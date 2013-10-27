iMovie'nin yeni özelliği "iMovie Sinema" Apple TV'de

iPad Air ve Retina iPad Mini lansmanında yeni sürümleri tanıtılan iLife uygulamalarından biri olan iMovie'nin yeni "iMovie Sinema" özelliği Apple TV'ye geldi.

Apple TV kanalları arasındaki yerini alan iMovie Sinema kanalı sayesinde, iOS ve Mac kullanıcıları, iMovie ile hazırladıkları tüm videolara iMovie Sinema kanalından gerek iCihazlarından gerekse de Apple TV üzerinden erişebilecekler.

Apple TV'de herhangi bir dosya paylaşımına gerek duymadan direkt olarak iCloud üzerinden videoların stream edildiği iMovie Sinema'yı Apple TV üzerinde aktifleştirmek için şey iCloud hesabına giriş yapılması yeterli.

Yenilenen iLife ve iWork yazılımları hakkında detaylı bilgilere uygulamaların App Store ve Mac App Store sayfasından ulaşabilir, dilerseniz uygulamaları satın alabilirsiniz:

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Mac