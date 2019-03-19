IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor

Eğer herhangi bir bedensel engeliniz varsa, mobilya alışverişi yapmak sizi için oldukça zor olabilir. Ancak İsveç merkezli mobilya şirketi IKEA, engelli insanların mobilyalara erişimini kolay hale getirecek, 3D baskı temelli bir proje başlattı.

Şimdilik İsrail'de hizmete sunuldu

https://www.engadget.com/2019/03/17/ikea-makes-furniture-more-accessible-with-3d-printing/

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Dev şirketadını verdiği bu projede,adlı şirketle bir araya geldi ve engelli insanların bu probleminiyöntemiyle çözmeyi düşünüyor. Bu da engelli insanların günlük yaşamdaolan mobilya çözümlerini, 3D yazıcı sayesindeolarak kendilerinin oluşturup hemen kullanmaya başlayabilmeleri anlamına geliyor.Eğer bunu yapma şansınız yoksa, bu mobilyaları görebilmek içinmağazalarını ziyaret etmeniz veya Milbat şirketi aracılığı ile hazır olarakgerekecek. Şimdilik sadece İsrail'deki müşterilere sunulan bu hizmetin,de sunulup sunulmayacağı kesinlik kazanmış değil.