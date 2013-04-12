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I-O Data, yeni geliştirdiği 23" IPS ekran modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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I-O Data, yeni geliştirdiği 23
Daha çok ürettiği veri depolama çözümleri ve ekran modelleri ile tanınan firmalardan olan I-O Data, yeni geliştirdiği LCD ekran modelini duyurdu.
MF234XPBR2 ismine sahip olan yeni model, IPS ve parlama yapmayan LED panel teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilmiş durumda. Teknik olarak 1920x1080P FullHD çözünürlüğe, 16.7milyon renk değerine, yatayda ve dikeyde 178° görüş açısına, 1.5W dahili stereo hoparlöre, 8ms tepki süresine, 1000:1 statik kontrast oranına ve 250 cd/m2 parlaklık değerine sahip olan model, NeoClearResolution teknolojisi ile oldukça net ve keskin görüntüler ortaya koyabiliyor.
Daha rahat kullanım sağlaması amacıyla açısı ayarlanabilir ayak yapısı ile beraber gelen I-O Data'nın yeni LCD ekran modeli, ses, DVI, D-Sub ve iki adet HDMI bağlantı yuvaları ile 546x59x338mm boyut ve 4.6kg ağırlık değerleri yanında, ön tarafında diğer modellerde görmeye pek alışık olmadığımız bir adet kulaklık giriş yer alıyor.
Oldukça sade bir gövde yapısına sahip olan I-O Data MF234XPBR2 LCD ekran modeli, Nisan ayı sonunda piyasaya çıkıyor. Ürünün resmi satış fiyatı ise henüz belli değil.
 
I-O Data, yeni geliştirdiği 23

http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.iodata.jp/news/2013/newprod/lcd-mf234xpbr2.htm Yorum Yaz
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sanitarium8787 6 yıl
2 yada 1ms IPS panel çıktığı zaman alcam:)
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Freeline 6 yıl
OLED Ekran lazım artık çağ atlasın bu şirketler düşük tepki süresi,keskin görüntü,daha çok renk,yüksek fps
1 Yanıt Yanıtla +1
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adam olun 6 yıl Freeline
Freeline

OLED Ekran lazım artık çağ atlasın bu şirketler düşük tepki süresi,keskin görüntü,daha çok renk,yüksek fps

ips ekranlar oledlere göre daha çok renk vermiyor mu? yada daha doğru renkler
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eddy123 6 yıl
Fiyatı uygun olursa alınabilir. IPS panele hepsinin geçmesi lazım aslında ama samsung hala TN panel kullanmakta diretiyor. Bu gidişle işi yaş.
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