yaz

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OvernightSensation 7 yıl
Erasmus78
silver021
mehmetgirgin anlamıyorum bu bada yı .samsung destekliormu desteklemiyormu. bi wave 2 vardi bildiğim badalı.donanımı güzeldi.ama badaydı
destekliyor usta. :) açıkçası bir sene içerisinde ortalık firmware kaynadı durdu. bada 2.0 da son aşamalara gelindi. şuanda en stabil işletim sistemi üzerinde çalışmalalarda hız kesmeden devam ediyor. Donanım 550 mb lık en ağır oyunların bile üstesinden banamısın demeden geliyorsa sen düşün artık gerisini. :)
1 Haziran 2010 dan bu yana gelene kadar toplam uygulama sayısı 5.920 adet. Destekten kırmış geçirmiş gerçekten Samsung bu platformu. :D WP7 bile bir senede 30 bin barajına dayandı. Gözlerimi yaşarttı Samsung. :D

iyi diyorsun hoş diyorsunda wm7 li telefon çok var piyasada çeşitli markalarla ama bada çok kısıtlı ve tek markalarla bu normal durum.
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Erasmus78 7 yıl
E iyi ya işte o da bir çeşit destek değil mi? Samsung Bada yerine Android'i tercih ediyor.
Ne destek ama?
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dayseeh 7 yıl
yabancı tech sitelerde i9250 için 4.6inch i9220 için 4.3 demişler. Ama burada i9220 4.6 inch diyor alıntı yaparken bir hata yapmış donanım haber
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CeEr 7 yıl
4.65" diyor.
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silver021 7 yıl
mehmetgirgin
anlamıyorum bu bada yı .samsung destekliormu desteklemiyormu. bi wave 2 vardi bildiğim badalı.donanımı güzeldi.ama badaydı

destekliyor usta. :) açıkçası bir sene içerisinde ortalık firmware kaynadı durdu. bada 2.0 da son aşamalara gelindi. şuanda en stabil işletim sistemi üzerinde çalışmalalarda hız kesmeden devam ediyor. Donanım 550 mb lık en ağır oyunların bile üstesinden banamısın demeden geliyorsa sen düşün artık gerisini. :)
1 Yanıt Yanıtla
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Erasmus78 7 yıl silver021
silver021

mehmetgirgin

anlamıyorum bu bada yı .samsung destekliormu desteklemiyormu. bi wave 2 vardi bildiğim badalı.donanımı güzeldi.ama badaydı


destekliyor usta. :) açıkçası bir sene içerisinde ortalık firmware kaynadı durdu. bada 2.0 da son aşamalara gelindi. şuanda en stabil işletim sistemi üzerinde çalışmalalarda hız kesmeden devam ediyor. Donanım 550 mb lık en ağır oyunların bile üstesinden banamısın demeden geliyorsa sen düşün artık gerisini. :)


1 Haziran 2010 dan bu yana gelene kadar toplam uygulama sayısı 5.920 adet. Destekten kırmış geçirmiş gerçekten Samsung bu platformu. :D
WP7 bile bir senede 30 bin barajına dayandı. Gözlerimi yaşarttı Samsung. :D
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OvernightSensation 7 yıl
ohh be sonunda samsungdan beklenen budur HD ekran Super Amoled bundan daha iyisi var mı var samsung daha iyisini yapana kadar tabi.Iphone 5 bekliyordum umrumda olmaz artık 5 bunlar varken.
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mehmetgirgin 7 yıl
anlamıyorum bu bada yı .samsung destekliormu desteklemiyormu. bi wave 2 vardi bildiğim badalı.donanımı güzeldi.ama badaydı
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hseyin2 7 yıl
mustafam33
hseyin2 9220 4.3 inc olur bence iphone 5 e rakip, diğerleri ise iphone5in pastasından çalmak genel anlamda çalmak için.
rüya görüyorsun olmayan şeye rakip olamaz, kaldıki samsung olsa olsa iphone 3g nin rakibi olur

Kişisel sorunların var heralde senin, sorununuz ne sizin paralar steve jobsun cebine yada google a gidiyo sana ne oluyo, takım tutma olayını teknolojiye de getirdiniz ya ergenler ne diyelim size.
Son kullanıcılarız değil mi bizler, apple samsung bizi ilgilendirmez birşey güzelse senin için o başkaları için en güzel olandan daha güzeldir sana,bitti olay.
Olmayan şeye rakip olmazsa bas bas bagıran ifanlara ne demeli, iphone 5 galaxyi şöyle ezcek böyle ezcek.
lise kitaplarında değil ama üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretilir bu yöntemler ki donanımhaberin çoğu kullanıcısı zaten deneyimleyerek bu bildiyi elde etmiştir.Bir telefon çıkar ve çok tutulursa piyasayı domine etmemesi için ve pastadan pay almak için rakipler benzer özellikte telefon çıkartırlar.Bitti!
3G ile yarışırmış ancak ki telefonların ekran çözünürlükleri bile verilmiş neredeyse, sen ne diyon hacı derler adama ;)
Ayrıca mesut çevik gitmediyse şu saçma sapan düşünceyi ortadan kaldırcak bir program yapsın lütfen, şu fan olayını çok bilinçli halkımıza bir anlatsın.
O veya bu iyi denmez, o andaki koşullara göre baktığınız açıdan artısı çok olan alet veya eşya sizin için iyidir. Görgüsüzlük yapmayın.
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detroit21 7 yıl
Ohh be birak o koreli cirkin kizlari(japonlar daha guzel ^^) al 2 hatun bak nasil satiyor alet :D
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DH Misafiri 7 yıl
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama .Tüm cihazların işlemci vb bilgileri varken BADA'lı cihazların temel özellikleri söylenmiş son bir hamle yapıp amiral gemisi çıkartmak için mi uğraşmakta ?
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mert1907 7 yıl
mustafam33
hseyin2 9220 4.3 inc olur bence iphone 5 e rakip, diğerleri ise iphone5in pastasından çalmak genel anlamda çalmak için.
rüya görüyorsun olmayan şeye rakip olamaz, kaldıki samsung olsa olsa iphone 3g nin rakibi olur

Elimdeki Wave 8500,3GS'i ezerde geçer ne rakibi.Bırakın artık şu iPhone fanlığı yapmayı.
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