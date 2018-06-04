iOS 12 ve Android P'ye eklenecek yeni emoji kütüphanesi onaylandı

Emojipedia tarafıından 2018 emojilerinin final sürümü yayınlandı. Unicode 11.0 final sürümü, daha önce haberini yaptığımız Unicode 11.0 sürümünden pek fark bulunmuyor. 2018’in yeni emojileri iOS 12, Android P ve diğer platformların güncel sürümlerinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Unicode 11.0 ile 157 adet yeni emoji bizleri selamlıyor.

Nazar boncuğu

Ülkemizin geleneksel simgelerinden nazar boncuğu, Unicode 11.0 final sürümünde yer aldı. İlk duyurusu yapıldığında ilgiyle karşılanan ninja, tavus kuşu, kanguru, yengeç, papağan gibi emojilerin de final sürümünden çıkarılmadığını, kullanıcıların beğenisine sunulduğunu görmekteyiz.

Unicode 11.0 ile dört farklı emoji bileşeni ekleniyor. Bunlar Kızıl saç, beyaz saç ve kel saç. Herhangi bir cilt tonundaki erkek ya da kadın emojisi ile birleşerek ortaya yeni bir emoji çıkıyor. Örneğin koyu tenli, beyaz saçlı, erkek emojisi gibi.

Unicode Konsorsiyumu, Unicode 11.0 final sürümünü onayladı. Yeni emojiler 5 Haziran'dan itibaren kullanılabilir olacak. 157 adet yeni emoji, yılın ikinci yarısında Android ve iOS cihazlara, Facebook, Twitter, Instagram gibi dijital platformlara eklenecek.

https://blog.emojipedia.org/whats-new-in-unicode-11-0/