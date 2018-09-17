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IKEA sıfır emisyon hedefi

İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA çevreci yaklaşımlarına bir yenisini ekleyerek, 2020 yılı itibariyle bazı şehirlerde sıfır emisyon hedefiyle dağıtım yapacak.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Alternatif Enerji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Modüler mobilyalarıyla ünlü İsveç merkezli dünya devi IKEA kimi zaman bu mobilyaları toplamanın zorluklarıyla eleştirilir. Öte yandan, herkese örnek olacak çevreci yaklaşımlarla da gündeme gelen marka, bu kez de 2020 yılı itibariyle Amsterdam, Los Angeles, New York, Paris ve Şangay’da dağıtımlarının tamamını sıfır emisyonlu araçlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Firmanın hedefleri bununla da kısıtlı değil. Yine 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki tüm operasyonlarının yüzde 25’ini sıfır emisyon hedefiyle gerçekleştirmek isteyen firma, 2025 yılı itibariyle de dünya genelinde tamamıyla temiz enerjiye geçiş yapmak istiyor.

Bu tarz çevreci adımlar firma için ilk değil. Firma 2016 yılında, düşük emisyona neden olduğu ve daha çevreci olduğu gerekçesiyle aydınlatmalarda yalnızca LED satışına geçmişti. Bu hareketiyle firma dünya genelinde elektrik tüketiminde azalmaya gidilebileceğini dile getirmişti.

Bu denli köklü ve hızlı bir dönüşüm çoğu firma için kolay değil. Ancak, şirketin tepe yöneticisi Jesper Brodin’in daha önceden belirttiği “IKEA’nın sürdürülebilir bir şekilde büyümesi” hedefin çerçevesinde atılmış bir adım olarak görülebilir. Bu hamlenin IKEA’nın dünya genelindeki imajına da olumlu katkı sağladığını söylemek gerek.

https://www.engadget.com/2018/09/16/ikea-zero-emissions-delivery-by-2020/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
İnşallah herkez bu presibi benimser.
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esmerbuyucu 8 ay
Darısı diğer firmaların başına.
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