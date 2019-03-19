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IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor

Uluslararası mobilya şirketi IKEA, engelli insanların mobilyalara erişimini daha kolay hale getirebilmek için, 3D baskı yöntemine dayanan bir teknoloji geliştirdi. Konunun detayları haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer herhangi bir bedensel engeliniz varsa, mobilya alışverişi yapmak sizi için oldukça zor olabilir. Ancak İsveç merkezli mobilya şirketi IKEA, engelli insanların mobilyalara erişimini kolay hale getirecek, 3D baskı temelli bir proje başlattı.

Şimdilik İsrail'de hizmete sunuldu

Dev şirket ThisAbles adını verdiği bu projede, Milbat adlı şirketle bir araya geldi ve engelli insanların bu problemini 3D baskı yöntemiyle çözmeyi düşünüyor. Bu da engelli insanların günlük yaşamda ihtiyaçları olan mobilya çözümlerini, 3D yazıcı sayesinde ücretsiz olarak kendilerinin oluşturup hemen kullanmaya başlayabilmeleri anlamına geliyor.

Eğer bunu yapma şansınız yoksa, bu mobilyaları görebilmek için IKEA mağazalarını ziyaret etmeniz veya Milbat şirketi aracılığı ile hazır olarak satın almanız gerekecek. Şimdilik sadece İsrail'deki müşterilere sunulan bu hizmetin, diğer ülkelere de sunulup sunulmayacağı kesinlik kazanmış değil.

https://www.engadget.com/2019/03/17/ikea-makes-furniture-more-accessible-with-3d-printing/ Yorum Yaz
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